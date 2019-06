Agustín Cuenca: «Quiero que alguien ponga dinero, el quién o el cómo me es indiferente» Agustín Cuenca posa en el mirador del Postigo. / Antonio Tanarro FÚTBOL El presidente de la Segoviana subraya que el club necesitaría 700.000 euros de presupuesto para competir en Segunda B LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 21 junio 2019, 20:24

Agustín Cuenca (41 años) renovará el martes su cargo como presidente de la Gimnástica Segoviana si su candidatura, la única que se ha presentado, cumple con las formalidades. El exjugador y dirigente, desde 2015, hace un buen balance de una temporada donde el club destinó su superávit a ascender y plantea que el salto requiere de un inversor que iguale su presupuesto al listón de Segunda B, en torno a unos 700.000 euros.

–¿Qué balance hace del curso?

–En líneas generales, yo creo que ha sido una buena temporada. Hemos acabado con la deuda histórica que había, creo que era una losa pesada para el club y puede ser un punto de inflexión para buscar nuevas metas. Hemos tenido más de 1.000 socios, que es una base buena, no hay que olvidar que cuando cogimos el club hace cuatro años no llegaban a 400. En lo deportivo, nos hemos quedado con el mal sabor de boca de no haber conseguido el ascenso pero hay que ser conscientes que ascender es muy difícil. Hemos competido con grandes proyectos como Zamora y Arandina, a la que hemos sido capaces de superar. Ellos tienen muchísimos más recursos que nosotros. En el 'play off ' nos ha faltado ese punto de suerte, acierto o como queramos llamarlo, para llegar a la final.

–Más allá de la suerte, ¿está satisfecho con el 'play off'?

–Sí. La eliminatoria contra la Churra fue muy buena. Villarrobledo era mejor equipo. El resultado allí [2-1] no es del todo injusto, pero era totalmente factible levantar la eliminatoria en casa. Aquí hicimos un gran partido, en 'play off' es muy difícil hacer todas las ocasiones que hicimos. Tuvimos la mala suerte de no acertar, algo que nos ha sobrado toda la temporada porque hemos tenido una pegada impresionante.

–Pese a que el público llenó La Albuera, ¿echa en falta el factor escénico de otros campos?

–Siempre nos gustaría que animase más la gente, pero aquí el público es silencioso, por decirlo de alguna manera, y va a ver más que animar. Hay que ir haciéndolo por pasos. Si hace cuatro años te dicen que hay que meter gradas supletorias y las vas a llenar, e incluso con esas no te da para meter a todo el mundo, no lo hubiéramos creído. Ahora habrá que tratar que animen.

–¿Qué efectos económicos tiene no ascender?

–Consecuencias directas, ninguna porque haces un presupuesto acorde. En Segunda B tienes más gastos, pero también más ingresos. El principal problema en Tercera va a ser que el año que viene se va a reducir el presupuesto y hacer un equipo con el potencial que hemos tenido este año no va a ser sencillo.

–¿A qué obedece esa reducción?

–En los tres años de mandato hemos tenido superávit y este año nos parecía muy importante conseguir el ascenso. Vienes de Segunda B, tratas de mantener a la mayor gente posible y creíamos que era un año idóneo para hacer ese esfuerzo y dar el salto de categoría. No ha sido así y ese superávit que hemos aplicado de los años anteriores no vamos a contar con él para el próximo

–¿En qué se va a traducir esa bajada presupuestaria?

–El gasto para plantilla va a ser menor. A partir de ahí, habrá gente que esté dispuesta a aceptar una reducción de su salario y otra que no. Nos gustaría que muchos siguieran, no sabemos cómo responderán a la propuesta que les hagamos, pero aquí siempre ha pasado gente. Unos han venido, otros se han ido. Desde que Ramsés es director deportivo, no recuerdo un mal fichaje. A partir de la gente que se vaya, se tratará de solventar esos puntos con nuevos fichajes que aporten lo mismo o más.

–¿Buscarán la continuidad del entrenador?

–Hemos pensado poco en ese aspecto. No me he reunido con Ramsés.

–Hablan del aumento de socios, ¿temen que el fenómeno pueda caer con otro año en Tercera?

–Sí. Cuando bajas de Segunda B, muchos continúan siendo socios esperando retornar a esa categoría. Si el equipo no es capaz de subir, va a haber un goteo a la baja de socios.

–El objetivo hace cuatro años era llevar y estabilizar al equipo en Segunda B. Con el equipo en Tercera, ¿qué objetivo se plantea para los próximos cuatro?

–Soy de los que piensa que la Segoviana debe, por lo menos, estar en Segunda B, y ya me encantaría que algún año tratara de dar el salto al fútbol profesional. En fútbol base vamos a llegar a 400 entrenadores y jugadores, tenemos más de 1.000 socios. El club se parece más a un club de Segunda B salvo en el presupuesto. Los equipos de Segunda B deben tener presupuestos cercanos al millón de euros, o por lo menos 700.000, y a nosotros nos cuesta mucho, estamos muy alejados de esas cantidades. Llegar ahí debe ser el objetivo para los siguientes años.

–¿Cómo llega a ese presupuesto?

–Que alguien lo ponga. Da igual que sean instituciones, empresas o personas individuales, me da igual. Si queremos tener un equipo en esa categoría, cuesta dinero y yo lo que quiero es que alguien lo ponga. El quién o el cómo me es indiferente.

–¿Incluye el paso a Sociedad Anónima Deportiva?

–Sí, es una variedad.

–¿Aunque suponga perder control sobre el club?

–Si lo pone una institución, una empresa o un patrocinador, el formato sigue siendo el mismo y todos encantados. Si viene alguien y quiere convertir el club en Sociedad Anónima, tienes el hándicap de que va querer ser el dueño de esa sociedad. A nosotros nos preocupa mucho el club, si diéramos ese paso lo haríamos con la garantía de que sea gente seria y de fiar.