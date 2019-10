El Becerril gana y vuelve a creer

Pocas horas antes de que comenzara el partido, Riki sufrió un accidente de tráfico con su moto. El jugador del Becerril fue arrollado por un coche cuando circulaba por una rotonda y se fue al suelo. Aún dolorido, el futbolista viajó hasta Becerril para ser titular y formar parte de la primera victoria de los de Edu Narganes esta temporada. Lo que pudo ser una mera anécdota refleja muy bien el espíritu de este equipo, lo individual siempre al servicio del colectivo. Así llegó ese ansiado triunfo, el que da tranquilidad al club y devuelve la fe en el equipo. Y eso que a los jugadores casi no les dio tiempo a asentarse en el terreno de juego cuando llegó el primer gol. Una jugada embarullada, en la que el portero segoviano salió hasta la frontal del área, llegó a los pies de Diego, que sin pensárselo dos veces remató desde tres cuartos de campo. El balón salió con una rosca perfecta y se alojó en las mallas de Lorenzo, que no tuvo tiempo de reaccionar. El Becerril volvía a adelantarse en el Mariano Haro. Era el momento de que demostraran lo que había pedido su entrenador en la víspera, que pueden aguantar un resultado favorable en casa, algo que no habían conseguido en toda la temporada.

1 Becerril Sevi; Diego, Sierra, Varo, Eloy (Ismael, min.61); Diestro (Adrián, min.69), Carlos, Riki, Kuko; Melero (Guti, min.79) y David. 0 La Granja Lorenzo; Cuadri, Pluma (Gabriel, min.63), Kike, Demi (Mario, min.70); Thamos, Velasco, Lázaro, Peli (Cristian, min.52); Vitolo y Jonan. goles. 1-0 (min. 8) Diego. Ábitro. Valdés Varela. Mostró amarilla a Velasco y a Agustín Fonseca por La Granja. Expulsó por doble amarilla a Diego por el Becerril y a Cuadri por La Granja.

Los morados decidieron que les tocaba tirar de oficio, presionar en la medular y dejar que La Granja tuviera el balón sin crear peligro de verdad. Los segovianos intentaban llegar por las bandas para centrar desde línea de fondo, pero Sevi se alzaba imperial en el área pequeña para abortar cualquier intento de remate. Los minutos iban pasando y los segovianos eran incapaces de aproximarse al área del Becerril. Tampoco los de Edu Narganes se prodigaban mucho en ataque, aunque sí aprovechaban el balón parado para crear sensación de peligro. Pero el encuentro se había convertido en una masa empalagosa, con mucho juego en el centro del campo, pérdidas en ambos lados y demasiados choques sin ningún objetivo. Los morados habían conseguido parar el fútbol sobre un terreno de juego muy seco para dar el primer paso hacia una victoria tan deseada como esquiva. Con ese panorama, los jugadores respiraron aliviados cuando el árbitro pito el descanso. El calor y la falta de ideas habían provocado que los futbolistas necesitaran pasar por los vestuarios para beber agua y volver a inspirarse. Los primeros 45 minutos habían dejado un golazo y nada más.

La segunda mitad empezó con los mismos parámetros que la primera. El Becerril se mostraba como un equipo sin fisuras por primera vez en la temporada mientras que La Granja no encontraba la manera de desarbolar el entramado defensivo que había propuesto Edu Narganes. Los morados seguían creando peligro a balón parado gracias al guante de Diestro, que botó a la perfección una falta lateral que Kuko mandó fuera tras ajustar demasiado su cabezazo. Mientras, La Granja seguía perdido, sin la frescura necesaria para asustar a un Sevi que vivía muy tranquilo en su portería. Sobre todo porque los morados mantenían su presión adelantada, mordiendo cada vez que los segovianos llegaban a la medular y taponando las bandas para evitar los centros laterales.

Tensión

Hasta que el partido entró en una fase peligrosa para el Becerril, con jugadas aisladas y mucho barullo en la frontal. Precisamente, La Granja reclamó vehemente penalti sobe Jonan en una jugada en la que Varo se lanzó al suelo para arrebañar la pelota cuando el delantero se disponía encarar a Sevi. El defensa tocó el balón y el colegiado interpretó que el contacto no era suficiente como para pitar la pena máxima ante la desesperación del banquillo segoviano. Tras la jugada polémica, los de Edu Narganes dieron un paso al frente y pudieron marcar el segundo en una buena jugada que empezó con un robo de Melero en el centro del campo. El balón llegó hasta Kuko que se escapó por la banda y puso un centro maravilloso, lejos del alcance de Lorenzo, pero que no encontró rematador a pesar de que Carlos y David se lanzaron al césped para tratar de rematar.

La ocasión despertó a los locales, que tuvieron una nueva ocasión en un remate de Kuko en el área que se estrelló en el larguero. Ante la renuncia de La Granja, totalmente desdibujada sobe el terreno de juego del Mariano Haro, los morados decidieron adelantar líneas para intentar sentenciar el partido. El segundo tanto no llegó y el Mariano Haro se quedó en silenció cuando a falta de 10 minutos Jonan se elevó por encima de la defensa para mandar su testarazo al fondo de las mallas. Por suerte para el Becerril el línea señaló fuera de juego y el tanto no subió al marcador.

Y si la tensión no era suficiente, Diego y Cuadri se fueron antes de tiempo al vestuario por doble amarilla. Ambos equipos iban a tener que jugar con diez jugadores los últimos minutos.

El partido entró en una fase agónica para el Becerril, con La Granja al fin despierta en un descuento que se fue hasta los seis minutos. El Becerril se agarraba con las uñas a su 1-0 mientras que los segovianos amenazaban muy seriamente la portería de Sevi en jugadas a balón parado. Cada pelota que llegaba al área becerrileña despertaba viejos fantasmas en los morados. Hasta que el colegiado pitó el final y los futbolistas locales estallaron de júbilo. Al fin había llegado la ansiada victoria, por fin podían volver a creer.