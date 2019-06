Ainoa Campo, al Real Madrid Ainoa Campo, con la selección española ante Portugal. / El Norte Tras conseguir la permanencia con el Madrid CFF, la futbolista vinculará su futuro al conjunto merengue la próxima temporada JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Viernes, 28 junio 2019, 18:12

La jugadora de fútbol palentina, Ainoa Campo, ha vinculado su trayectoria deportiva al CD Tacón, recién ascendido a la Primera División del fútbol femenino. Un club que hace escasamente unos días ha sido comprado por el Real Madrid, para que sea su equipo en la categoría en la temporada 2020-2021.

Ainoa consigue con este fichaje subir de nivel después de pasar por el Rayo Simancas, el Parquesol, el Atlético de Madrid B, el primer equipo rojiblanco y el Rayo Vallecano, antes de fichar por su último club, el Madrid CFF.

Ainoa decidió firmar por el Tacón antes de que se conociese la noticia de la compra por parte de Florentino Pérez. «Cuando terminó la temporada, el equipo en el que jugaba, me dijo que querían contar conmigo e inmediatamente después recibí la oferta del Tacón. Cuando me llamaron todavía no se sabía nada de lo del Real Madrid y me lo pensé mucho», admitió la futbolista que está feliz de poder vincularse al nuevo equipo. «A partir de ahora vamos a tener unas instalaciones como Valdebebas, unos servicios médicos, algo que quizás con otros equipos sería más difícil. Es todo un lujo poder utilizar esas infraestructuras en las que entrenan algunos de los mejores jugadores del mundo», señaló Ainoa Campo.

La futbolista ha tenido una temporada complicada en el Madrid CFF, con hasta tres entrenadores distintos. «En lo colectivo ha sido una temporada muy dura porque nos hemos salvado en la última jornada. Lo teníamos realmente difícil porque jugábamos los cuatro últimos partidos con los rivales más duros de la categoría, pero al final hemos logrado el objetivo de salvarnos», afirmó la palentina que también hizo repaso a la temporada a nivel individual. «Ha habido tres etapas. En la primera lo jugué todo como titular, en la segunda, con el segundo entrenador jugué muy poco y ya en la tercera con el último técnico pude disponer de minutos otra vez. Este último cambio llegó cuando aún quedaban tres partidos por jugarse», reconoció Ainoa.

Un deporte que esta última temporada está viviendo un crecimiento importante en cuanto a seguidores que han llenado campos de fútbol como San Mamés o que se ha podido ver en el Mundial que se está disputando estos días. «Este último año se ha alcanzado un nivel muy alto. Que un equipo como el Real Madrid se interese por este deporte habla del gran momento que está viviendo este deporte. Cada vez la gente se interesa más y es un movimiento que no va a parar», afirmó la jugadora palentina.

Ainoa Campo ha superado dos lesiones graves en cada rodilla. «Me rompí las dos rodillas y ahora mismo estoy perfectamente. No tengo ningún tipo de molestias, ni me impide realizar ningún ejercicio», concluyó la futbolista que se prepara ya con ilusión, para comenzar a disputar la próxima temporada con su nuevo club.