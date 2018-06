Compromiso solventado Manu y Dani Abad tratan de hacerse con un balón suelto. / Antonio Tanarro La Segoviana pierde 0-2 con el Dalian Yifang chino un amistoso a semanas de iniciar la pretemporada QUIQUE YUSTE Segovia Domingo, 24 junio 2018, 13:10

La Gimnástica Segoviana saldó con derrota su compromiso disputado ayer con el Dalian Yifang chino. 0-2 y pocas conclusiones que sacar de un encuentro incrustado en las vacaciones de los jugadores, a los que todavía les quedan varias semanas de descanso antes de comenzar la pretemporada a mediados del próximo julio. Es más, fue tal la excepcionalidad del amistoso contra el equipo dirigido por Bernd Schuster que el conjunto entrenado por Manuel González tuvo que tirar de juveniles para completar un equipo de ciertas garantías.

Tan solo unas horas después de saberse la renovación de Javi Marcos, el central de San Lorenzo fue una de las cuatro ausencias de jugadores que han confirmado su continuidad la próxima temporada. Además del zaguero, ni Dani Calleja, ni Quino ni Kike hicieron acto de presencia sobre un césped de La Albuera en el que sí estuvo Manu, confirmando su disposición a seguir en la plantilla siempre y cuando el trabajo se lo permita.

Facundo comenzó de portero titular con una defensa por delante cogida con alfileres. Rubén en el lateral izquierdo fue el único defensa habitual, con el juvenil Rubén en el costado derecho y con Juan de la Mata y el también juvenil Centeno en el eje de la zaga. En el centro del campo Manu estuvo escoltado por un Javi de la Cruz que se prestó durante cuarenta y cinco minutos a vestir la camiseta azulgrana, con una línea ofensiva en la que Dani Arribas puso la nota de veteranía a un ataque que contó con Ivi, Dani Abad y Diego Gómez. El delantero centro gimnástico, tras terminar su etapa como juvenil y convertirse en jugador de pleno derecho del primer equipo, fue el que llevó más peligro a la portería del conjunto chino, que demostró estar en un estado de forma bastante mejor que el de los gimnásticos.

Los pupilos de Schuster presionaron la salida de balón de una Segoviana estática. La tarde, con más de treinta grados de temperatura, no invitaba tampoco a tirar desmarques constantes, por lo que los intentos de los locales se basaron en meras aventuras individuales. A los veinte minutos de juego, el equipo asiático logró el primer tanto de la tarde aprovechando una salida poco contundente de Facundo. A pesar de contar con ocasiones para ampliar su renta en el marcador, al descanso se llegó con un 0-1 más que digno para una Gimnástica Segoviana débil en el apartado defensivo y que mostró más intención en los metros finales del campo.

En la segunda parte no cambió la tónica del choque. Manuel González dio entrada en el equipo a Christian en portería y a cuatro juveniles que dejaron detalles de calidad, aunque no pudieron hacerse con dominio del encuentro. En los minutos finales el Dalian Yifang logró el 0-2 con el que se llegó al final de los noventa minutos de un partido en el que la mejor noticia fue que no hubo lesionados en las filas gimnásticas.