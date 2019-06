Adiós al objetivo del ascenso

Una de las muchas canciones que sonaba por megafonía antes del partido era 'poker face' de Lady Gaga. Cara de póquer, en castellano. Hubo muchas caras. Las de alegría y felicidad (y hasta en cierta medida se veían con envidia), para los jugadores, cuerpo técnico y directivos del Villarrobledo. También para el centenar de aficionados que se desplazaron desde Albacete. En el otro lado, la seriedad y ese poso de amargura que queda tras saber que una vez más se queda en Tercera División. Era la cara que se quedó en la Segoviana aunque si hubo un ganador por la mano, el que llevaba la mejor baza ese fue Javi López. Con unas cuantas paradas de mérito se encargó de que la dicha no fuera completa.

0 Gimnástica Segoviana Facundo, Adrián, Rubén, Javi Marcos, Anel, Manu (Domingo, min. 77), Dani Arribas (Asier Arranz, min. 64), Juan de la Mata, Agus Alonso, Quino (Álex Conde, min. 69) y Mika. 1 CP Villarrobledo Javi López, Pablo García, Manolo Molina, Perona (Raúl Calero, min. 79), Dani Cabezuelo, Juanma Montero, Nacho Huertas, Chato, Berni (Aitor Asensio, min. 68), Iñaki y Dani Lozano (Toribio, min. 46) gol. 0-1, min. 62, Juanma Montero.

Puede que la Segoviana no estuviera al nivel de otros encuentros (aunque lo intentó por todos los medios), que los cambios no surtieron a lo mejor el efecto deseado, pero también es cierto que se topó con un inspiradísimo portero que amargó la tarde a los gimnásticos, en particular a Agus Alonso, que lo intentó y lo intentó, pero al final se quedó sin gol. Y ya es raro, con la pegada que tiene la Segoviana... Solo había perdido un partido la Segoviana durante todo el año (fue 0-1 frente a la Arandina). El segundo que ha perdido tuvo peores consecuencias.

La novedad en la Segoviana respecto al partido de ida fue la presencia de Dani Arribas en el once inicial, aunque en la convocatoria local entraron los 'tocados' Asier Arranz y Álex Conde. Su presencia se hizo necesaria en la segunda parte cuando hubo que arriesgar. Con el 0-1 había que darlo todo.

La primera media hora de partido fue muy bonita, aunque en ese toma y daca era la Segoviana la que intentó llevar la iniciativa. Esa era la clave según los técnicos;esa era una de las preocupaciones. El Villarrobledo hizo honor a los informes que se tenían sobre su juego. Nada de cerrarse en esos primeros minutos, presionando la salida de balón de los centrocampistas gimnásticos y con los laterales avanzados, con mención para Pablo García, un lateral de mucho recorrido, y con mucho peligro. Tuvo trabajo el meta visitante en una buena acción de Dani Arribas por banda derecha, que atrapó con seguridad Javi López, el mejor de su equipo en todo el partido. Esas primeras acciones locales levantaron los aplausos de una afición deseosa de que su equipo marcase el primer gol. Estaba entretenido el choque. La mejor ocasión para Agus Alonso, con paradón de Javi López. De nuevo la tuvo el delantero Agus Alonso, en jugada personal, quitándose con un quiebro a su marcador. Su remate obligó a lucirse de nuevo a Javi López. La réplica del Villarrobledo en un remate de Pablo García que salió fuera.

Javi Marcos no acertó a rematar con acierto al saque de una falta; no se esperaba el fallo del portero. El central gimnástico fue uno de los destacados en esta primera parte. El público también jugaba. Protestó una falta que pitó el colegiado cuando Quino se quedaba solo. Esa falta le costó la amarilla a Dani Cabezuelo. Los jugadores y la afición también reclamaron una mano dentro del área y en la protesta se llevó la amarilla Mika. No estaba mal el partido; la Segoviana no lo estaba haciendo mal, Facundo apenas había tenido trabajo (buena señal)... Pero al descanso se llegó con empate a cero. Con este resultado era al Villarrobledo el que estaba en la siguiente ronda.

Nada más empezar la segunda parte, el susto se lo llevó la Segoviana, y gordo, en un gran remate que se fue fuera por poco de Pablo García. No se llevaban ni 50 segundos. Fue mejor la salida de vestuarios del Villarrobledo, aunque de nuevo, la mejor ocasión fue la Segoviana. Manu, viendo adelantado al portero visitante intentó la sorpresa, parecía que el balón entraba, los segundos se hicieron eternos, pero el balón no quiso entrar. El equipo más goleador esta vez no tuvo gol. Qué crueldad del destino...

Los minutos pasaban; el reloj , con tiempo por delante, empezaba a ser un elemento obligado de consulta. Facundo hizo un alarde reflejos a un remate de Huertas. Desvió Javi Marcos y salvó Facundo con la pierna. También salvaba a su equipo Javi López, que se iba convirtiendo en el héroe de su equipo. Y de los sustos, al mazazo. Los que se abrazaron fueron los jugadores del Villarrobledo, marcando un gol que tuvo su origen en una falta protestada por los gimnásticos. No estuvo acertado en la transición defensiva y Juanma Montero marcó para su equipo.

La Segoviana estaba obligada a arriesgar y había tiempo de sobra. Manu González dio entrada a Asier Arranz, y cambió el sistema, pasando a jugar con tres centrales. Había que marcar y tenía tantas ganas que hasta se cantó gol en un remate óptico. La vista jugó una mala pasada en un remate de Mika. Lo intentó la Segoviana, pero Javi López y su defensa no estaban por la labor de dejar escapar la ocasión de estar hoy en el sorteo de la final. El árbitro marcó ocho minutos de tiempo añadido, pero no hubo manera. Otra decepción.