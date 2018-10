Tercera División «En Ávila he encontrado lo que buscaba» Jonathan Prado, en las instalaciones deportivas de Isla Dos Aguas. / Antonio Quintero El extecnico del Palencia Cristo asegura que será «especial» enfrentarse a su exequipo este fin de semana ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 25 octubre 2018, 14:50

Jonathan Prado se fue del Palencia Cristo este verano rumbo al Real Ávila. La estela y sombra de este palentino sigue siendo muy alargada, ya que con él, los morados consiguieron la mejor clasificación de su historia. Hecho que no olvidan los aficionados, que siguen las andanzas del joven entrenador, a pesar de que este domingo no le desearán mucha suerte, porque, ese día, el Real Ávila y el Palencia Cristo se enfrentan en el duelo de la jornada. Un enfrentamiento muy igualado entre dos equipos que comparten quinta posición al estar igualados con 16 puntos.

-Un partido especial para usted...

-Sí. Al final he estado en el Palencia Cristo hasta hace muy poco. Lo que vivimos la temporada pasada fue muy importante, independiente del transcurso. El proceso y el proyecto fue bueno porque se consiguió alcanzar el 'play off' con la mejor posición en la tabla de la historia del club y competir en él. La lástima fue no pasar de ronda. Al final fue una campaña especial para todos.

-El domingo tuvo la oportunidad de presenciar al Palencia Cristo en La Balastera. ¿Puede ser el rival que mejor conozca?

-La metodología de trabajo que utilizamos en Ávila es muy similar a la que se emplea en Palencia. Aunque aquí tenemos más facilidades para viajar todos los fines de semana para ver al resto de rivales. La secretaría técnica solemos acudir a diferentes terrenos de juego para ver al resto de rivales. El otro día, coincidiendo con la cercanía del encuentro, volví a Palencia a ver el equipo en directo. Los quería ver 'in situ' porque tenemos un gran volumen de vídeos.

-Además de ver al equipo 'in situ' y en vídeos, conoce perfectamente al grueso de la plantilla del Palencia Cristo...

-Al final es una ligera ventaja respecto al resto de equipos. Al tenerles en el día a día, conoces mejor a los futbolistas que si les ves en grabaciones. Es una diferencia con otros futbolistas que hemos visto en vídeos, pero que no les conocemos del día a día. No es la misma percepción. Puede ser una ventaja o una desventaja, ya que el exceso de conocimiento te hace tomar alguna decisión que no deberías hacer.

-Lo que está claro es que es un duelo entre dos equipos llamados a ocupar los puestos punteros de la clasificación...

-Eso se ha dicho desde el primer momento y lo seguimos manteniendo. Cuando se llega a la jornada nueve, se ve el posicionamiento de los equipos y los objetivos por los que van a luchar al final de temporada. En ese sentido, el Palencia Cristo tiene los mismos puntos que nosotros, estamos quintos y a un punto de los puestos de 'play off'. Por eso es un rival que estará arriba.

-¿Cómo está viendo esta temporada a su exequipo?

-Mantienen ideas de la temporada pasada. Lógicamente, con un entrenador nuevo, se ve algún matiz diferente. Están trabajando muy bien. Desde la distancia puede dar la sensación de que se han dejado algún punto fuera de casa, aunque es cierto que todos los partidos de fuera los han competido y pequeños detalles han hecho que la balanza sea más negativa, que positiva. Es un equipo que irá a más y siempre hay que tenerlo en cuenta.

-¿Ha conseguido devolver la alegría a su nueva afición, tras un buen arranque de competición?

-El inicio de las primeras cinco jornadas dio ese impulso al aficionado, aunque ahora hemos tenido un pequeño bache de resultados. A pesar de eso, el juego está siendo muy bueno y la afición lo entiende así. Sumamos en las últimas tres jornadas un punto y sabemos que lo importante es que el balón entre y se ganen partidos. Estoy contento y la afición también lo está.

-Este domingo intentará aprovecharse de las dudas que suscita el Palencia Cristo fuera de La Balastera...

-No nos centramos mucho en los resultados de los rivales en las últimas jornadas. Nos fijamos mucho más cómo han jugado a nivel táctico. No vienen de ganar al Sporting Uxama, pero vienen de vencer en su último encuentro en casa contra la Cultural Leonesa B. Cuando el balón entra en juego se dará el partido que se tenga que dar.

-¿Sería una decepción en Ávila no conseguir el ascenso?

-No. Aquí no se habla de ascenso. La afición sí que quiere que el equipo compita y entre en el 'play off'. Cuando compites en una fase de ascenso no es una lotería, pero hay muchos factores que condicionan el poder ascender. Ni el cuerpo técnico, ni el club hablamos de ascenso, aunque el diseño de la plantilla, el modelo o el juego que está teniendo el equipo hasta ahora invite al aficionado a que vean más allá de lo que ve el cuerpo técnico. Nosotros solo nos centramos exclusivamente en cada partido para intentar llegar a lo que quiere el aficionado. Ese proceso parte del trabajo de cada semana.

-¿Ha encontrado en Ávila ese proyecto que no le terminaba de convencer en Palencia?

-Sí. Sino no estaría en el Real Ávila. Cuando decido no seguir en el Palencia Cristo es por unas decisiones que ya se plantearon en su momento. Cuando me surge la opción del Real Ávila, era lo que estaba buscando y por eso decidí venir aquí. Lógicamente siempre he dicho que tengo que entrenar donde estoy a gusto. Entiendo que tengo que transmitir al jugador mi comodidad. Y eso lo estoy consiguiendo en Ávila.

-La polémica del Real Burgos y su incorporación a Tercera División sigue generando noticias días tras día. ¿Cómo lo viven el entrenador y los jugadores?

-Como no tenemos una comunicación por parte de la Federación de Fútbol de Castilla y león, que es quien tiene las competencias y no la Española, tampoco nos influye. Nosotros a los jugadores solo les hablamos del Palencia Cristo Atlético, que es el rival que nos toca en el calendario. No podemos estar pendientes de otros asuntos que no sea el propio fútbol, independientemente de que nos pueda afectar por un calendario concreto o en una situación determinada de competición.