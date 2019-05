La Albuera tiene la llave Mika y Agus Alonso se lamentan una ocasión fallada en el partido disputado en tierras murcianas. / J. M. La Segoviana juega en su campo y ante su afición con la intención de eliminar al Churra y superar la eliminatoria FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 31 mayo 2019, 19:07

Un marcador como el de la Segoviana en Murcia (0-0) arroja una doble lectura. Por un lado está la corriente optimista (la más positiva). Con los números en la mano, el conjunto gimnástico tiene muchas papeletas para superar la eliminatoria frente al Churra (juega en La Albuera, en su campo, ante su afición...). Pero (mira siempre tiene que haber uno) también hay otra marcada por la prudencia y la cautela. Precaución, amigo conductor, y el máximo respeto... La Segoviana ya tiene experiencia en sinsabores.

Homenaje al BM Nava La Gimnástica Segoviana también se suma a los diferentes reconocimientos al Viveros Herol BM Nava por su ascenso a la Liga Asobal. Julián Mateo, que estará acompañado por jugadores y directivos, realizará el saque de honor en el partido de este sábado (19:30 horas) frente al EMDF Churra en el municipal de La Albuera. Por otro lado, ante los rumores que afirman que ya se han agotado las entradas para el partido de mañana, el club manifiesta que la venta de entradas sigue a buen ritmo superando las 1.000 vendidas; que hoy, entre las 11.30 y 13.30 horas se venderán entradas en La Albuera y también antes del partido en taquilla. El club recuerda que el próximo miércoles día 5 tendrá lugar la asamblea extraordinaria de socios. En el único punto del orden del día, los socios deberán autorizar la convocatoria de elecciones a la presidencia del club y la aprobación del reglamento y calendario electoral.

En principio, no parece haber mayores complicaciones en lo que al capítulo deportivo se refiere, con toda la plantilla, excepto Álex Conde (se espera que pueda estar para la siguiente ronda si elimina al Churra), entrenando a buen ritmo y con muchas ganas de que llegue el partido «y de rematar la faena como dije antes de la ida», añadió el técnico Manu González. «Tenemos a Álex Conde entrenando aparte, pero haciendo cosas dentro del terreno de juego y el resto de la plantilla están disponibles», añadió.

Manu González calificó el 0-0 como «peligroso; no deja de ser un buen resultado fuera de casa, pero al final a ellos les valen más resultados que a nosotros. A nosotros solo nos vale ganar y a ellos cualquier empate con goles les vale. Lo bueno, lo positivo, es que creo que aquí en casa, quitando el partido de la Arandina (0-1) hemos marcado en todos los partidos y hemos ganado todos menos tres (esa derrota de la Arandina, el empate a uno frente al Zamora, y el empate también a un tanto frente al Júpiter Leonés). Que el rival venga con la posibilidad de que le valga el empate es un arma de doble filo también para ellos porque si salen muy replegados o salen a defender un resultado tenemos armas y recursos suficientes para poder hacerles daño. Hay que salir a ganar y después del partido conseguir el objetivo y esperar a estar el lunes en el sorteo», valoró.

Lo que sí que tiene muy claro el entrenador gimnástico es que en La Albuera se verá «un partido muy diferente al de ida, pero lo que de no se puede fallar... El fútbol tiene sus cosas; nosotros vamos a poner toda la carne en el asador; vamos a dar el cien por cien cada uno, el cuerpo técnico, los jugadores... Lo que está seguro es que los once que salgan y los tres que puedan participar después, no van a dejarse nada dentro; lo van a intentar todo y no van a fallar en ese sentido. Luego, el fútbol dictará sentencia y pondrá al ganador en su sitio. Esperemos que seamos nosotros, creo que tenemos un gran equipo, un campo maravilloso y una afición que nos va a apoyar desde el primer minuto, y con esos ingredientes creo que va a salir una buena faena. Ya veremos, hay que jugar el partido, hay que madurarlo, saber las circunstancias que se pueden dar en el partido, salir con buen ritmo y marcar pronto, pero también hay que tener en cuenta que puede que se haga largo el partido, que ellos defiendan. En la vuelta del año pasado ellos perdieron en la prórroga; empataron a cero en un campo que no tenía las dimensiones a las que están acostumbrados, con lo cual hay que darle mucho valor, hay que tener mucha disciplina, mucha paciencia durante el partido y todos esperamos que salga bien», comentó.

Uno de los principales factores estará en el apoyo de la afición. Se espera una gran entrada en La Albuera. «Poco les puedo decir a los aficionados. Hemos tenido muy buena entrada durante todo el año, creo que la temporada pasada en los momentos importantes y difíciles que tuvimos siempre estuvieron cerca de nosotros... Ellos son conscientes de lo que nos jugamos y van a venir a apoyar, a animar sin parar y lo único que puedo hacer es agradecerles todo el apoyo que he sentido durante la temporada pasada y esta y simplemente esperar, devolver todo ese cariño y apoyo con una victoria».

Los objetivos marcados también están claros para el técnico. «El primer objetivo es salir concienciados de la importancia del partido y de que tenemos que salir a tomar la iniciativa desde el primer minuto; creo que ese es el primer objetivo. Luego, intentar jugar en su campo y generar ocasiones suficientes como para marcar el primer gol. A partir de esas ocasiones, el tercer objetivo sería marcar nosotros primero y ya con un resultado favorable ver qué escenario de partido nos encontramos. A partir de ahí, todo lo que venga será más favorable a nosotros. Todo lo que no sea ese guion nos va a complicar las cosas. Espero un partido en el que tomemos la iniciativa desde el primer minuto,que salgamos con intensidad, que movamos el balón rápido, que aprovechemos los espacios y les hagamos sufrir en su propio campo para que tengan que defender muchos minutos». Se espera un sábado caluroso, también en la grada a partir de las 19:30 horas.