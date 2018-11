Tercera Divsión El Cristo también gana con diez Los jugadores del Palencia Cristo celebran el gol de Zubi. / Antonio Quintero Los morados suman su tercera victoria consecutiva tras jugar más de media hora con uno menos por la expulsión de Adrià LÍA Z. LORENZO Palencia Domingo, 11 noviembre 2018, 20:59

El Palencia Cristo sufrió por primera vez en la temporada para conseguir la victoria en La Balastera. Y lo hizo por un error cuando ganaba 2-0 y tenía el partido totalmente dominado. Abajo se equivocó en una cesión y la jugada acabó con Adriá expulsado. Con diez, el equipo de Huerga se vio condenado a contener el aliento hasta el último suspiro. Pero el triunfo se quedó en casa y el equipo morado pudo respirar tranquilo.

2 Palencia Cristo Adrià; Pelayo (Dani Burgos, min.69), Ramón, Kaká, Ángel; Viti, Abajo, Zubi (Samuel, min.62), Alvarito; Ivi y Adrián (Garre, min. 84). 1 Almazán Álvaro; Javier (Imanol, min.77), Anto, Jose, Losi; Jesu (Bruju, min.58), Plaza, Pablo, Kalifa; Edipo y Santa (Gontxi, min.58). Goles. 1-0, (min.26), Zubi. 2-0, (min.47). Alvarito. 2-1, (min.90), Imanol. Árbitro. Álvaro Fernández González. Mostró amarilla a Viti, Abajo, Samu y Ángel por parte del Palencia Cristo; y a Kalifa y Edipo por el Almazán. Expulsó a Adrià por roja directa.

Antes de que la expulsión nivelara el partido, el Palencia Cristo había dominado todas las facetas del juego, creado ocasiones y llevado la iniciativa. Aún no se había disputado un minuto cuando Abajo firmó una preciosa combinación con Viti, que puso un centro medido al segundo palo para que Alvarito solo tuviera que empujarla. Pero el extremo morado llegó demasiado forzado y el balón se marchó por encima del larguero de Álvaro. El mismo Alvarito tuvo otra ocasión clarísima solo un minuto después, cuando decidió tirar tras una llegada por la banda izquierda a pesar de tener pase tanto a Zubi como a Ivi. Se habían disputado solo cinco minutos, pero los morados ya habían creado suficiente peligro como para ir ganando. El Palencia Cristo no era un tsunami, pero sí imitaba a la fina lluvia que caía implacable sobre La Balastera, percutía una y otra vez, consciente de que antes o después se rompería la presa defensiva del Almazán. Los sorianos llegaban al área soriana, pero eran incapaces de crear peligro y Adrià vivió con mucha tranquilidad los primeros veinte minutos.

Por delante

Mientras, el Palencia Cristo seguía llegando con mucha facilidad por las bandas, pero los jugadores morados no acertaban ni con el tiro ni con el último pase. Hasta que Ángel metió un pase de más de treinta metros tras un rechace de la defensa soriana. Zubi entró como una bala por la banda contraria, para quedarse solo ante el portero. El delantero morado no se puso nervioso, amagó y con un sutil toque superó a Álvaro para poner el 1-0 en el marcador. El tanto hacía justicia a los primeros 25 minutos del Palencia Cristo, que había dominado el encuentro e impuesto su ritmo de juego ante un Almazán demasiado timorato, con una presión desequilibrada en el centro del campo.

Los sorianos no podían contener el constante ataque de los morados, que parecían volar cada vez que tenían el balón. Ivi pudo hacer el segundo, pero su remate de cabeza no encontró puerta. Los de Pablo Huerga salían con el esférico controlado desde atrás, robaban rápido tras pérdida y apenas sufrían cuando tenían que cerrarse ante las acometidas sorianas. El segundo gol era cuestión de tiempo y llegó en el mejor momento para los palentinos, el peor para los sorianos. Ya se mascaba el descanso cuando Ángel llegó hasta línea de fondo para que Alvarito entrara la espalda de los centrales y rematara de cabeza completamente solo en el área pequeña. El Almazán ni siquiera pudo sacar de centro, ya que el colegiado pitó el final instantes después de que Alvarito marcara el 2-0. Los palentinos dominaban en el campo y en el marcador un partido plácido, en el que no habían dado opciones a los sorianos y se iban al descanso conscientes de que estaban muy cerca de conseguir su tercera victoria consecutiva en la liga, algo que no habían logrado en toda la liga. Tras un primer tiempo en el que había vivido con muchísima tranquilidad, Adrià tuvo que estirarse para enviar a córner un perfecto lanzamiento de falta de Edipo. El guardameta morado rozó con la punta de los dedos para que los sorianos no pudieran acercarse en el marcador cuando aún no se había jugado ni un minuto de la segunda parte. El partido era una balsa de agua para los morados. Hasta que un error de Abajo cambió el panorama del partido. El centrocampista morado cedió horriblemente mal el balón a Adrià desde el centro del campo y Pablo estuvo más listo que nadie para aprovechar el regalo de Abajo. Adrià salió a la desesperada para intentar impedir el empate, pero llegó tarde, derribó al jugador y tuvo que tomar el camino a los vestuarios antes de tiempo.

De repente, el partido había cambiado. Los nervios sustituyeron a la tranquilidad que se había vivido desde el minuto 1. Huerga decidió retirar a Zubi para que Samu pudiera ocupar la portería y minutos más tardes dio solidez a la banda derecha al dar entrada a Dani Burgos por un agotado Pelayo. El Almazán dio un paso adelante y al Palencia Cristo no le quedó más remedio que apretar los dientes mientras arreciaba la lluvia. Pablo Huerga se desgañitaba en la banda para que sus jugadores salieran, pero los sorianos sabían que tenían que quemar las naves y durante diez minutos encerraron a los locales. Y es que a los palentinos les costó un rato admitir el cambio de papeles y asumir que iba a tener que sufrir hasta el final después de tener el partido totalmente controlado. Samu se mostró seguro en el balón parado y el centro del campo morado, capitaneado por Viti, consiguió achicar agua y salir por fin de su área.

Nervios

Con el Almazán volcado, los palentinos volvieron a encontrar el camino a la portería de Álvaro y pudieron hacer el tercero en una contra, pero el disparo de Alvarito se fue fuera por muy poco. Ivi cumplió a la perfección su labor de aguantar el balón arriba y la entrada de Garru por Adrián dio aire al Palencia Cristo. Viti se metió entre los dos centrales para dar seguridad defensiva y aguantar.

Parecía que los morados tenían de nuevo el partido bajo control hasta que en uno de los múltiples centros laterales con los que los sorianos bombardeaban el área palentina, Imanol se adelantó a Kaká para marcar y llevar de nuevo los nervios a La Balastera. Sobre todo después de que el colegiado decidiera añadir cinco minutos. Cada balón colgado era una agonía para los de Pablo Huerga, que tras un esfuerzo titánico, tocaban su tercera victoria con la punta de los dedos. Así que La Balastera estalló cuando el árbitro señaló el final. Tras sufrir como nunca, el Palencia Cristo sumó su tercera victoria consecutiva.