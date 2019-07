Dos atletas pendientes de su futuro más próximo Javier García del Barrio y Carla Gallardo. / Marta Moras Javier García del Barrio y Carla Gallardo se perderán la temporada al aire libre y ya centran sus objetivos en la temporada de otoño, después de recuperarse de sus lesiones, que apartarán a los corredores de las pistas alrededor de tres meses JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Lunes, 1 julio 2019, 11:52

El atletismo palentino se ha visto lastrado recientemente por las lesiones. Carla Gallardo se despedía recientemente de la temporada al aire libre debido a unos problemas estomacales y Javier García del Barrio se lesionaba en el tibial anterior hace prácticamente un mes, pero ha conseguido recuperarse para estar presente en la última legua en Fuentes de Nava, donde consiguió quedar en tercera posición, lo que supone un buen regreso para el atleta de Becerril del Carpio.

Carla Gallardo estaba actualmente preparándose para luchar por el campeonato de España y el europeo, pero la enfermedad la ha impedido acudir a la cita. «Ahora mismo estoy haciéndome pruebas. Me he hecho dos analíticas para el Helicobacter Pylori, una bacteria del estómago, que está en la flora intestinal de modo normal y hay veces que se puede volver patógena y puede causar gastritis o úlceras, que es lo que me está pasando a mi. En los próximos días iré a Madrid a hacerme una gastroscopia para comprobar que no tengo nada más y tenerlo todo bajo control. Espero estar bien y que no haya más imprevistos para la próxima temporada», señaló Carla Gallardo que de nuevo ha vuelto a padecer esta enfermedad. «Hace dos años ya lo tuve. Me lo traté con antibióticos aunque no llegue a superarlo del todo. Era un tratamiento muy fuerte y quise continuar, con lo que ahora se me ha vuelto a agravar y he decidido parar para poder recuperarme del todo», destacó.

En el caso de García del Barrio, la situación mejora pese a la gravedad de la lesión que sufrió en el tibial hace apenas un mes, y que le impidió acudir a su cita habitual con las leguas de la Diputación. «La recuperación esta marchando muy bien. Estoy prácticamente al 100%. Ya no tengo ninguna molestia y ahora necesito volver a coger el tono físico y el ritmo de competición para prepararme para el futuro. Después de cuatro semanas prácticamente sin correr, se nota el desgaste y la pérdida de ritmo», destacó el atleta de Becerril del Carpio, todo un veterano en las competiciones internacionales, ya que ha participado en varios Mundiales y en la última legua conseguía acabar en tercer lugar por detrás de David García Catalina y Marcos Rojo.

«Estoy muy contento por el resultado. Lo cierto es que no tenía ninguna aspiración de lograr la victoria porque sabía que no estaba recuperado del todo. Mi idea era volver a coger buenas sensaciones y poder terminar el circuito de leguas de una manera digna. Tuve la suerte de poder correr sin dolores y es buena muestra de la recuperación», señaló García del Barrio. Una lesión de la que el atleta se ha recuperado bastante antes de lo normal, ya que es difícil recuperarse en un corto espacio de tiempo. «El fisioterapeuta me lo advirtió. Es una lesión bastante complicada, tenía bastante miedo porque las lesiones que he tenido se han prolongado bastante en el tiempo y yo pensaba que me iba a tener mucho más tiempo parado. La buena noticia es la recuperación en tan poco tiempo, aunque he perdido cuatro semanas dentro de la temporada de cros, que es lo que más me interesa y lo que mejor se me da. No he tenido dolores al comenzar con los entrenamientos lo cual es muy buena señal», afirmó el de Becerril del Carpio.

Un experto en correr el circuito de leguas, que este año ha visto truncada su suerte en este campeonato. «Es una pena porque me hubiese hecho mucha ilusión poder ganar el circuito. Creo que llegaba en un bueno momento de forma cuando empezaba el torneo y si no me hubiese pasado nada, seguramente me hubiese hecho con la victoria», destacó resignadose el atleta palentino. «Son cosas que pasan pero tengo que estar contento por haber podido participar aunque fuese en la primera y en la última legua».

Entrenamientos

El corredor experto en cros, se ha estado ejercitando ligeramente durante los primeros días de la lesión. «La primera semana estuve alternando la bicicleta con carrera a pie y descansando algún día. En la segunda semana también quise ejercitarme en bicicleta para no cargar la zona y esta semana que empieza será la primera en la que vaya a estar únicamente corriendo. Estos días está siendo muy costoso porque el calor nos impide salir todo lo que nos gustaría. Tengo que entrenar o bien a primera hora del día o a última y eso también se nota bastante», destacó García del Barrio.

Un camino, el de la recuperación, que ahora emprenderá la joven promesa Carla Gallardo, en pos de su recuperación total con la mente puesta en el otoño. «No he llegado a parar totalmente los entrenamientos porque no quiero perder la forma. Estoy saliendo a correr en ayunas, que me cuesta menos y también estoy haciendo muchos ejercicios de fuerza en el gimnasio. Pese a que esté con la enfermedad no puedo permitirme el lujo de perder la forma y es necesario que siga preparándome», afirmó la atleta.

Unos campeonatos que son muy exigentes al igual que los entrenamientos preparatorios. «Tenemos que estar muy preparados para poder afrontar la temporada. He intentado seguir pero no me ha sido posible. Los entrenamientos de series son los más exigentes y no he podido estar al 100%en ellos», destacó la corredora que ha tenido una gran temporada hasta el momento con una excelente progresión tras su victoria en el campeonato de España de 3.000 metros en Pista Cubierta, el éxito en el campeonato de España de cros por clubes, un tercer puesto en el campeonato de España de cross individual y otro segundo puesto en el cross internacional de San Sebastián. «Me da mucha pena porque a pesar de ser promesa de primero había empezado muy bien esta temporada, iba con muchas ganas y tenía mucha ilusión por mejorar en 1.500 metros. El año pasado hice el 3.000 metros, este año tenía esa ilusión y al final por una cosa u otra hay veces que hay imprevistos y tengo que afrontarlo con la mejor actitud posible. Te puede pasar esto o una lesión, a cada uno le puede pasar cualquier cosa y hay que estar preparado», apuntó Gallardo.

Después del éxito de la primera parte de la temporada, la atleta se estaba preparando para el Campeonato de España sub 23, donde esperaba realizar un buen papel. «Esperaba acabar bastante bien. Este invierno había conseguido una buena marca y me veía muy fuerte. Había empezado la pretemporada y me veía bien, capaz de bajar mis marcas y de poder hacer un buen papel», afirmó Carla Gallardo.

La pupila de Santiago de la Parte está muy agradecida del apoyo recibido durante estos últimos días. «Tengo muchísima suerte de tener a grandes personas a mi alrededor. Tanto a mi entrenador, como a mi médico o mi fisioterapeuta. También me he sentido respaldada por mis compañeros de entrenamiento y la gente que está día a día conmigo. Afrontar este problema tú sola es muy duro y he tenido la gran suerte de poder contar con ellos», concluyó Carla Gallardo, que poco a poco recuperará el ritmo para afrontar los nuevos retos deportivos en los próximos meses e igualar los resultados del comienzo del año.