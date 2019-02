Un derbi de centrales Javi Marcos presiona a un contrario. / Antonio de Torre Javi Marcos, de la Segoviana, y Pluma, del CD la Granja, valoran la importancia de los puntos en un partido siempre «especial» FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 21 febrero 2019, 22:42

Ya se perdió (estaba sancionado) un partido «especial» como el de la pasada jornada frente al Real Ávila, un clásico, y si Manu González, técnico de la Segoviana, lo considera, tras cumplir ese partido de sanción Javi Marcos volverá a la convocatoria para otro partido también muy singular, como es el derbi del domingo (La Albuera, a las 17:00 horas) frente al CD La Granja.

Ya sintió mucha rabia quedarse fuera precisamente en ese partido frente al Real Ávila. «Fue para mí duro verlo desde fuera, pero viendo la imagen que dieron mis compañeros me quedé mucho más tranquilo porque lo hicieron fenomenal». Y si toca, si el técnico considera oportuno que tenga que jugar «se hará de la mejor manera posible y con todas las ganas del mundo».

Será un partido con unas connotaciones peculiares «y un partido importante porque nosotros al fin y al cabo llevamos dos semanas consecutivas empatando y necesitamos sumar de tres sí o sí; no nos cabe otra cosa en la cabeza. Es importante también porque tienes un trato más personal con los jugadores; nos conocemos todos, pero lo importante es sumar los tres puntos y luego ya nos saludaremos y lo que haga falta», apuntó el jugador.

Respecto al CD La Granja, el jugador gimnástico resaltó la idea que ya había avanzado en su análisis su entrenador Manu González. «Es un equipo muy bueno con el balón. Quizás les esté perjudicando su terreno de juego. Han ido a campos complicados, han hecho buenos partidos, juegan el balón , tienen jugadores de calidad... Si no estamos atentos y nos creemos que va a ser un partido fácil, nos pueden hacer daño y no sumar los tres puntos sería algo que a nosotros nos penalizaría muchísimo y eso es algo que no nos podemos permitir», comentó.

Pluma

El capitán y defensa central del CD La Granja, Pluma, lleva ya unos cuantos derbis a sus espaldas y en sus botas. No le pilla de nuevas, no. Pero aunque ya sea experto en la materia, el jugador considera que este tipo de encuentros «siempre son bonitos, muy especiales, también en Tercera División. Es verdad que no dejan de ser tres puntos más, pero tienen otro sabor por la afición, por los jugadores, que nos conocemos de sobra...», valoró.

Pluma, capitán del CD La Granja. / A. Tanarro

Pluma, espera un buen ambiente en las gradas de La Albuera, sobre todo por esa iniciativa de las dos directivas de abaratar el precio de las entradas, como ya sucediera en el partido de la primera vuelta. «Desde luego que es una iniciativa muy bonita y creo que beneficia al fútbol y al espectáculo».

Su equipo, el CD La Granja, llega con la necesidad de sumar puntos debido a la situación en la que se encuentra. «Llevamos ya unas cuantas jornadas sin conocer la victoria y cada vez se puede complicar un poco más, porque los equipos de abajo tampoco quieren arrojar la toalla. Necesitamos puntuar aunque no es La Albuera un campo que se nos de bien, la verdad. Vamos a ver si conseguimos un buen resultado y afrontamos los siguientes partidos en casa el miércoles frente al Numancia B y después frente al Bupolsa con otra perspectiva, que ya nos toca ganar en nuestro campo».