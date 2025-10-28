¡El Atlético Tordesillas ya está en Las Salinas!
El equipo rojiblanco debuta en Copa del Rey, en el partido más importante de su historia ante el Burgos CF
Juan Diez Regidor
Tordesillas
Martes, 28 de octubre 2025, 18:08
18:03
Alineación del Tordesillas
Recién salida del horno, la alineación del Tordesillas. 11 jugadores que buscan hacer historia
👥 Alineación Vs @Burgos_CF— Atlético Tordesillas (@AtcoTordesillas) October 28, 2025
Farolo
Dieguito
Joan Castaño
Abraham
Manja
Miguel Hdz
Conejo
Fer
Dani Diez
Torres
Chatún
Eder
Herrador
Pesca
Miguel Velázquez
Popi
Sana
Chirola
Escu
Ángel
Emi
Alejandro San Nicolás #VamosTorde💪
17:54
A falta de una hora para el partido, los jugadores tantean el césped. A la espera de alineaciones.
17:36
Llegan los jugadores rojiblancos a Las Salinas
17:00
Atlético Tordesillas - Burgos CF
Buenas tardes y bienvenidos a esta tarde histórica para Tordesillas, donde se va a vivir un partido para guardar en la retina y también en la hemeroteca puesto que se trata del debut en Copa del Rey del club turresilano.
Desde aquí te vamos a retransmitir en Directo todo lo que rodea al partido, desde el ambiente previo que se vive en el municipio hasta lo que te acontezca en la eliminatoria a partido único
-
