Agridulce cuarto empate de la temporada para La Granja (3-3) Una acción del encuenro disputado en el campo de Las Salinas. / Rodrigo Jiménez FÚTBOL El cuadro granjeño suma en un campo duro como Las Salinas tras dominar dos veces el marcador de un partido alocado ENRIQUE PABLOS (OPTA) Tordesillas Sábado, 29 septiembre 2018, 23:28

El Atlético Tordesillas sumó un trabajado empate ante el CD La Granja en un partido muy equilibrado en el marcador (3-3) y en el que los de Santi Sedano tuvieron que emplearse a fondo para rescatar un punto más que merecido en los instantes finales del choque. Es el cuarto empate del curso para los granjeños, que volvieron a merecer más de lo cosechado.

3 Atlético Tordesillas Sergio, Ruiz, Aitor, Estévez, Viti, Conejo, Bayón (min. 81, Rivera), Roberto Simón, Juan Fraile, Wilian (min. 59, Villa) y Martiña (min. 67, Felipe). 3 CD La Granja Lorenzo, Mateos, Cristian, Pluma, Pau, Berrocal, Mario (min. 83, Juli), Víctor Velasco, Koby, Guti y Gabriel (min. 69, Choflas). GOLES. 0-1, min. 33, Gabriel. 1-1, min. 39, Bayon. 2-1, min. 40, Martiña. 2-2, min. 47, Mario. 2-3, min. 49, Cobi. 3-3, min. 74, Roberto Simón. áRBITRO. Muriel Isidro. Amonestó al local Viti, mientras que por los visitantes vieron cartulinas amarillas Cristian y Guti. Asimismo, expulsó con tarjeta roja directa en el minuto 89 al técnico José Luis Segovia.

De inicio, los futbolistas rojiblancos que llegaban al partido tras cosechar una derrota ante el poderoso Real Ávila, buscaron resarcirse del resultado adverso a costa de los azulones. Tanto es así, que durante los primeros compases del encuentro los locales se adueñaron del centro del campo y apenas dieron opciones a su rival en un arranque de partido de claro color tordesillano.

Pese a todo y aunque fueron los jugadores del Tordesillas los que llevaron la iniciativa en el juego desde el arranque del partido sus hombres de ataque no contaban con la precisión necesaria para definir las ocasiones creadas. No obstante, cuando más atacaban los locales llegaría el primer tanto de La Granja prácticamente su primera aproximación a la portería de Sergio. Y es que en el minuto 33 Gabriel adelantaba a los segovianos en una acción aislada que abría el marcador.

Con el paso de los minutos, el Tordesillas logró recomponerse del mazazo recibido y en el 39 un gran disparo de Bayón al palo dejaba el balón franco a su compañero Roberto Simón para devolver la igualdad al marcador. Acto seguido, el abulense Martiña lograba su primer tanto de la temporada batiendo a Lorenzo y dando así la vuelta a un partido que se le había complicado a los de Santi Sedano.

Tras el descanso, los segovianos de La Granja salieron desatados y en apenas dos minutos volvían a voltear el marcador. Primero, por medio de Mario y poco después Koby hacía el tercero para los azulones. Por su parte, el Tordesillas no daba por perdido el encuentro y mantenía la portería de Lorenzo en su punto de mira.

Asimismo, en el minuto 58 el colegiado anulaba un gol a Juan Fraile y los locales tuvieron que esperar hasta el 74 para anotar el tanto del empate. Un gran pase de Bayon dejaba en ventaja a su compañero Roberto Simón para que el riojano hiciera el segundo de su cuenta particular en una combinación letal para la zaga segoviana. Ya con el tiempo prácticamente cumplido, el Tordesillas pudo hacerse con los tres puntos en juego de no ser porque el disparo de Villa se estrellaba con estrépito en el larguero de la portería defendida por Lorenzo. Un remate que puso en jaque a los defensores visitantes y que a punto estuvo convertirse en el tanto de la victoria rojiblanca. Toca relativizar el resultado; es el tercer partido que La Granja empata después de mandar en el marcador, pero un empate en Las Salinas no es mala cosecha.