Un derbi muy trabajado

Por mucho que todos se conozcan, un derbi es un derbi y no deja indiferente a nadie. En este caso, los que tienen más motivos para sonreír son los gimnásticos. Se llevaron los tres puntos, siguen en la pelea por esa primera posición, marcaron los dos goles; el primero de Dani Calleja al ejecutar una falta que sorprendió al meta Truji, y el segundo de Gómez, todo un portento físico. Hasta Manu González dijo al final del partido que tenía que hacer algo porque este chico está pidiendo a gritos más minutos. La Albuera registró un buen ambiente, el palco de autoridades estaba a rebosar; Agus Alonso entró al final en una convocatoria... Satisfacción generalizada, aunque eso sí, no tuvo un partido cómodo.

2 Gimnástica Segoviana Christian, Adrián, Rubén, Javi Marcos, Anel, Juan de la Mata, Domingo, Dani Arribas, Ivi (Abad, min. 11, Gómez, min. 58), Dani Calleja y Mika (Elías, min. 82). 0 CD La Granja Truji, Aguirre, David (Alcu, min. 55), Pluma, kike, Pau, Mario (Ionel, min. 73), Juli, Dani Lázaro, Guty y Piti (Gabi, min. 66). goles: 1-0, min. 70, Dani Calleja. 2-0, min. 89, Gómez.

La otra cara de la moneda está en el CD La Granja. Buen trabajo el suyo (hasta que encajó el gol en el minuto 70). El planteamiento de Yepes dio el resultado apetecido hasta ese minuto en el que llegó el gol gimnástico, incluso su respuesta posterior a ese gol fue bastante buena, en la necesidad que tiene de sumar puntos. En ese sentido, satisfacción. No tanta en dos jugadas que reclamaron los granjeños. Una, un posible penalti a Pau a la salida de un saque de esquina. El árbitro ordenó repetir ese saque de esquina. También se quejó del segundo gol de Gómez, por una falta anterior. El caso es que Gómez hubiera dejado fuera de combate incluso a los gigantes de los cuentos. Parecía ese jugador de una serie de dibujos animados en los que los contrarios salían despedidos. Nadie pudo con su poderío físico. Y después, la expulsión de su técnico, más que rigurosa porque en ningún momento Yepes faltó al respeto a nadie ni perdió los nervios. ¿Qué reclamó la jugada? Lógico, pero dentro de un orden. Y también para colmo de desgracias, Yepes tuvo que realizar cambios obligados por problemas físicos de los jugadores (David, Mario, Piti). No tuvo ocasión de preparar algo distinto.

De inicio el técnico gimnástico apostó por Christian en la portería y un centro del campo con Juan de la Mata y Domingo para suplir las ausencias de Manu y Quino. En el conjunto granjeño, defensa de cinco, protegiendo la portería de Truji y cerrando en la medida de lo posible las incorporaciones de la Segoviana. No cometió errores el conjunto granjeño.

El protagonista en esos primeros minutos fue Dani Arribas. Primero, en un lanzamiento que paró Truji, enviando con apuros a saque de esquina. Y tras ese saque de esquina casi marca Dani Arribas, que volvió a tener otra ocasión en una mala entrega del meta Trujillo, que no aprovechó el gimnástico. Pero en esa primera parte, primer contratiempo. Lesión de Ivi. Abandonó el campo cojeando entre los aplausos de la afición. Otro más para la enfermería. Entró en su lugar Abad, que en la segunda parte también fue sustituido por decisión técnica. Ya se veía que no iba a resultar un partido nada sencillo, sobre todo porque el CD La Granja se sacudió ese dominio inicial. Y puso algo más que un nudo en la garganta a los aficionados en un potente lanzamiento de Dani Lázaro, que obligó al portero Christian a realizar una gran parada. Era un partido peligroso para los porteros, sobre todo por el estado del campo; cualquier bote podía jugar una mala pasada. Y no era fácil jugar el balón por abajo.

Dani Calleja puso otra vez en aprietos a Truji en una jugada en la que el gimnástico pidió falta. A la Segoviana le costaba abrir huecos. Un caño de Rubén Yubero levantó el grito de admiración del público, pero la Segoviana se estrellaba una y otra vez la Segoviana ante la ordenada defensa rival, como en un barullo dentro del área que desbarató con acierto David. La primera parte iba a morir sin goles.

La segunda comenzó con una clara ocasión de Mika, tras un buen pase de Adrián. Noticia en La Albuera. Fallo de Mika;no es algo que suela darse con frecuencia. También es humano y más cuando durante la semana no ha podido entrenar con normalidad debido a problemas físicos.

El encuentro cambió en ese minuto 70, tras una falta que cometió el jugador del CD La Granja Mario. Dani Calleja golpeó, bien los jugadores gimnásticos en los cruces, y el balón sorprende al meta Truji; un gol que daba alivio a la Segoviana y que venía a tirar por tierra toda la labor (hasta el límite de esfuerzo, generoso al máximo) que había derrochado el conjunto de Yepes, que sin embargo, no se vino abajo tras el gol. Su respuesta anímica fue más que aceptable; no solo tiró de orgullo y necesidad. De hecho, el conjunto granjeño tuvo sus oportunidades en los saques de esquina. En uno Christian tapó bien la portería; en otro reclamaron esa pena máxima.

Sin embargo, el derbi iba a tener otro nombre propio el de Gómez. El jugador aprovechó al máximo los minutos que le dio su técnico. Marcó el segundo gol para su equipo en un derroche físico de fuerza, potencia y calidad a la hora de definir. Los granjeños reclamaron una posible falta en el inicio de la jugada.