La continuidad del 9

Agus Alonso, durante un partido con la Segoviana. El delantero Agus Alonso, que está pendiente de una operación, renueva con la Gimnástica Segoviana FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 12 julio 2018, 19:42

Renovaciones, jugadores que han subido al primer equipo, un nuevo fichaje (Álex Conde, que será presentado este viernes en el municipal de La Albuera)... De los de la plantilla de la Segoviana la temporada pasada había dos (Anel y el delantero Agus Alonso) de los que se estaba aún pendiente de conocer su respuesta. Ahora ya solo falta uno, Anel.

Y es que el club confirmó que había llegado a un acuerdo con Agus Alonso (Montevideo, Uruguay 1994) para ampliar su contrato una temporada más. Y no era una situación fácil, teniendo en cuenta que, en el partido frente al Unión Adarve, el conjunto gimnástico no solo dijo adiós a la categoría. El jugador cayó lesionado. Y las noticias entonces no eran buenas. Se hablaba de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno que podían tenerle alejado durante los terrenos de juego durante seis meses.

Sin embargo, en una exploración previa a la operación a la que se someterá el próximo lunes para corregir una dolencia en una de sus rodillas, se le apreció estabilidad en la articulación, por lo que se baraja la posibilidad de que el ligamento cruzado anterior no esté roto, algo que solo se podrá confirmar cuando se realice la intervención. Si finalmente no hubiera rotura, los plazos de recuperación se acortarían ostensiblemente.

En principio, y salvo que la lesión de Agus Alonso sea más grave de lo apuntado en esa última exploración, el club no incorporará más jugadores en su posición. Agus Alonso llegó a la Gimnástica procedente del Alcorcón B en el mercado invernal la pasada campaña. Fue el elegido para ocupar esa demarcación, puesto que con anterioridad el club había comunicado la decisión de dar la baja a Ayrton.

Marcó cuatro goles en sus 19 partidos con la camiseta gimnástica, alguno de ellos muy decisivo, como el que valió el empate en Fuenlabrada (un gran gol de falta) o el que dio la victoria a la Segoviana en su partido frente al Cerceda.

Con la continuidad de Agus Alonso y la reciente incorporación de Álex Conde, la plantilla queda conformada por el momento por 17 jugadores (Facundo, Christian, Asier Arranz, Domingo, Kike, Ivi, Dani Abad, Diego Gómez, Juan de la Mata, Dani Calleja, Dani Arribas, Quino, Manu, Javi Marcos y Rubén Yubero, más Álex Conde y Agus Alonso).