Adrián Pérez: «El fútbol dura lo que dura y luego hay que vivir» Adrián Pérez posa junto al escudo de la Segoviana en La Albuera. FÚTBOL El lateral derecho de la Segoviana se define como un jugador luchador y al club azulgrana como una gran familia Segovia Lunes, 12 noviembre 2018

La gran decisión deportiva de Adrián Pérez (26 años) fue elegir entre fútbol y balonmano en una familia dividida a partes iguales entre dos disciplinas troncales de Valladolid. Siguió los pasos de su hermano Rubén -tiene otros dos que optaron por el balonmano, Fran y Roberto Pérez, lateral derecho del Atlético Valladolid en Asobal- porque, como dice su padre, pagaba a la pelota con los pies y podía correr más, su sino como lateral derecho maratoniano. Responsable de carrocería en un taller, afrontó feliz sus viajes a Palencia o Zamora, club en el que dejó muy buenos recuerdos y al que se mide esta tarde con la Segoviana a partir de las 17:00 horas en La Albuera. El técnico Manu González no podrá contar con Domingo, Asier niAgus Alonso. La Segoviana defiende su liderato ante el Zamora, tercero a tres puntos.

–¿Como vive esa relación familiar entre fútbol y balonmano?

–Bastante bien, la verdad. Como somos dos y dos, siempre tenemos nuestras disputas en las comidas sobre qué deporte es más exigente. Nosotros decimos que el balonmano te permite cambios ilimitados y que el jugador lo agradece. Que no hay esfuerzos de más de 100 metros. En fútbol hay mayores esfuerzos, como a mí, que me toca subir y bajar la banda rápidamente. Lo que hay que reconocer es que el contacto del balonmano no lo tiene el fútbol.

–¿Le falta al fútbol la honestidad del balonmano?

–Quizás sí, en el fútbol todos los jugadores intentan engañar y no reconocer tanto el contacto.

–¿Cómo afronta un chico de Valladolid y de la cantera su aventura por las provincias?

–Llegué hasta el filial y no contaron conmigo. Yo tenía mis estudios y mis hermanos me inculcaron que el mundo del fútbol dura lo que dura y hay que vivir el resto de la vida. Yo tenía claro que no iba a renunciar a mis estudios y mi trabajo por el fútbol. Me habría gustado jugar en algún otro equipo de Valladolid, pero al final las opciones se reducen al Atlético Tordesillas. Así que me tocó desplazarme por la comunidad; primero Palencia, luego Zamora y ahora he caído en Segovia. Cuando haces algo que te gusta, todo esfuerzo es poco.

–¿Da consejos mecánicos a sus compañeros?

–Constantemente. Tanto en el mundo del fútbol como en el familiar, todo el que tiene un problema en el coche, quiere buscar una segunda opinión o solucionar algo de manera rápida me contacta. Pero vamos, yo lo hago encantado. Es mi trabajo y me gusta.

–Le gusta mucho la historia. ¿De dónde viene su curiosidad?

–La verdad, no lo sé, pero de pequeño siempre ha gustado, no solo la de España, sino la mundial. Conflictos como al Segunda Guerra Mundial, que marcaron la historia del mundo actual, la constitución de los países o el avance tecnológico, son muy interesantes. Supongo que el cine tiene algo que ver.

–¿Le falta al fútbol ese interés cultural?

–A ver [ríe]. Es lógico, porque te pones a ver las nóminas que ganan muchos futbolistas de Primera y Segunda siendo tan jóvenes y es comprensible que pierdan la cabeza. En ámbitos más a nuestro nivel como Segunda B o Tercera creo que la gente cada día está más culturizada, se interesa y lee más libros.

–¿Qué significó para usted jugar en Zamora?

–Es una ciudad muy exigente porque ha estado cuajando unos muy grandes años en Segunda B, jugando varios 'play-off' de ascenso a Segunda. Desafortundamente, se encuentra en Tercera y la gente está acostumbrada a luchar por otros objetivos. Había mucha presión y es una capital de provincia. Yo solo tengo palabras de agradecimiento, todo el mundo me trató muy bien.

–¿Cómo se ganó a una afición tan exigente?

–Creo que por mi estilo de juego, yo intento no dejar nada en la recámara. Los partidos duran 90 minutos y no puedes reservarte nada, tienes que darlo todo desde el primer momento. Y eso lo agradecen todas las aficiones, que alguien demuestre compromiso y lucha por un equipo.

–¿Cómo fueron sus primeras sensaciones al llegar a la Segoviana?

–Muy favorables. Me sentí en casa, como si estuviera en una familia y no en un equipo de fútbol. Todo el mundo fue muy cercano. Tanto conmigo como con Charly y Conde [Mika llegaría más tarde]. Nos sentimos muy acogidos.

–¿Cómo definiría a la defensa?

–Como al propio equipo, todos te intentar ayudar de la mejor manera. Siempre hay gente que te dice las cosas para tu propio bien y las formas no son las adecuadas, pero aquí no. Desde los que son más de mi edad como Chupo hasta Anel, que es una institución en el grupo VIII, el trato es muy bueno.

–¿Cómo compara sus experiencias en Palencia, Zamora y Segovia?

–Segovia me ha llamado la atención por la cercanía. Mi experiencia en Palencia queda marcada por la inestabilidad, estuvimos varios meses sin cobrar, y me llevo buen recuerdo de los compañeros porque eso nos unió más. Y de Zamora, la sensación de haber estado en un gran club y unas instalaciones fantásticas.

–¿A la Segoviana solo le vale ser campeona de grupo?

–No. Al final es lo que dice el míster, hacer nuestros partidos e intentar mantenernos en 'play-off'. A partir de ahí, lo que venga. Si ganamos la liga y podemos ascender en dos partidos, bien. Si nos toca luchas los seis, se lucharán. El objetivo es el ascenso, da igual el camino.

–Usted ha vivido varias temporadas con esa exigencia el ascenso en el grupo VIII. ¿Cuál es la clave para lograrlo?

–Ser regulares durante el tramo liguero. Hay gente que se equivoca dando más importancia a unos partidos que a otros. Los tres puntos suben a tu casillero y al final del año no miras a quién ganaste. Y en el 'play-off' ser muy competitivo. Tienes que lograr buenos resultados fuera y arrasar en casa.