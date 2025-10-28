¡El Atlético Tordesillas ya está en Las Salinas!

17:00

Atlético Tordesillas - Burgos CF

Buenas tardes y bienvenidos a esta tarde histórica para Tordesillas, donde se va a vivir un partido para guardar en la retina y también en la hemeroteca puesto que se trata del debut en Copa del Rey del club turresilano.

Desde aquí te vamos a retransmitir en Directo todo lo que rodea al partido, desde el ambiente previo que se vive en el municipio hasta lo que te acontezca en la eliminatoria a partido único