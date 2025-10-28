El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Copa del Rey

¡El Atlético Tordesillas ya está en Las Salinas!

El equipo rojiblanco debuta en Copa del Rey, en el partido más importante de su historia ante el Burgos CF

Juan Diez Regidor

Tordesillas

Martes, 28 de octubre 2025, 18:08

Icono18:03

Alineación del Tordesillas

Recién salida del horno, la alineación del Tordesillas. 11 jugadores que buscan hacer historia

Enlace copiado

17:54

A falta de una hora para el partido, los jugadores tantean el césped. A la espera de alineaciones.

17:36

Llegan los jugadores rojiblancos a Las Salinas

¡El Atlético Tordesillas ya está en Las Salinas!

Enlace copiado

17:00

Atlético Tordesillas - Burgos CF

Buenas tardes y bienvenidos a esta tarde histórica para Tordesillas, donde se va a vivir un partido para guardar en la retina y también en la hemeroteca puesto que se trata del debut en Copa del Rey del club turresilano.

Desde aquí te vamos a retransmitir en Directo todo lo que rodea al partido, desde el ambiente previo que se vive en el municipio hasta lo que te acontezca en la eliminatoria a partido único

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  4. 4 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  5. 5

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  6. 6 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  7. 7 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  8. 8

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  9. 9 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  10. 10 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¡El Atlético Tordesillas ya está en Las Salinas!

¡El Atlético Tordesillas ya está en Las Salinas!