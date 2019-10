«Creo que no se está valorando a estos jugadores como se merecen» Viti, durante un partido de la Segoviana en La Albuera. / Antonio Tanarro Manu González, técnico de la Segoviana, defiende a su plantilla ante los comentarios tras la derrota frente a la Arandina FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 17 octubre 2019, 22:12

Cumplió su segundo partido de sanción y vio el partido (y la derrota frente a la Arandina) en la grada de La Albuera. «Fue nuestro peor partido en casa en estas dos temporadas, sin lugar a dudas, y aún así fuimos un equipo competitivo en la primera parte, no nos tiraron a puerta, no nos generaron ocasiones de peligro y nosotros en la única que tuvimos, marcamos. En la segunda parte corregimos ciertos aspectos y pudimos marcar antes de su empate y del empate a uno al 1-3 suceden cosas en cinco minutos que no nos pueden volver a ocurrir. Pero me preocupan más otras cosas, como la poca perspectiva que puede haber en ciertos sectores de la afición, cosas que leo, que escuché en la grada... que creo que no se merece este equipo. Este equipo ganó al Cristo Atlético, un equipo que creo va a estar arriba, igual que la Arandina, viajó a León, se hizo más de 600 kilómetros gente que trabaja, pidiendo días de permiso, gente que estudia, que al día siguiente se tenían que levantar temprano para ir a estudiar, ir a trabajar, juntando todas las fuerzas para venir a entrenar y llegar a este partido de la mejor forma posible y resulta que no te salen las cosas, que no tienes un buen partido. Y en cuanto algo se tuerce, ya la gente se pone nerviosa, tengo que escuchar que este equipo no vale, tengo que leer que el equipo no dio la cara, o no estuvo la altura de la afición... Creo que es todo lo contrario, creo que este equipo siempre está a la altura, siempre trabaja, siempre compite y el día que no le salen las cosas y cuando necesita el apoyo de la afición, cuando necesita que la gente le dé cariño, no lo encuentra. Y eso me preocupa, esa fractura que se habla a nivel institucional creo que ha afectado a la perspectiva del equipo y creo que no se está valorando a estos jugadores como se merece, no se les está tratando con el debido respeto a jugadores que están haciendo un esfuerzo muy grande y no es una excusa a la derrota», dijo.

Sobre el rival, el técnico Manu González, comentó que el Atlético Tordesillas «es un equipo que ha cambiado mucho, jugadores importantes en cada línea, empezando por su capitán y central la pasada temporada que lo tenemos nosotros en plantilla (por Viti) y han tenido que renovarse bastante; han traído varios jugadores jóvenes del Valladolid y les está dando una frescura que a lo mejor antes no tenían;es un equipo más dinámico, un equipo que va más a por el partido y juega más combinativo que otras temporadas y que por lo tanto también puede cometer más errores al tratar de de jugadores jóvenes y creo que eso les está penalizando. Aún así han plantado cara a equipos fuertes; nos vamos a encontrar a un equipo diferente al de la temporada pasada. Nosotros tenemos que seguir con nuestro modelo de juego, con nuestra idea, nuestras señas de identidad», añadió.

La derrota frente a la Arandina también tuvo otras consecuencias, con jugadores que se van a quedar el domingo en el dique seco. Rubén se encuentra en la fase final de su recuperación, trabajando al margen, pero a buen ritmo; Dani Calleja tiene una rotura en el cuadríceps de un centímetro y estará varias semanas parado y Álex Conde también está de baja debido a sus problemas en el tobillo. «Quizás hemos forzado un poco con su tobillo, lesión muy dura ya de la pasada temporada, hizo todo lo posible por llegar al final del 'play off', lo consiguió, pero ese tobillo necesita más descanso y lo que vamos a hacer es pararle y que se recupere bien». A ello hay que sumar las paperas de Javi Marcos. «Al final esta semana se ha juntado un poquito todo lo que podía salir mal, pero juntaremos un equipo competitivo, como siempre hemos hecho y vamos a ir a por los tres puntos», añadió González.

Viti

Víctor Martín Álvarez, 'Viti' fue la primera incorporación de la Gimnástica Segoviana, un jugador que llegó procedente del Atlético Tordesillas, club en el que estuvo las últimas cinco temporadas. El domingo será un partido especial para el jugador gimnástico. «Muy especial al lugar que considero mi casa; estuve cinco años allí, fueron los que me dieron la oportunidad de jugar en Tercera y tengo grandes recuerdos, muchos amigos tanto en la plantilla, la afición, cuerpo técnico, directivos... muy especial».

Viti analizó a su exequipo. «Están pasando un bache, la verdad, les está costando, tienen mucha gente nueva, gente joven y probablemente eso haga que les cueste en estas primeras jornadas; seguramente vayan mejorando con el paso de los partidos, hasta que se hagan a la categoría. Allí en casa seguro que apretarán, la afición siempre se vuelca y más en un partido como este, con la visita de la Segoviana, así que espero un partido duro, intentarán tener la posesión, pero si trabajamos como lo hemos hecho y somos nosotros, creo que ellos intentarán más robar en el medio y salir en transición para intentar hacernos daño. Trataremos de minimizar errores y tener el partido donde nosotros queremos».

El jugador gimnástico también realizó un análisis sobre esta nueva etapa en la Segoviana. «Ya sabía que aquí iba a haber mucha competencia, que iba a haber muchas expectativas por ganar cada partido y que iba a ser muy complicado, pero la verdad es que estoy encantado; los compañeros son geniales, desde el primer día. Todo ha salido bien; nos falta conseguir otra vez esta dinámica buena que teníamos de partidos ganados y la verdad es que todo lo que esperaba está sucediendo y esperemos que al final de temporada logremos los objetivos que nos hemos propuesto, que es lo importante», dijo.