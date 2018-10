El calvario de Adri Muñoz, portero del Palencia Cristo, llega a su fin Adri Muñoz, en el entrenamiento del Palencia Cristo en el Sergio Asenjo. / Antonio Quintero El guardameta debutó con el Palencia Cristo después de tres semanas en la grada al no poseer el 'transfer' ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 2 octubre 2018, 12:12

El fútbol te lo da todo cuando sale a la perfección. Sensaciones placenteras que surgen cuando los objetivos personales y colectivos son alcanzados. Pero también muestra su peor versión cuando las lesiones, las decisiones de los entrenadores o los problemas burocráticos se asoman en el día a día de los futbolistas. Esto es lo que le ha pasado al portero del Palencia Cristo Adri Muñoz, que ha tenido que ver tres partidos desde la grada al no tener el club el 'transfer' y poder tramitar la ficha federativa. Y es que durante estos 25 días, el portero catalán, fichado a principios de septiembre tras la marcha de Guille al Mirandés, ha vivido un calvario, que concluyó el domingo, cuando debutó en partido oficial ante la Cebrereña.

«Me he mostrado muy impaciente. Entrenaba duro durante toda la semana para ir a la grada el día del encuentro por una situación que no estaba en las manos del entrenador. El tiempo pasa muy despacio, pero los entrenamientos me ayudaban porque lo daba todo. Estaba esperando que llegase mi oportunidad», destacó ayer Muñoz, quien reconoce que fueron unas semanas muy complicadas. «Aunque no se pueda hacer nada, uno se empieza a poner nervioso y la cabeza se te empieza a ir un poco», relató el guardameta catalán con la tranquilidad de saber que ya es uno más en la plantilla.

Segunda vez

Pero esta situación no es la primera vez que la vive el nuevo guardameta del Palencia Cristo, pues hace dos temporadas, cuando decidió buscar un nuevo proyecto fuera de las fronteras nacionales, Muñoz padeció una experiencia similar a la actual. «Para mí ha sido muy duro, aunque ya la viví cuando fiché por el Whitehawk de la Isthmian League británica. En aquella ocasión se solucionó muy rápido porque lo gestionamos con la Federación Española de Fútbol», recordó el cancerbero gerundense, quien se ha hecho con la titularidad en el primer partido tras su problema con el 'transfer'. «He estado un mes trabajando como el que más y compitiendo con Samu por un puesto en la portería. Al final, las decisiones las toma el entrenador y las tenemos que aceptar. En el próximo encuentro, el técnico volverá a tener la oportunidad de elegir, aunque todos sabemos que lo importante es el equipo. Los jugadores estamos a disposición de Pablo Huerga», continuó.

Aunque Adri Muñoz ya había tenido la oportunidad de defender la portería del Palencia Cristo durante la pretemporada, el partido del pasado sábado en La Balastera fue su primera actuación oficial con la camiseta morada. Un encuentro especial para el catalán, que volvió a sentir el gusanillo de la competición. «En la primera parte me encontré un poco nervioso, porque llevaba mucho sin competir. Eso es normal, aunque estuve cómodo. En la segunda mitad, también me encontré bien, aunque fue una lástima encajar dos goles en el tramo final. Aún así, lo importante fueron los tres puntos», apostilló el guardameta catalán.

La odisea del retorno

Pero antes de padecer los problemas burocráticos del 'transfer', Adri Muñoz también vivió un verano diferente al aterrizar en el Palencia Cristo pensando en la marcha de Guille a otro equipo. Hecho que no sucedió hasta el 31 de agosto, cuando el Mirandés llamó a la puerta del palentino para defender los palos de un equipo de Segunda División B. «Al final es complicado encontrar un equipos tras estar dos años fuera de España. En verano, voy a Palencia a la espera de que Guille dejase el club. Como veía que no se iba, decidí volver a Gerona. Todo esto cambió a finales de agosto, cuando el club se vuelve a poner en contacto conmigo para suplir a Guille. Por aquel entonces tenía encima de la mesa una oferta de un equipo de Barcelona, pero decidí volver a Palencia, porque me encontré muy cómodo a las órdenes de Pablo Huerga. Quería vivir otra experiencia fuera de mi casa», sentenció un Muñoz, quien espera crecer a la par que el club. «El proyecto del Palencia Cristo es muy bonito. El jugador aprende y madura más cuando está fuera de casa. Son experiencias muy bonitas», concluyó el portero catalán.