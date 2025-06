Atlético Tordesillas: cuatro años al borde; cuatro años sin premio

Juan Díez Regidor Lunes, 16 de junio 2025, 19:25 Comenta Compartir

Todo es según se mire. También en el fútbol. Vaso medio lleno o medio vacío, aunque en general siempre se suele tirar al pesimismo porque la alegría solamente está reservada para un vencedor. Del segundo no se acuerda nadie, que decía aquel. El Atlético Tordesillas pasó de luchar por no descender (hace ya unas cuantas temporadas) a rozar el ascenso… pero no ha llegado a conseguirlo en ninguna de sus cuatro grandes oportunidades. Esta última se ha cobrado la marcha reciente del técnico Jorge Marchena, que ha decidido cambiar de aires.

2022: La final ante el Utrera, la más dramática.

Muchos dirán que nunca estuvo tan cerca del ascenso como este año. Se equivocan, al menos no si se comparan los distintos play-off. Hay que remontarse a 2022. De hecho, ha sido la única vez de las cuatro en la que el Tordesillas alcanzó el último peldaño, el de la final nacional. Fue una temporada atípica, recién salidos de la pandemia, con un formato diferente al de ahora.

El play-off territorial se jugó en una sede única, Almazán. Los rojiblancos partían como quintos clasificados, no les valía empatar ninguna eliminatoria y se cargaron al anfitrión en la semifinal y al gran coco, el Mirandés B, en la final, con prórroga incluida. Sin embargo, la ilusión de Las Rozas se transformó en tragedia.

El Utrera, rival andaluz, le superó, también con prórroga. El equipo dirigido por entonces por Miguel de la Fuente llegó a jugar con uno más desde el 60, pero fue incapaz de ganar a un gran rival. El drama fue máximo y se contempló que no volvería a haber una oportunidad como esta

2023: Demasiado Astorga en el año de menos opciones

Sin embargo, al año siguiente, el Tordesillas volvió a alcanzar la promoción, también con Miguel en el banquillo. En la última fecha, tras un final de liga sobresaliente, se metió de nuevo como quinto clasificado, pero no le dio para doblegar a un gran Atlético Astorga. Pese a vencer en la ida (1-0), los maragatos remontaron. En los últimos minutos marcaron el gol definitivo, el 3-1, y la final acabó enmarañada porque varios aficionados llegaron a las manos, incluso dentro del campo.

2024: La épica caducó en el Helmántico.

Desde principios de temporada dio sensación de que era el año. Hubo cambio en el banquillo. Miguel puso rumbo al Ávila y Marchena, hasta entonces segundo entrenador, cogió el mando. Los rojiblancos fueron como un tiro, aunque el ascenso directo se alejaba merced a un Real Ávila que no perdía ni queriendo. No obstante, su racha se cortó precisamente en Las Salinas, donde también se ganó al Salamanca B y la afición soñó con la machada.

Demasiados puntos perdidos en campos más asequibles llevaron a conformarse con el play-off. El Tordesillas goleó en el Reino de León, pero en la final no tuvo nada que hacer. El filial salmantino no dio opción ni en la ida ni en la vuelta. Otro año cerca, pero en la estacada.

2025: El sueño se escapó en casa.

Sin el Salamanca en la ecuación, muchos daban al Tordesillas como gran favorito para ascender. Mantuvo su columna vertebral y se reforzó en verano. Con el paso de las jornadas las expectativas cayeron. Varios empates en casa alejaron al equipo de la nueva revelación, el Astorga. La distancia llegó a ser de once puntos, hasta que los rojiblancos pusieron el turbo.

Ocho triunfos seguidos no solo los pusieron a tiro del líder, sino que pasaron a depender de sí mismos a falta de dos jornadas. Una proeza que se truncó con la visita del Villaralbo. Con el físico en mínimos, fue incapaz de marcar un gol que le habría dejado a un triunfo del ascenso. En el play-off, pudo alcanzar la final, pero no para eliminar a un gran Burgos B en una vuelta agónica.

En definitiva, un proyecto que año a año ha mostrado mejoría y una mayor apuesta por mejorar la plantilla. El Atlético Tordesillas no solo es referencia en Valladolid (segundo club por detrás del Real Valladolid) sino que ha ganado adeptos para ser temido en el resto de Castilla y León y ser el faro para muchos que buscan un lugar competitivo. En estos días busca cerrar a su nuevo entrenador para afrontar la quinta oportunidad. El gran objetivo, que no haya fuga de talentos. El proyecto debe volver a ser ambicioso para que eso no ocurra.

El futuro en el aire. El Tordesillas afronta un verano de incertidumbre. Pero no es el único. Su acompañante, el Mojados, lleva ya desde que terminó la liga moviéndose y conformando una plantilla que le garantice otro año más en la liga. Y, una categoría más abajo (en principio), espera el Betis.

Y se apostilla lo de «en principio» porque no está garantizado al 100% que el Betis vaya a jugar en Regional, pese a perder el play-off. Hay una mínima posibilidad de ascender que pasa porque el Burgos B ascienda a 2ª RFEF y asignen al equipo verdiblanco la plaza que queda libre (sería para ellos o el Bembibre, como mejor clasificado de entre los descendidos). Ya pasó el año pasado con el famoso culebrón entre Mojados y Laguna (para al final acabar jugando ambos). Desde el club de Canterac afirman que irán a por la plaza, si eso sucede, pero lo que quieren es que se resuelva pronto. Con Chemi Beltrán recién renovado, necesitan afianzar una buena plantilla para pelear una vez más por subir a 3ª si es que finalmente se quedan en esa liga.

El hecho de ya haber ampliado el contrato del técnico es una buena baza para mantener el grosso del equipo. Muchos buscarán un 3ª, más complicado en el Tordesillas y Mojados, pero quizás los equipos palentinos intenten pescar a jugadores como Brian, muy destacado, o como Mario González, que ya jugó allí en Palencia. Además, también existe la posibilidad de que regresen grandes talentos que emigraron a 3ª como Iván Fernández, Miguel Velázquez o David Jiménez, si no encuentran una opción mejor.

Temas

Tordesillas

Comenta Reporta un error