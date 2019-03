Regional Preferente «Aparco por ahora el fútbol, me centro en la familia y el trabajo» Alberto Villegas tira ayer una caña en su establecimiento hostelero. / Antonio Quintero El director deportivo del Palencia 1929 dimite al no poder compaginar su vida personal y laboral con las tareas del club ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 28 marzo 2019, 14:06

A sus 29 años Alberto Villegas ya presidía el extinto Club de Fútbol Palencia y pasada más de una década, este palentino ha decidido tomarse un 'kit-kat' y dejar en segundo plano una de sus pasiones, el fútbol. Sus prioridades son otras y el trabajo (propietario del Restaurante San Remo) y su familia ocupan el 100% del tiempo de este palentino que no ha dejado indiferente a nadie en el mundo del deporte rey. La pasada semana Villegas presentaba su dimisión como director deportivo del Palencia 1929 y, tras hablar con la directiva, esta la aceptaba. De esta forma, concluía su etapa en el equipo de Regional, aunque no descarta volver a vincularse nuevamente con algún club de la provincia. «Aparco momentáneamente el fútbol. Definitivamente no lo sé porque es un veneno que llevo en mi ADN y nunca se puede decir de este agua no beberé», afirmó ayer Villegas desde su restaurante.

Precisamente el negocio familiar le ha robado mucho tiempo desde el inicio de año, cuando se quedó en solitario al frente del negocio de hostelería. «Estoy con mucho trabajo y no llego a todos los lados. Mis padres se jubilaron en enero y desde entonces es todo un poco más complicado», apostilló el ex del Palencia, Deportivo y Palencia 1929, quien reconoce que necesitaba un descanso después de tantos años centrado en planificaciones deportivas. «También tenía que desconectar. No son las mismas prioridades con treinta años que las que tengo hoy en día. Ahora, por ejemplo, tengo una hija que juega al baloncesto los fines de semana y le gusta que vaya con ella», recalcó.

Racha negativa

El momento elegido para la dimisión parece que no ha sido el mejor, pues el club ha encadenado nueve derrotas consecutivas, lo que también ha terminado con la etapa del entrenador Lolo Infante, quien llegó de la mano de Alberto Villegas. Precisamente el palentino descarta que haya sido una decisión tras los últimos resultados de los morados. «La racha negativa de partidos perdidos no tiene nada que ver. Si es por eso, me quedaría. Si alguien me conoce sabe que no me voy en esas situaciones. Más o menos dejo el equipo salvado en la categoría. Me voy porque no puedo más», insistió Villegas, quien remarcó que no ha tenido ningún problema con la directiva del Palencia 1929. «Con Esteban Fernández tengo y quiero seguir teniendo una buenísima relación. No hemos tenido ningún lío. De Fernández y de su junta directiva solo puedo decir cosas buenas porque conmigo se han portado maravillosamente bien. No tengo ningún pero hacia ellos. Saldrán o no saldrán las cosas, pero son muy trabajadores. Conmigo se han portado muy bien y estoy seguro que ellos dirán lo mismo de mí», señaló el palentino que pone, momentáneamente, un punto en su dilatada trayectoria como gestor de clubes. Ya se verá con el tiempo si el punto es final o seguido. De momento en el Palencia 1929, Villegas ya es historia y su sustituto Luis Cembrero ya ejerce como tal.