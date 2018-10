«Me cuesta pensar que se acaba el fútbol, mi retirada no será bonita» Mario posa con el carrito de su hijo y su pequeño traje del CD La Granja. / Antonio de Torre FÚTBOL El centrocampista del CD La Granja analiza el regreso del equipo a Tercera y cómo le ha cambiado la vida ser padre LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 26 octubre 2018, 18:39

Mario Zúñiga (34 años) vive aceleradamente el que podría ser su último año como profesional y su primera 'temporada' como padre. El recién nacido Thiago demanda atención y el centrocampista de La Granja, segundo capitán del club que lleva 15 años defendiendo, se levanta, va a trabajar de 8 a 2, atiende a su hijo, se marcha a eso de las seis y media a entrenar y llega a casa a las 10. «Y en la noche, lo que tenga que ser», sonríe este icono del vestuario que teme el momento de despedirse del fútbol. Su equipo ganó el domingo su primer partido de la temporada tras sumar varios empates que pudieron ser victorias y espera lograr su primer triunfo como local en la visita mañana del Atlético Bembibre.

–¿Tras lograr la primera victoria ante el Bupolsa (1-2), ¿refleja la clasificación [14º, con siete puntos] los méritos de La Granja?

–En muchos partidos, sobre todo fuera, hemos merecido algo más. El otro día, el empate tampoco habría sido injusto, pero estamos teniendo mala suerte con los resultados. El trabajo está siendo bueno y este equipo se merece más, pero ya sabemos cómo es el fútbol.

–Seis puntos fuera y uno en casa. ¿Explica esa disparidad?

–Por los equipos que han venido [Segoviana, Zamora o Virgen del Camino] y que lo del Santa Marta fue un accidente. Yo me esperaba un equipo recién ascendido, poco preparado, y luego ganó al Astorga. Tengo la esperanza de que, cuando empiecen a venir equipos más de nuestra liga, en casa empecemos a sumar puntos. La lectura es que fuera se nos está dando bien y es verdad que en Soria sacamos un empate que, viendo los resultados del Numancia B, es muy bueno.

–¿Qué significa para usted volver a jugar en Tercera?

–Un regalo, la verdad. Después de ser padre no esperaba jugar este año pero como mi mujer es comprensiva y me apoya en todo, vamos a ver cómo lo llevamos. Es duro porque no duermo todo lo que quisiera, me cuestan más los entrenamientos y he notado un bajón en el rendimiento. Consigo dormir entre cuatro o cinco horas, aunque sea en intervalos, luego voy a trabajar y a entrenar. Ya se estabilizará la cosa y el niño irá durmiendo más.

–¿Cómo valora la frase de Juanma Castaño [«los futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar de los niños»]?

–Yo entiendo lo que él quiere decir y que le atacaran porque da a entender que un fontanero o un panadero sí se tienen que levantar. Se tienen que levantar todos. Y en el caso del fútbol modesto, eres futbolista y panadero. Ese es el problema.

–¿Deben ser iguales los permisos?

–La madre es la madre, seamos sinceros. El niño necesita sobre todo de ella, por mi experiencia. Mi mujer está dando el pecho y no se puede separar de ella. Daría más tiempo a la madre y menos al padre, siempre que coja el pecho, claro.

–¿Cómo ha cambiado su vida la paternidad?

–Pasas de hacer lo que quieres cuando quieres a hacer lo que tienes que hacer y, luego, lo que puedes. Lo primero es lo primero, y si no se puede subir a entrenar, no se sube. Yo no eres tú, eres lo segundo, tercero o cuarto.

–¿Ha pedido consejo a algún compañero?

–En el vestuario soy el primero con esta situación. Ahora que Pluma también está esperando seré yo el que le diga [ríe], pero él es un monstruo de estas cosas y va a hacer todo lo que pueda para jugar hasta los 45. Y para mí será el último año, lo más seguro, así que a disfrutar todo lo que pueda. Yo he tenido la suerte de que José [Segovia, el entrenador] me dio muchísimas facilidades, que él sabía lo que era. Eso me animó a seguir. Sin eso, igual no tendría ficha y me habría equivocado porque he faltado a tres entrenamientos.

–¿Hasta dónde llega el sacrificio de un jugador de Tercera?

–Dentro de un vestuario hay niveles, cada uno lo enfoca de una manera en base a sus prioridades en la vida. Por ejemplo, para Pluma el fútbol es lo primero o lo segundo; gente más joven que lo ve como un pasatiempo, y en eso me dan incluso envidia porque cuando era joven he dejado muchísimas cosas sin hacer por el fútbol. La verdad es que en La Granja tenemos un vestuario muy sano en ese sentido.

–Ha logrado ser importante en posiciones distintas [delantero, media punta o escorado a la banda]. ¿Cómo se adapta un jugador al paso del tiempo?

–Cuando era más joven he tenido lesiones en el pubis y varias roturas fibrilares. Llevo un tiempo diciendo a mis compañeros que tengo 34 años, pero me siento mejor que cuando tenía 23. ¿Que he perdido velocidad? Está claro que los años pasan factura. Tengo facilidad para adaptarme y me pongan donde me pongan, lo hago lo mejor que puedo. Hay que manejar tu cuerpo, los minutos que juegas y aprender a no correr cada balón como si fuera el último. Hay momentos que estás más cansado, por ejemplo, el año pasado Paco [Maroto] me cambiaba muchos días en el minuto 70 y al final fui de los que mejor acabó.

–¿Los ejemplos de Pluma y Anel [jugador de la Segoviana] ayudan?

–Hay de todo. El otro día contra la Segoviana, recuerdo un par de jugadas en las que pensaba que me había ido de él y el tío te saca el balón. Y dices: ¿Cómo coño se ha metido aquí? ¡Si estaba detrás de m! Son jugadores que saben de qué va esto, no son tan impetuosos como los jóvenes y salvan la papeleta.

–En semanas complicadas ¿qué hace a un buen líder en el vestuario?

–Se trata de intentar tranquilizar desde la experiencia. Yo no me esperaba un principio de temporada mejor; cuando uno coge el calendario... Y no es como bajar y subir, son tres años en Preferente y hay mucha gente que no había jugado en Tercera. Hay que mentalizar a la gente, no es fácil arrancar y es una categoría complicada. Está mucho más igualada de lo que recordaba. Tenemos un cuerpo técnico súper amplio y eso es digno de mencionar porque hay un montón de gente detrás de ti. Yo no creo recordar algo así en mis 15 años en La Granja. Tenemos preparador específico de porteros y ha habido años que no teníamos ni preparador físico. Somos siempre 20 jugadores en los entrenamientos.... Si trabajas, hay unión y la gente está implicada, al final todo llega. Tampoco perdíamos 4-0, estamos hablando de detalles. Pasan las semanas y la gente empieza a perder confianza, pero hay que transmitir tranquilidad.

–¿Cómo gestionan la incertidumbre del caso del Real Burgos?

–Estamos completamente aislados. Sí que lo comentamos, pero lo vemos tan enredado... Cada semana es un poco más difícil volver atrás. Para mí, volver a empezar sería una locura.

–En el que puede ser su último año , ¿qué ha significado su carrera en La Granja?

–El fútbol ha sido muchos años lo primero. Cuando empiezas en un sitio, nunca sabes qué va a ser, es como una relación de pareja, pero ha sido el club de mi vida. En el que me he hecho hombre. He pasado por momentos muy malos y muy buenos. Solo de pensar en que se acaba, me cuesta. No estoy preparado, siempre lo digo. No voy a ser un jugador de una retirada bonita. Reconozco que lo voy a pasar mal. Parece que nunca va a pasar y me ha llegado de repente. Tengo la mala costumbre de acabar muy bien y llegar al verano diciendo, es que me veo bien. Pero ya está aquí el bicho y hay que disfrutar también de ellos. No me veo dejándolo del todo, subiría algún día a entrenar. Al final, lo que peor se lleva son los viajes. El otro día estuvimos 12 horas fuera de casa. Y va a haber días que no vas a jugar y vas a decir, ¿me he ido de casa 15 horas y para esto?