'Lo mejor del fútbol' «El fútbol puede transmitir grandes valores» El periodista de El Correo Jon Agiriano posa con su libro. / R.C. Jon Agiriano recopila historias ejemplares del balompié en un libro dirigido a los lectores más jóvenes cuyos edificantes relatos dan también pautas de conducta al público adulto ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 9 noviembre 2018, 17:53

El austríaco Matthias Sindelar, bautizado como el 'Mozart del fútbol', rechazando plegarse a los deseos de los dirigentes nazis de que se dejasen vencer por la selección alemana tras el 'Anschluss' y luego siendo vigilado por la Gestapo hasta su muerte el 23 de enero de 1939 en circunstancias que siguen sin aclararse plenamente. El uruguayo Obdulio Varela, un competidor feroz que acaudilló a su combinado nacional hasta el celebérrimo 'Maracanazo' pero que, culminada la gesta en la final del Mundial de 1950, acudió raudo a consolar a los perdedores por un desastre nacional que aún sigue muy vivo en la memoria de la potencia sudamericana. Las peripecias de las de las Dick Kerr Ladies, aquellas chicas que empezaron a jugar en la Primera Guerra Mundial y llenaban recintos en Inglaterra. El inglés Duncan Edwards, que resultó gravemente herido en la 'Tragedia de Múnich' que segaría su vida quince días después de que el avión en el que viajaba con sus compañeros del Manchester United de vuelta de un partido en Belgrado se estrellase durante una escala técnica en Alemania, inquiriendo en su lecho de muerte y mientras permanecía conectado a un riñón artificial a qué hora disputaban los 'diablos rojos' un encuentro contra el Wolverhampton porque no concebía perdérselo. El balompié está lleno de historias edificantes, lecciones morales que pueden servir de guía a las nuevas generaciones. Dieciocho de ellas las ha recogido Jon Agiriano, cronista del Athletic en El Correo, para volcarlas en 'Lo mejor del fútbol', un volumen ilustrado por Nicolás Aznárez y especialmente dirigido al público infantil y juvenil que ya se puede encontrar en las librerías, publicado por la editorial A Fin de Cuentos.

«Me propusieron hacer un libro de fútbol para niños, que es una cosa que no se hace muy habitualmente. Empecé a darle vueltas, no sabía bien de qué escribir, y me acordé de algunas historias que había contado a mis hijos... Historias así un poco edificantes y de los buenos valores que transmite el fútbol que a los niños les gustaba mucho escuchar porque eran como cuentos», señala Agiriano sobre la concepción de una obra que también es apta para adultos ya que, como subraya el autor, «las buenas historias les gustan a todos».

Explica el periodista que su afán era combinar el entretenimiento, necesario para enganchar a los lectores más jóvenes, con una vertiente pedagógica que les sirva para «entender que en el fútbol también se pueden transmitir grandes valores y que hay gente que lo ha hecho». «Ahora los niños tienen un conocimiento absoluto del fútbol, lo ven todo. Pero hay una serie de referencias que han quedado un poco olvidadas de futbolistas que han hecho cosas muy bonitas y ejemplares que te ayudan a dar una visión más allá del puro resultado, de la competición, del ansia por ganar, que te cuentan unas claves para madurar compitiendo. Por eso he escrito sobre ellas y creo que las van a aceptar bien. Algunos padres de los chavales que han leído ya el libro me decían: 'No les he visto tan interesados nunca en leer algo que tenga una cierta extensión'», revela.

Portada del libro.

Códigos

Pese a que la mayor parte de relatos que ha recopilado datan de décadas atrás, Agiriano considera que «el fútbol es ahora bastante más limpio de lo que era antes», no porque los futbolistas sean mejores, «sino porque hay un ojo que todo lo ve», el de la televisión, que les deja retratados. Pero destaca que en el pasado había códigos de comportamiento como el respeto al rival o el desdeño por la exageración en las celebraciones que cotizan a la baja en los últimos tiempos.

«He escrito lo mejor del fútbol pero también podía escribirse lo peor del fútbol», aclara el autor, que se muestra convencido de que los padres «también van a disfrutar» con la obra. «Teniendo estos modelos cuando hablen con sus hijos, cuando quieran explicarles una forma de actuar, pueden decir: 'no te acuerdas como el señor Zarra, cuando chocaron y se quedaron heridos en el suelo aquellos dos rivales del Málaga y podía meter gol tiró la pelota fuera'. A los padres, que en su mayoría tienen una actitud razonable en el fútbol, también les puede servir para reforzarse», remacha.