«No creo que este año hayamos tenido equipo para competir por el 'play-off'» Rubén Gala, en un entrenamiento del Palencia Cristo, durante la pasada temporada. / Antonio Quintero El técnico del conjunto morado analiza la temporada y centra su atención en la próxima campaña con la vista puesta en los fichajes JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Martes, 28 mayo 2019, 13:01

El Palencia Cristo Atlético finalizó hace una semana una temporada que no pasará a la historia del club. Tres entrenadores se hicieron cargo del equipo. Primero fue Pablo Huerga, al que se destituyó en enero porque los números no acompañaban al equipo. Rubén Gala se hizo cargo del conjunto morado en el tiempo de transición hasta la llegada del brasileño Julio César. Pero de nuevo, los números no han acompañado al club, que veía cómo sus aspiraciones al ascenso no llegaban, terminando el campeonato regular en séptima posición. En la próxima campaña será precisamente Gala el que tome las riendas del club con el objetivo de acabar lo más alto posible en la tabla clasificatoria.

–Toma de nuevo las riendas del equipo como ya hizo durante un breve periodo esta temporada. ¿Tiene ahora más disposición?

–Este año no podía haberme hecho con el equipo a tiempo completo como me hubiese gustado por motivos personales. Ahora tengo la oportunidad de comenzar de cero y crear un equipo más competitivo que nos pueda llevar lo más alto posible. Entrenar al Palencia Cristo la próxima temporada, es algo que me hace mucha ilusión porque además es una promesa que le había hecho a mi tío que ha fallecido recientemente.

–¿Esta temporada ha podido dejar un sabor agridulce por no haberse clasificado para el 'play-off?

–No creo que haya sido así. Creo que en Palencia tenemos que bajarnos un poco de las nubes. No me parece que tuviésemos un equipo tan competitivo como para estar luchando por el ascenso. Es algo que igual se debería de haber gestionado mejor. Hemos tenido equipos muy superiores en la categoría este año.

–¿Cree que ha sido demérito del equipo o mérito de otros clubes como el Zamora o la Segoviana?

–Creo que el Zamora, la Segoviana o la Arandina son grandes equipos que manejan unos presupuestos superiores al nuestro y han conseguido hacer equipos con muy buenos jugadores para poder competir en esta categoría. Nosotros somos un equipo más humilde. Ahora muchos de esas plantillas están luchando por el ascenso a Segunda División B.

–¿Cuál será entonces el objetivo del Palencia Cristo la próxima temporada?

–Nuestro objetivo depende del presupuesto que manejemos y del equipo que consigamos hacer con ese presupuesto. La intención es ser muy competitivos y acabar lo más alto posible. Tenemos que ir con los pies en el suelo, pero es pronto para hablar de objetivos como jugar el 'play-off'.

–En estos momentos se está jugando la fase de ascenso. ¿Están pendientes de cómo puede quedar el grupo la próxima temporada con los posibles ascensos de los equipos?

–Nos gustaría que ascendiesen cuantos más, mejor. Aparte de que han demostrado ser equipos muy competitivos y con grandes presupuestos para el grupo, nos interesa que asciendan para que puedan liberar algunos jugadores que podrían interesarnos como posibles refuerzos la temporada que viene.

–¿Tiene en mente algún refuerzo que le gustaría que estuviese en el equipo el año que viene?

–He pensado en muchos futbolistas, pero aún es pronto para hablar de nuevos refuerzos. Nuestra intención es poder contar con una base del equipo que nos ha acompañado esta temporada y ponernos a trabajar con esos jugadores desde el principio.

–Este año se firmaba un convenio de colaboración con La Salle. ¿Aportará algún jugador al primer equipo?

–Es una buena idea contar con los juveniles, pero es pronto para hablar de esas incorporaciones para el primer equipo. Intentaremos nutrirnos de algún jugador del filial. Tengo muy buen trato con Carlos Doyague, el técnico del equipo, y solemos hablar de los jugadores.

–¿Cuál es el estilo de juego que le gustaría que se viese en el campo?

–Todo depende de la plantilla con la que cuente la próxima temporada. Todo entrenador tiene en mente el tipo de juego que le gustaría desplegar antes del inicio de cualquier campaña. Amí me gustaría un fútbol más de toque. Un juego ofensivo con doble pivote, en el que los jugadores del centro del campo disfrutasen de los partidos.

–¿Cree que este año puede haber lucha entre ustedes y el Becerril para hacerse con los servicios de determinados jugadores, ahora que ellos han ascendido a Tercera?

–No creo. Somos dos equipos que lucharemos por objetivos totalmente distintos. Los dos conjuntos hablarán con sus diferentes opciones y no creo que exista ninguna lucha. Tengo además muy buena relación con el Becerril y con su técnico, Edu Narganes.

–¿Saben ya cuando podría arrancar la pretemporada del equipo?

–Aún no lo sabemos porque estamos esperando a que acabe la competición con los posibles ascensos y que la Federación nos envíe cuando comienza la temporada. Pero estimo que podría empezar en la segunda quincena de julio, a partir del día 20.