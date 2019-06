La árbitra Marta Huerta asciende a la categoría First de la UEFA Marta Huerta, en un partido de esta temporada. / RFEF La palentina, afincada en Tenerife, ha dirigido está temporada las semifinales de la Copa de la Reina y aspira a subir a Segunda B ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 20 junio 2019, 21:13

A sus 29 años, la palentina Marta Huerta sigue quemando etapas en el mundo del arbitraje internacional. Su último logro ha sido hace escasos días, cuando la UEFA ascendió a la categoría First a esta joven promesa. «No me lo esperaba. Hay muchas chicas candidatas, aunque estaba muy contenta por cómo me habían salido todos los partidos», apunta Huerta desde Tenerife, donde trabaja en un colegio.

El ascenso a First supone quedarse a un peldaño de la máxima categoría del arbitraje internacional femenino (Élite), lo que significaría acudir a Mundiales y Eurocopas. «Esto es sinónimo de que apuestan por ti para que lleguemos a esa categoría élite, pero a nivel de partidos puedo ir a clasificatorios internacionales o arbitrar encuentros de cuartos de final de la Champions femenina», describe la palentina, que a finales de julio viajará hasta Croacia en una concentración internacional.

Esta buena noticia podría venir acompañada dentro de unos días con un posible ascenso a la Segunda División B masculina. En la actualidad, Huerta dirige encuentros en el grupo canario de Tercera División y ese ascenso ampliaría su representación en los campos nacionales. «Sería un año perfecto», apostilla la palentina, que esta temporada ha pitado encuentros importantes como la semifinal de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. «Estoy muy agradecida porque están confiando en mí para dirigir este tipo de enfrentamientos», continúa.

«Ahora no pienso en dar el salto a Élite, aunque soy la más pequeña de mi categoría. Quiero consolidarme aquí y demostrar que si han confiado en mí ha sido porque soy capaz de dirigir partidos de este nivel», señala ilusionada Huerta, que reconoce que el deporte femenino ha crecido en los últimos años. «Se necesitaba ese impulso y ese apoyo de los medios de comunicación. Hace años no lo encontrábamos y eso facilita que haya más gente que siga estas competiciones», concluyó la árbitra palentina.