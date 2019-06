Derrota de contrastes para la Segoviana en Villarrobledo (2-1) Quino pelea un balón ante Iñaqui en el Virgen de la Caridad. / Juan Martín- Gimnástica Segoviana FÚTBOL El cuadro azulgrana empata de penalti pero encaja tres minutos después y deberá remontar en La Albuera LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Sábado, 8 junio 2019, 21:57

La Segoviana saboreó en Villarobledo una derrota de contrastes. Si quiere jugar la final por el ascenso a Segunda B, tendrá que remontar el próximo sábado en La Albuera a un Villarrobledo que demostró hechuras de equipo valiente y creyente en sí mismo. Volvió a lamentar el cuadro azulgrana su falta de pólvora, con dos remates al palo y ocasiones marradas, en un encuentro muy abierto. Aun así, la primera derrota en tres meses (cayó el 2 de marzo en Astorga) tiene el consuelo del gol de Mika de penalti que amplía el margen de maniobra para un choque de vuelta que se presume no apto para cardíacos.

2 CP Villarrobledo Javi López, Pablo García, Manolo Molina, Perona, Dani Cabezuelo (Raúl Calero, min. 89), Juanma Montero, Nacho Huertas, Chato, Berni (Aitor Asensio, min. 56), Iñaqui y Dani Lozano (José Carlos, min. 80). 1 Gimnástica Segoviana Facundo, Adrián, Rubén, Javi Marcos, Anel, Manu (Dani Arribas, min. 73), Juan de la Mata, Quino (Elías, min. 82), Agus Alonso, Domingo (Ivi, min. 65) y Mika. GOLES. 1-0 (min. 22) Juanma Montero; 1-1 (min. 60) Mika, de penalti; 2-1 (min. 63) Juanma Montero

El primer compás del partido fue una declaración de intenciones villarrobletanas. Cuando el marcador solo contaba los segundos, Dani Lozano enganchó un disparo potente desde el balcón del área que impactó en el palo. Cerca estuvo de llevarse el cuadro azulgrana un golpetazo nada más sonar la campana, como ocurriera por partida doble ante el Zamora. No fue un síntoma de apabullamiento, pero sí de dominio. Salieron mejor los manchegos, ganadores de la batalla territorial ante una Segoviana que no salía con frecuencia de su campo. Con Berni como referencia y Nacho Huertas como factor desequilibrante, los visitantes apenas ganaban suspiro con un disparo ambicioso pero desviado de Mika. Aun así tuvieron una ocasión reseñable en las botas de Javi Marcos, que golpeó contra la madera un servicio a balón parado envenenado de Rubén al segundo palo. La mano de Ramsés en la estrategia.

Así las cosas, el gol premió la mejor puesta en escena manchega. Nacho Huertas fue el instigador, adueñándose de la pelota con un meritorio control de pecho para luego abrir a banda izquierda cuando sus piezas estaban colocadas. Manolo sirvió entonces un centro preciso al corazón del punto de penalti que superó el salto de Anel. Allí estaba Juanma Montero para amortiguar la pelota y fusilar por bajo a Facundo sin oposición. Canjeó el dominio el cuadro manchego, que amenazó con ampliar la cuenta.

La reacción de la Segoviana al tanto encajado fue furiosa. El cuadro de Manu González se plantó raudo en campo rival y Juan de la Mata enganchó un empalme soberbio desde la frontal, colocando perfectamente el cuerpo antes de producir una trayectoria en caída que el portero solo pudo acompañar con la vista. Apareció el larguero para evitar un tanto supremo. Manu, el metrónomo azulgrana, empezó a entrar más en juego y los laterales se incorporaron más.

No se encerraba el Villarobledo ni brillaba cerrando la segunda oleada. Sorprendió que Quino tuviera tanto tiempo para engatillar un disparo centrado junto al área de los manchegos. El mediocentro sacó un intento meritorio que Javi López desvió acertado por bajo. Siguió amenazando el cuadro azulgrana a balón parado y Anel le ganó el salto al meta manchego en área chica. Javi Marcos recogió el rechace pero no pudo aprovechar los segundos que tardó el portero en levantarse para evitar el tráfico defensivo y buscar portería.

El Villarrobledo no sorteaba balones y buscaba tejer el contragolpe. Se replegó bien el cuadro gimnástico, por más que Adrián, un protagonista constante a la hora de servir al área los saques de banda adelantados, viera la primera amarilla y concediese una falta peligrosa al conjunto local para despedir la primera parte. No hubo peligro, pero la Segoviana se marchó al descanso con su marcador a cero. El equipo segoviano no marcó a domicilio ante ninguno de los seis primeros clasificados del grupo VIII en la primera parte ni ante el Churra en la primera ronda del 'play off'.

El duelo bajó las pulsaciones tras el descanso. El Villarrobledo no podía desdeñar el valor de un 1-0 y la Segoviana no debía desguarnecer su zaga. Berni, delantero y presidente de los manchegos, se marchó sustituido y el choque se metió acto seguido en la batidora. Todo partió de un De la Mata que se crece ante la importancia de los envites. Oteó el horizonte en el carril central y sirvió un pase que dejó solo a Agus Alonso, que ya saboreaba el empate cuando Manolo se lanzó al suelo y entorpeció su disparo. El árbitro señaló hacia los 11 metros y Mika, paciente colocando la pelota y esperando a que Javi López volviera bajo palos tras la indicación del colegiado, ejecutó sin piedad la pena máxima.

En apenas dos minutos y 30 segundos, la Segoviana pasó de celebrar el tanto con el centanar de aficionados que se habían desplazado a tierras manchegas a ver cómo Facundo recogía el balón de su portería Fue de nuevo Juanma Montero, que aprovechó un servicio desde el costado derecho para ganar a Adrián con un salto solvente y enganchar un potente cabezazo que no dio opción al meta segoviano. Y volvió una dicotomía parecida a la del 1-0: los locales recuperaban la ventaja y los visitantes, aún ambiciosos, tenían su gol a domicilio.

Una prueba del nivel de De la Mata es que cuando Manu González introdujo a Dani Arribas y descontó un mediocentro, fue Manu el que dejó el encuentro. La Segoviana, con un banquillo muy joven tras las bajas de Asier y Calleja, acabó con Elías e Ivi asistiendo a los ya intocables Agus Alonso y Mika, todo un síntoma de una generación que cada vez pisa más fuerte. Tuvo el empateAnel, que empaló un rechace contra el tren superior de un defensor; la intentona consiguiente acabó desviada a córner como podía haber terminado en la red.

El epílogo del choque, en el tiempo de descuento, pudo desatar sonrisas y lágrimas. La Segoviana sirvió un córner que dejó el balón pululando a la espera de un rematador y De la Mata, al igual que 14 días atrás en Churra, tuvo el gol en un testarazo. Instantes después, fue Perona el que pudo descoser la eliminatoria con un cabezazo que atajó Facundo. Habrá siete días más de suspense.