Alberto Melero se piensa la continuidad

JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Sábado, 29 junio 2019, 08:33

El veterano futbolista del Becerril Alberto Melero, se encuentra meditando su futuro dentro del conjunto morado. El capitán se ha convertido en el jugador referente y en todo un símbolo no solo en el club, sino en el pueblo. Una temporada, la última, en la que el jugador se ha visto lastrado por culpa de las lesiones que le han impedido jugar los minutos que a él le hubiese gustado. El conjunto morado regresará la temporada que viene a la Tercera División con el aliciente de jugar la Copa del Rey, algo que pesa a la hora de que el jugador tome una decisión a favor de continuar. «La Copa es un premio a la gran temporada que hemos hecho. No sabemos todavía ni cuando se va a jugar, ni como va a funcionar, pero es un aliciente para seguir con el equipo a tope. En la provincia, seguramente después del C.F.Palencia seamos los únicos que la vayamos a jugar. Para un pueblo tan pequeño es un gran regalo. Si continúo en el equipo, es una de las cosas que me hacen seguir adelante», destacó el veterano.

Desde el equipo morado confían en que Melero siga un año más a las órdenes de Edu Narganes. «Me lo han ofrecido, pero después de haber estado arrastrando muchas lesiones este año aún no se lo que voy a hacer», señaló el futbolista

En caso de que la decisión sea la de la retirada, el futbolista quiso aclarar que le gustaría seguir ligado al club ayudando de la manera que fuese. «Mi familia es del pueblo y algo intentaría hacer, aunque fuese ayudar en los entrenamientos. No querría dejarlo al 100%. Ayudaré en lo que buenamente pueda al equipo siempre que ellos quieran contar conmigo», afirmó Melero.

Las lesiones que le mantuvieron apartado durante buena parte de la temporada no desanimaron al jugador que considera la campaña, una de las mejores de los últimos años. «Aunque individualmente haya tenido serios problemas con las lesiones, el ascenso del equipo lo dice todo. Creo que hemos realizado una temporada perfecta, logramos el campeonato y vamos a jugar la Copa del Rey. Más no podemos pedir para un equipo humilde como el nuestro que seguramente sea el equipo con menos presupuesto de la categoría. Es cierto que arrancamos con alguna indecisión y con una mala racha en algún momento pero supimos encarrilar la temporada. Hemos logrado hacer una segunda vuelta impresionante», afirmó Melero, que no se olvidó de que el equipo ha conseguido ser uno de los clubes menos goleados de España. «Ojalá podamos repetir en Tercera División los números que hemos conseguido esta temporada en Regional, sería muy buena señal. Este año hemos estado espectaculares en defensa y el no encajar goles es lo que finalmente te da los puntos en la competición», afirmó Melero.

La directiva confía en que su buque insignia siga un año más aportando su experiencia en el equipo. «Hace tiempo que me llamaron para seguir por la experiencia que acumulo en Tercera y lo que aporto al vestuario es importante para ellos. Pero de momento tengo que planteármelo», quiso recalcar Melero que como conocedor de la categoría, sabe lo difícil que es y tiene los pies en la tierra en cuanto a objetivos se refiere. «Nuestro deber ha de ser luchar por mantener la categoría. Es nuestro único objetivo y no puede haber otro. Será muy duro porque este año habrá un grupo muy difícil.No ha habido ascensos de la anterior temporada y habrá presupuestos muy altos. Además ha habido ascensos importantes de Regional. Jugaremos por conseguir la permanencia y disfrutaremos con el premio de la Copa», destacó el futbolista palentino. Será una dura pugna no solo en la parte alta de la tabla donde todo el mundo confía que esté el Palencia Cristo, sino también por buscar la permanencia. «Han subido dos buenos filiales como son el Salamanca y el Mirandés por lo que será muy competido. Seguramente haya seis o siete equipos luchando por quedarse un año más en la categoría. El Becerril estará peleando hasta el final si hace falta, eso seguro», recalcó el jugador.

El club comenzó el año pasado un proyecto con visos a continuar esta temporada con el objetivo finalmente cumplido de ascender. Un equipo en Regional, pero con la fuerza de un Tercera División. «Es una buena idea mantener el grupo del año pasado. Tampoco podemos optar a fichajes ostentosos. Intentaremos fortalecernos como podamos, sobre todo con jugadores que hayan pasado por el equipo y que conozcan la dinámica del grupo. Una base fuerte para competir todo lo que podamos a lo largo de esta temporada», concluyó Melero que estos días de verano descansará y tomará la decisión de continuar o no en el club en su nuevo paso por la Tercera División.