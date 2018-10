Un cumpleaños descafeinado para La Balastera

Del palentino Sergio Asenjo a la magia de Isco

Pero La Balastera no solo ha acogido las contiendas del deporte palentino, si no que en tres ocasiones visitó la selección sub 21 el estadio palentino. La primera vez, en la inauguración (10/10/2006), 'La Rojita', encabezada por jugadores como David Silva, Soldado, Moyá o Albiol, perdió contra la Italia de Chiellini y Montolivo, quienes anotaron los goles de la victoria. En la segunda ocasión, el 10 de septiembre de 2008, el protagonismo recayó en el portero palentino Sergio Asenjo, que vino acompañado por jugadores como Gerard Piqué, Monreal o Azpilicueta, entre otros. No fue la única ocasión, que Asenjo pisó el césped de La Balastera como jugador, ya que en el 2007, el palentino defendió la camiseta del Real Valladolid en el duelo de Segunda B entre su equipo y el Club de Fútbol Palencia. La tercera vez que la selección sub 21 jugó en La Balastera, el fútbol palentino ya estaba dañado. En esa ocasión, España se enfrentaba a Alemania con Julen Lopetegui en el banquillo y con jugadores en el campo como Isco, Morata, Kepa, Sergi Roberto o Carvajal en el campo. Los internacionales consiguieron la victoria y Palencia pudo vibrar con buen fútbol durante una jornada.