Desconexión del Palencia Cristo ante el Santa Marta

El Palencia Cristo se asemeja en la recta final de la temporada al Real Madrid. Los de Zinedine Zidane viven en una deriva permanente, mientras que los morados se han empapado de la situación blanca para dar por terminada la temporada. Será que no les sale nada a los madridistas. Situación extraña la que se vivió ayer en La Balastera. Hacía mucho tiempo que el Palencia Cristo no saltaba al césped sin nada que jugarse. Las dos pasadas campañas fueron frenéticas, alcanzando el 'play off', y en esta ocasión toca vivir una campaña más atípica. Esa sensación no termina de gustar a los aficionados palentinos, que, en la segunda parte, llegaron a pitar al equipo.

1 Palencia Cristo Adri Muñoz, Dani Burgos, Pablo, Ramón, Kaka, Abajo, Zubi, Viti (Blanco, min. 46), Garre, Kike (Adri Herrera, min. 79) y Kone (Alvarito, min 46). 1 Santa Marta Charly, Montes, Lolo, Rubi, Silleros, Diego, Nacho (Chopi, min. 70), Asensio (Yuberth, min 84), Lerma, Barbero y More (Aarón, min. 77). Goles 0-1, Kaka p.p. (min. 82). 1-1, Herrera (min. 85) Árbitro Blanco Núñez amonestó a los locales Abajo, Zubi y Alvarito.

Y es que los segundos 45 minutos fueron para olvidar, uno de los peores que se recuerdan de los morados en La Balastera, gracias a un Santa Marta que mereció mucho más que un punto. Eso sí, los palentinos tuvieron en los instantes finales varias ocasiones para llevarse los tres puntos. Cosas del fútbol.

Arrancó el encuentro con la novedad de Kone en la banda. El extremo del filial convencía al destituido Pablo Huerga y empieza a hacer lo propio con Julio César, aunque en el descanso decidió sustituirle. Las ocasiones no hicieron acto de presencia en los primeros diez minutos. La siesta se había alargado y había más bostezos en el campo que intensidad. Se encontraban cómodos los dos equipos sin generar peligro, a pesar de que el Santa Marta estaba más necesitado de puntos. Minutos de tanteo y de encontrarse a sí mismo. Por ese motivo, Zubi le pedía el cambio de banda a Kone para aprovechar la velocidad de los dos extremos y reactivar al equipo. Poco o nada modificó el guion del encuentro esa decisión. Más eléctrico se mostraba Nacho, que fue un puñal por la izquierda.

Por el Cristo, tan solo Pablo, que se ha ganado la titularidad a base de coraje, inquietaba a Charly con un tiro lejano. Y es que sin la garra que da el tener algo en juego es muy complicado mostrar intensidad y eso se notó en la primera media parte de los morados.

La posesión de los palentinos la cedieron a los salmantinos, que se aclimataron mejor a la fina lluvia que regaba a La Balastera. Eso propició que More tuviera la ocasión más clara del partido, desbaratada por Adri Muñoz cuando el entrenador del Santa Marta, Arturo Martín, celebraba casi el tanto desde la grada. Parecía que el encuentro se rompía por momentos, como si el empate no les valiese con toda una parte por disputarse.

Dominio salmantino

Tras la reanudación, el Santa Marta le robó todo el protagonismo al Palencia Cristo. Diego, Nacho y Asensio se apoderaron del centro del campo y los de Julio César se empezaban a ahogar en su propio miedo. A partir de ahí, las ocasiones solo tenían un nombre, el Santa Marta, que empezaba a encumbrar al guardameta Adri Muñoz. Lerma y Montes sacaron los reflejos del portero catalán, que demostró la calidad que atesora en sus guantes. Tan solo Garre inquietaba ligeramente a los salmantinos con un dudoso gol anulado por fuera de juego. Ese fue el único arreón de los palentinos, que se sumergieron en el dominio del Santa Marta.

Con Adri Muñoz vestido de héroe era cuestión de tiempo que los de Arturo Martín se adelantaran en el marcador. Y así fue. Un tiro lejano de Chopi lo desvió Kaka para introducirlo en su portería. No fue un tanto de bella factura, pero significaban momentáneamente los tres puntos. Faltaban 8 minutos para el final del partido, pero el guion cambió completamente. El orgullo del Palencia Cristo despertó y tiro de coraje en busca de la igualada. 80 minutos dormidos para despertar al final. Y les sirvieron para algo, porque fue otro conjunto. El Santa Marta se echó para atrás y esperó a que el tiempo pasara. Pero se le hizo eterno y el Palencia Cristo tiene mucha pegada arriba. Como sucedió con un centro de Dani Burgos, rematado por Alvarito y enviado a la red por Adri Herrera, que acababa de entrar en el campo. Con el empate, los morados fueron a por la victoria y se la pudieron llevar, si no llega a ser por Charly, que desvió otro remate del delantero palentino.