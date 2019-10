Charaf revive al Palencia Cristo

Charaf se adentró en el área con el balón cosido a la bota derecha mientras la lluvia golpeaba el 1-1 que brillaba en el marcador. Era el minuto 90 y el centrocampista había llegado hasta la zona de peligro tras una gran jugada trenzada de sus compañeros en la frontal del área. Su posición era perfecta para ponerla en el punto de penalti, pero tras decenas centros que no encontraron rematador, Charaf decidió golpear el balón. Y acertó. Porque su disparo sorprendió al guardameta y dio tres puntos vitales a un Palencia Cristo que hasta ese momento del encuentro quería, pero no podía.

2 Palencia Cristo Sergio, Dani Burgos, Abel, Charly, Pablo (Edu Gallardo, min.63); Viti, Blanco (Edu Vallecillo, 77), Charaf, Alvaro; Adri y Fraile (Javi Bueno, min.63). 1 Júpiter Leonés Dani, Abel, Seijo, Álex, Marcos;Javi Fernández, Willy, Amadou (Juan, min.63), Aarón; Christian (Tito, min.78) y Álvarez (Toto, min.69). Goles. 1-0, (min.18), Blanco. 1-1, (min.23), Aarón. 2-1, (min.90), Charaf. Árbitro. Gorka Mazo Mauri.

El partido empezó loco, con el Júpiter Leonés lanzado sobre la portería que defendía Sergio. El Palencia Cristo respondía con su habitual juego por las bandas y Alvarito obligó a estirarse a Dani en una buena falta desde la frontal del área. Aunque las mejores ocasiones las tuvieron los leoneses. Sergio sacó un mano a mano con Christian y solo dos minutos más tarde despejó con la espalda un tiro de Aarón a bocajarro después de que el balón pegara en el palo. La fina lluvia que caía sobre La Balastera favorecía el juego rápido y ambos equipos se aprovechaban de ello. Poco a poco, el ímpetu de los leones fue decayendo y el mando pasó a las botas de los morados. Y ahí llegó el gol. Fraile recibió en profundidad y en el mano a mano decidió cederla a Blanco, que marcó a placer. El tanto no sentó del todo bien a los de Rubén Gala que llegaban con facilidad al área leonesa, pero que también concedían demasiado. El Júpiter Leonés estaba demostrando ser un equipo descarado, con mucha calidad arriba y sin ningún miedo a la derrota. Un filial con buenos mimbres y jugadores de calidad. Enfrente, el Palencia Cristo trataba de llevar la batuta del choque, pero no conseguía domar al equipo leonés. Precisamente, en un zarpazo llegó el gol de los visitantes. Willy centró y Aarón se adelantó a toda la defensa para tocar el balón con la punta de la bota y marcar el 1-1. La pelota pasó entre las piernas de Sergio, que estuvo a punto de detener un balón que se coló botando mansamente en las redes de los morados.

Aún no se había cumplido la media hora de juego y el marcador reflejaba a la perfección lo que era el partido, un choque de ida y vuelta con muchas ocasiones y con poco control. Sergio se hacía grande en un mano a mano con Christian después de que el media punta le hubiera ganado la espalda a la defensa morada. El guardameta del Palencia Cristo salvó en más de una ocasión a su equipo gracias a su rapidez para leer las jugadas.

Si el tanto de los morados no afectó a los leoneses, el empate sí dejó noqueados a los palentinos, que no consiguieron volver a imponer su ritmo durante los últimos quince minutos de la primera mitad. El centro del campo visitante ganaba una y otra vez la partida a los locales, que habían perdido la frescura de sus mejores minutos.

El Palencia Cristo buscaba ajustar sus piezas para volver a funcionar y llevar peligro a la portería defendida por Dani, que desde el 1-1 vivía muy tranquilo, sin tener que intervenir en ningún momento gracias a la buena presión de sus compañeros, que cortaban los ataques palentinos antes de que llegaran al área. La lluvia arreciaba justo cuando el colegiado pitó el final de la primera mitad. El paso por los vestuarios sirvió para que los jugadores se secaran, pero no para que cambiara la dinámica del partido. Los leoneses seguían sintiéndose cómodos sobre el césped y los morados se habían perdido en medio de la lluvia y de la presión alta del Júpiter Leonés. Viti intentaba apuntalar el centro del campo, pero la medular se había decantado definitivamente para el lado visitante.

Lo sabía Rubén Gala, que introdujo un doble cambio para tratar de frenar la sangría. Retiró a Pablo y a Fraile para dar entrada a Edu Gallardo y Javi Bueno. Viti pasó a ocupar el latera izquierdo mientras que Charaf retrasó su posición en el centro del campo para que Edu Vallecillo ocupara la media punta. Un cambio para intentar que el partido volviera a tener color morado. Mientras, Charaf mandó un cabezazo al larguero.

Los cambios surtieron efecto y el partido pasó a jugarse en el campo del Júpiter Leonés, que a pesar de todo no renunciaba al ataque. Aarón puso el miedo en el cuerpo de los morados cuando, solo en el área pequeña, mandó su cabezazo a las manos de Sergio. Para que no faltara la polémica, el Palencia Cristo pidió hasta tres penaltis. Primero Javi Bueno reclamó por un agarrón cuando iba a rematar en el segundo palo un buen centro de Adri; luego Marcos agarró claramente a Edu Vallecillo cuando el morado se disponía a rematar a puerta vacía tras una mala salida de Dani, pero el colegiado señaló una falta previa sobre el portero;y por último el mismo Edu Vallecillo denunció un empujón sufrido cuando iba a rematar un centro. Por suerte para los morados, toda la polémica se queda en una mera anécdota, ya que el gol de Charaf lo cambió todo y revivió a un equipo que buscó la victoria incluso en los malos momentos.