Un derbi para cambiar la dinámica

«No dejan de ser tres puntos», dice el técnico del CD La Granja

Pocas novedades tendrá en principio el CD La Granja respecto a las últimas convocatorias. La tónica será prácticamente la misma, a la espera de contar con los cuatro jugadores que siguen pendientes del transfer, «lo cual es una faena porque tengo un banquillo que no tiene muchas alternativas. Podrían estar a lo mejor hoy, y si estuvieran, entrarían en convocatoria aunque para cambiar el once, es complicado. Es una posibilidad, aunque personalmente no cuento con ellos, aunque si vienen, muy bien», comentó el técnico Carlos Fonseca.

Fonseca vivirá su primer derbi. «Lo veo con ilusión y con ganas de que empiece; se habla de este partido más que cuando juegas otros, aunque sean más importantes... Es lo que los chicos están esperando y puede crear un poco más de expectativas;por eso estoy deseando que ruede de balón y ver cómo funciona todo», añadió.

El entrenador del conjunto granjeño apuntó que la Segoviana «es un equipo que tiene buen fútbol combinativo, que su campo está bien para jugar por abajo... Ya me han dicho que es un campo muy grande y que se puede hacer muy largo y nos puede pasar como contra el Salamanca, que nos cuesta bastante ocuparlo porque venimos de un campo más pequeño. Es un equipo rápido y muy peligroso, aunque vienen de perder con el Virgen del Camino y son un bloque difícil de atacar. Personalmente creo que al final estarán arriba, aunque los comienzos hayan sido complicados», valoró. Precisamente esa situación es un arma de doble filo. «Está claro que ellos querrán ganar y más jugando en su campo. Puede pasar que les salga muy bien, que estén muy correctos y con muchísimas ganas o que tengan ansiedad y se les tuerza y lo tengamos a favor, pero eso no se sabrá hasta que no ruede el balón», comentó.

Fonseca valoró que no dejan de ser tres puntos, a pesar de ser un derbi. «Para mí no dejan de ser tres puntos, aunque parezca que tiene un plus añadido. Me importan igual los puntos de la Segoviana, que los de Almazán, que los del Real Burgos... A nivel institucional e incluso para mi ego es un poco más bonito ganar en Segovia, pero para mí son tres puntos, igual que en el resto de los campos».