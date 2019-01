Cuartos I Vuelta Solari: «Nunca hay que dar por muerto al Madrid porque siempre aparece» «Para nosotros es el mismo Karim, siempre lo hemos defendido porque sabemos que es un gran jugador y sabemos lo que le da a este equipo», señaló Keylor Navas sobre una nueva actuación estelar de Benzema O. BELLOT Madrid Viernes, 1 febrero 2019, 00:08

La clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Copa del Rey por primera vez en el último lustro le da a Solari otro impulso más en plena dinámica ascendente de su equipo en las últimas semanas. «Siempre intentamos llegar lo más lejos posible en todos los torneos. Ese es el espíritu de la casa. El Real Madrid está siempre. Nunca hay que darlo por muerto porque siempre aparece. Este es un equipo de guerreros. De ganadores que han hecho feliz a la afición durante muchos años», advirtió el técnico argentino tras la victoria en Girona.

El entrenador blanco también tuvo palabras de elogio para Karim Benzema, pletórico en los últimos partidos del Madrid, en los que acumula hasta cinco tantos en tres encuentros. «Que los delanteros que marquen siempre es bueno. Lo siento por la gente que se ha perdido a Benzema durante todo este tiempo, pero están a tiempo de descubrirlo porque es un jugador maravilloso», señaló sobre el delantero francés.

Respecto a Keylor Navas, que cuajó una buena actuación en la puerta blanca, el técnico argentino señaló que «el futbol es siempre injusto porque son 22 jugadores y sólo juegan once» y recordó lo «difícil» de hacer la alineación cada fin de semana.

En cuanto al sorteo de las semifinales del torneo del KO de este viernes y la posibilidad de que depare un clásico, Solari evitó pronunciarse y aseguró que «todos son muy buenos equipos» ante los que su equipo afrontará el duelo con «la máxima ambición».

Por su parte, Keylor Navas reflejaba tras el partido la alegría por volver a disputar minutos después del regreso de Courtois. «Estamos muy contentos, gracias a Dios llegamos a esa semifinal a la que no habíamos llegado en los últimos años. Uno disfruta cuando juega y cuando se gana más. Yo no salgo pensando en que tengo que brillar pero sí es cierto que no es fácil cuando estás acostumbrado a jugar», señaló el costarricense.

En cuanto a la estelar actuación de Benzema, el portero tuvo palabras de elogio para su compañero. «Para nosotros es el mismo Karim, siempre lo hemos defendido porque sabemos que es un gran jugador y sabemos lo que le da a este equipo», afirmó. «Estamos tranquilos. Vamos a esperar y que sea lo que Dios quiera», señaló respecto al sorteo de las semifinales.