Un derbi para aliviar la situación Imagen del derbi entre el CD La Granja y la Segoviana disputado en el trofeo San Luis. / J. Martín La Gimnástica Segoviana y el CD La Granja comparten el amargo sabor que dejan los malos resultados en este comienzo de temporada FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 9 septiembre 2019, 21:00

A un lado, la Gimnástica Segoviana, duodécima posición, con tres puntos. Dos derrotas y una victoria en tres partidos. Al otro lado del campo estará el CD La Granja, puesto 15. Dos puntos. Dos empates y una derrota en estas tres jornadas... Está claro que, aunque sea a las primeras de cambio, no son los guarismos deseados ni para unos, que buscan estar en las primeras posiciones, ni para otros, que en pleno proceso de renovación, tratan de asentarse en la categoría. No es que sea de buen gusto, pero la preocupación no debe estar reñida con la tranquilidad. La temporada acaba de comenzar.

El conjunto gimnástico, que ha encajado seis goles, está siendo víctima de los resultados. Le pasó frente al Zamora y también frente al Virgen del Camino. Fue duro perder, «aunque el equipo fue superior en la primera parte, pero no acertamos en las ocho, nueve ocasiones que tuvimos durante el partido», analizó Manu González, que reconoció que «en los últimos 20 minutos no hemos sido la Gimnástica Segoviana; nos hemos precipitado mucho y no hemos podido interpretar el partido y sufrimos mucho en las acciones de estrategia, pese a estudiar a un equipo muy poderoso en estas acciones».

Un golpe en la otra mejilla, pero ahora el conjunto gimnástico tiene que mirar al derbi de mañana (La Albuera, 20:30 horas) frente al CD La Granja. «Es la mejor forma para recuperar la moral del equipo y volver a enganchar a la afición», dijo.

Y aunque la situación no acompañe, Manu González sigue confiando en una plantilla de la que destaca su versatilidad. Lo más inmediato es el derbi, pero el fin de semana volverá a ver jornada. «Para luchar por el campeonato, el rendimiento fuera de casa debe cambiar ya ante el Bupolsa el domingo. Podemos jugar en cualquier campo a ganar; tenemos nuestras armas y ya lo demostramos la pasada temporada, logrando en el campo del Bupolsa una victoria que sirvió para sellar el 'play off' de ascenso», dijo tras el choque.

El CD La Granja ha empatado los dos partidos que ha jugado como local, el último frente al Almazán y todavía no sabe lo que es estrenar su casillero de victorias. El entrenador de La Granja Carlos Fonseca fue rotundo a la hora de valorar el resultado: «Hemos merecido más que el empate. En la primera hemos tenido el partido controlado pero sabemos del juego del Almazán, de su velocidad en ataque, de su capacidad para jugar a nuestra espalda. En el gol estamos reclamando fuera de juego y eso hace que no estemos en situación óptima de defensa. Después nos hemos rehecho y la segunda parte ha habido mucho ida y vuelta. Al final, incluso hemos tenido varias con Jonan y Sanza para terminar ganando», explicó.

Pese a haber anotado un gol en cada una de las tres jornadas disputadas, el técnico del conjunto granjeño se encuentra tranquilo: «Arriba tenemos muchos futbolistas que pueden hacer gol. En el último partido, el propio Christian y Vitolo pisaron mucho el área. Estamos a la espera de los papeles de Thomas y tenemos variantes. El trabajo de Jonan es fijar y trabajar, pero nos está aportando más cosas».

Las dudas son un factor común. El inicio ha sido peor de lo esperado en el equipo capitalino, lo que abre una vía de esperanza para el bloque del Real Sitio: «Es muy importante el derbi, pero nuestra competición es esta. Sabemos de las diferencias de facilidades, de potencial, de salarios entre ellos y nosotros. Eso no quita que vamos con mucha ilusión siendo conscientes de que después tenemos dos partidos vitales para nosotros», añadió.