Premios de la FIFA 'The Best' añade dos nuevos galardones al fútbol femenino Modric y Marta, los dos últimos galardonados con el 'The Best' al mejor y la mejor futbolista. / John Sibley (Reuters) La gala del 23 de septiembre en Milán incluirá un reconocimiento a la mejor portera y otro al mejor once de la temporada COLPISA / AFP PARÍS Lunes, 6 mayo 2019, 17:09

La FIFA ha anunciado este lunes que añadirá dos premios dedicados al fútbol femenino, el de mejor portera y el del equipo tipo de la temporada, que se entregarán en su ceremonia anual de trofeos, que este año se celebrará el 23 de septiembre en Milán.

«No puedo pensar en un mejor momento para introducir estos premios. Es un nuevo paso en la buena dirección para dar a conocer más el fútbol femenino», ha declarado Zvonimir Boban, secretario general adjunto de la FIFA.

La ceremonia de trofeos de la FIFA 'The Best' contará ahora con once premios, encabezados por los de mejor jugador y mejor jugadora.

El croata Luka Modric y la brasileña Marta fueron coronados el curso pasado.