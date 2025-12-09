Talavera, Guadalajara, Atlético Baleares y Ourense, los grandes agraciados en el sorteo de Copa

Ignacio Tylko Madrid Martes, 9 de diciembre 2025, 13:41 Comenta Compartir

Talavera, Guadalajara, Atlético Baleares y Ourense han sido los equipos más agraciados en el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey al enfrentarse al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, respectivamente. Así lo depararon los bombos en el sorteo celebrado este martes en los locales de la Federación Española de Fútbol, con Bernd Schuster como maestro de ceremonias al haber conquistado seis títulos, tres con el Barça, uno con el Real Madrid y dos con el Atlético.

Como curiosidad, se da la circunstancia de que el Ourense, sorprendente verdugo hasta ahora del Oviedo y del Girona, no tiene el premio de jugar contra uno de los cuatro equipos que disputarán en enero la Supercopa por su condición de equipo de Primera RFEF, sino por ser el campeón de la Copa Federación. Por ello, fue colocado en un único bombo y fue el primer equipo que conoció su rival, en este caso el Athletic, que ya visitó a este equipo en el lejano ejercicio 59-60.

El único partido que no podrá disputarse entre el 16 y el 18 de diciembre, las fechas establecidas, será el cruce del Rayo Vallecano. Y es que los franjirrojos afrontal el último partido de la fase liga de la Conference ese mismo jueves ante el Drita, a partir de las 21.00 horas. Esa eliminatoria se aplazará hasta el 6 de enero.

La suerte está echada y seguro que habrá más sorpresas. Si en la primera ronda cayó el oviedo, en la segunda dos primeras se vieron apeados del torneo del KO. Se trata del Espanyol, que fue superado por el Atlético Baleares por 1-0, y el referido Girona, que perdió en O Couto por 2-1. También sorprendió la victoria del Talavera al Málaga y que equipos como el Villarreal y el Celta llegasen hasta las tandas de penaltis para superar al Villarreal y el Antoniano, respectivamente.

Dieciseisavos de final: Días 16, 17 y 18 de diciembre

Ourense - Athletic Club

Atlético Baleares - Atlético de Madrid

Talavera de la Reina - Real Madrid

Guadalajara - Barcelona

Real Murcia - Betis

Eldense - Real Sociedad

Burgos - Getafe

Cultural Leonesa - Levante

Eibar - Elche

Deportivo de La Coruña - Mallorca

Racing de Santander - Villarreal

Sporting de Gijón - Valencia

Huesca - Osasuna

Granada - Rayo Vallecano

Albacete - Celta

Alavés - Sevilla