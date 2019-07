Agus Alonso se despide de la Segoviana Agus Alonso, durante el partido que disputó la Segoviana frente al Atlético Tordesillas. / Antonio de Torre El delantero, pieza importante en la recta final del campeonato, se marcha del club muy agradecido FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 9 julio 2019, 22:31

Facundo, Mika, y ahora también el defensa central Charly (ha fichado por el Palencia Cristo) y el delantero Agus Alonso. Son por el momento los jugadores que no van a seguir en la Segoviana la próxima temporada. Y aunque no guste a todos, no deja de tener su lógica que tengan otras ofertas. La temporada de muchos de ellos no ha pasado desapercibida.

Agus Alonso llegó a la Segoviana en la temporada 2017-2018, procedente del Alcorcón B en el mercado invernal, con el equipo gimnástico en Segunda División B. Una grave lesión (rotura del ligamento cruzado) en el último partido frente al Unión Adarve le apartó de los terrenos de juego, pero no se rindió. Mucho trabajo en la sombra para volver con fuerza, anotando cinco goles en la recta final del campeonato y otros dos más en la fase de ascenso.

El jugador se despidió del club a través de las redes sociales. «La vida está llena de despedidas y hoy me toca despedirme de la Gimnástica Segoviana, la que ha sido mi casa por año y medio y en donde no he podido estar mejor. Estoy muy agradecido al club y al cuerpo técnico, en especial a Albert, que ha estado conmigo en los meses de recuperación, y a Manu por haber confiado en mí cuando lo necesitaba. Agradecer a todos mis compañeros todos los momentos que hemos pasado juntos y a la afición, que ha estado en los momentos buenos y no tan buenos apoyándonos en todo», dijo el delantero en su despedida.