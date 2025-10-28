Tordesillas se engalana para su cita histórica

La plantilla posa eufórica en Las Salinas a unas horas del partido más importante en la historia del Atlético Tordesillas.

Si por algo se caracteriza Tordesillas es por vivir los eventos a lo grande. Con fervor, sangre caliente. El fútbol no mira de espaldas a esta realidad, menos aún en los últimos años en los que su equipo brinda más alegrías que tristezas. No se alcanza la definitiva, pero sí viene protagonizando tardes memorables. La última, hace unos meses, cuando estuvo a un paso de llegar a la gran final del 'play-off' de ascenso después de casi levantar una derrota por 3-0 en El Plantío.

No logró la gesta completa y, paradójicamente, esa derrota le permite disfrutar de la cita más histórica de todas. Esta tarde no solo Las Salinas, sino todo el pueblo aguarda con impaciencia la hora del partido. Será a las 19:00 horas, pero ya desde antes sus aficionados se dan cita en el pueblo.

«Como siempre, habrá una fan zone para que se reúnan, aunque en esta ocasión, al ser entre semana, empezará a llenarse para las dos o tres de la tarde», asegura su alcalde, Miguel Ángel Oliveira, que en ese momento disfrutará de una comida de directivas en las que estarán presentes ambos clubes, pero también mandatarios del Real Valladolid.

Después, todo se centrará en el recibimiento al equipo. A las cinco de la tarde está previsto que llegue el autocar con los jugadores rojiblancos y se producirá uno de los momentos más esperados, donde la hinchada esperará, con bengalas, en la entrada del recinto. Ya ha ocurrido algo similar (incluso fuera de casa) en los 'play-off' de los años anteriores.

Allí estarán los 'Tordefans', incombustibles, para dar el último aliento antes del entrenamiento pre-partido. «Este partido es un regalo para los aficionados y para el club, una recompensa por el trabajo realizado durante tantos años buscando el ascenso. Esperamos estar nosotros también a la altura y pase lo que pase disfrutaremos de una experiencia inolvidable», palabras de Sergio del Campo, líder del movimiento rojiblanco.

Todo hasta llegar al pitido inicial, donde hablarán los verdaderos protagonistas. «Creo que tenemos mimbres para dar la sorpresa», sostiene Abraham, uno de los capitanes. «Lo afrontamos con ilusión, pero con humildad, hay que saber de dónde venimos», añade Jesús Torres, otro pupilo que ha vivido ya los cuatro 'play-off' de su equipo.

El técnico Álex Izquierdo también se enfrenta a su primera gran prueba en su nueva etapa en el Tordesillas: «Tenemos que jugar nuestras bazas. Ellos suelen jugar directo, pero aquí les va a tocar llevar la iniciativa», asegura, si bien cree que el 'efecto las Salinas' puede ser una baza clave: «A ver cómo se adaptan al campo, pero no nos vamos a conformar con defender, tenemos que ser valientes».

Rotación en Burgos

Esas son las bazas locales, pero en Burgos la Copa no se toma como un trámite. Su técnico es consciente del plus extra de motivación que se encontrarán en el rival. «La ilusión de poder dar la sorpresa suma muchísimo» a equipos como el Tordesillas en este tipo de escenarios, y «ante eso hay que responder», porque «nadie nos va a regalar nada». «Este equipo nunca se ha dejado ir, pero los partidos hay que trabajarlos desde el minuto uno. Si no vas al límite no superas a los rivales», subraya el técnico.

Desde la otra orilla, la del Arlanzón, el torneo del KO llega también en buen momento, con el Burgos bien clasificado en liga y con una buena dinámica. Su técnico, Luis Miguel Ramis, asegura que su equipo no escatimará esfuerzos para pasar de ronda. «Cambiaremos el chip, participarán jugadores del fondo de plantilla y algunos del filial, porque venimos de un esfuerzo grande y habrá que rotar, pero nos tomamos la Copa en serio, con humildad y respeto hacia el rival», ha apuntado en las últimas horas Ramis, que afronta el partido en Tordesillas «con la obligación de demostrar nuestra superioridad».

Todo listo para la cita de este martes (19:00 horas) que marcará un antes y un después en la localidad. A pocas horas de cerrar taquillas, el club confirma que ya ha vendido 1.400 entradas, de las cuales 120 corresponden a aficionados del Burgos CF. Con todos estos ingredientes, el partidazo está servido.

