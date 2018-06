Una colegiada palentina en la élite Marta Huerta, en un partido de esta temporada / El Norte Marta Huerta ha sido designada como la mejor árbitra de la primera división femenina ÁLVARO MUÑOZ Palencia Viernes, 29 junio 2018, 12:02

El fútbol palentino de élite no solo lo conforman el portero del Villarreal Sergio Asenjo o las perlas de la cantera del Real Madrid Manu Hernando y César Gelabert o el trotamundos Diego León, que colgó las botas recientemente. Dentro de este elenco del deporte rey también se encuentra la palentina Marta Huerta, árbitra del colegio tinerfeño que ha sido designada como la mejor colegiada de la primera división femenina, denominada también Liga Iberdrola.

Entre los mérito de esta joven palentina se encuentra la dirección de la final de la Copa de la Reina entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Un verdadero espectáculo que sirvió para ver cómo el conjunto catalán revalidaba el título y Huerta era testigo de una modalidad que empieza a ganar más adeptos. «Ha sido un reconocimiento a toda la temporada. Es verdad que cualquiera de mis compañeras hubiesen sido dignas merecedoras de pitar la final y del galardón de mejor árbitra», afirmó ayer la trencilla palentina, que se alegra de que en esta temporada la Liga Iberdrola haya sido dirigida por mujeres. «Era un proyecto pionero. Todas hemos estado a la altura y ha sido un éxito rotundo», continuó Huerta, que lleva trece años en el mundo del arbitraje.

Y es que Marta Huerta se pasó 'al otro lado del fútbol' en 2005, cuando empezó a dirigir partidos del deporte base palentino. Más tarde, una vez finalizada la carrera de magisterio de Educación Física en el Campus de la Yutera en Palencia, puso rumbo a Tenerife, donde alterna la docencia con el arbitraje.

Durante todo este tiempo, a la par que se preparaba laboralmente, Huerta empezaba a dar pequeños pasos en su carrera deportiva hasta el punto de que solo piensa en seguir disfrutando de una de sus aficiones, aunque tiene la mente puesta en dar el salto al masculino. «En este mundo, lo importante es disfrutar de todo lo que llega. Me gustaría que todos los éxitos que me está dando el arbitraje femenino se trasladen al fútbol masculino. Quiero seguir trabajando para ver si se puede dar el salto a la Segunda División B masculina. Ese es el siguiente objetivo», relató ilusionada la palentina, que alterna el arbitraje de la Liga Iberdrola y la Tercera División del fútbol masculino en Canarias. «Una semana pitaba a chicas y la siguiente a los chicos», apostilló Huerta.

A nivel internacional, Huerta ya empieza a hacerse un hueco, pues la temporada pasada alcanzó la categoría 'second' de árbitro FIFA. «Dentro de la internacionalidad estoy muy contenta por la progresión que he tenido. Me han dado partidos importantes, pero hay que seguir escalando poco a poco. Ahora mismo es difícil acudir a un Mundial o un Europeo porque tendría que subir a la categoría élite, pero a los sub 17 y sub 19, que tenía opciones de ir, no he podido acudir porque ha jugado España», se lamentó Huerta.

Aunque esta joven palentina no ha llegado aún a la categoría élite, lo que sí que ha alcanzado es la popularidad en el arbitraje nacional. «Esta semana me han llamado varios medios. Es de agradecer que el arbitraje salga en las noticias por estos asuntos. La verdad es que no me veo como un referente, pero si sirve para que las chicas que están empezando se animen, pues no tengo ningún problema. El éxito es lo que se ve ahora. Llevo trece años y he tenido muchos tropiezos y he llorado mucho. Quiero que la gente vea que los éxitos se consiguen tras un largo camino», recalcó la colegiada.

A favor del VAR

Si los aficionados al fútbol están viendo a un protagonista por encima de las estrellas del deporte rey en el Mundial de Rusia es el famoso videoarbitraje (VAR). Huerta lo tiene claro y considera que las nuevas tecnologías favorecen al fútbol. «Basándome en los resultados del Mundial creo que es un acierto porque el fútbol es más justo, además de castigar a los tramposos. No vamos a ver goles ilegales. Es un avance y todo lo que ayude al árbitro bienvenido sea. Hemos visto en el partido de España, como en el gol de Aspas ha sido necesario tirar de tecnología. El ojo humano era incapaz de verlo», concluyó Marta Huerta.