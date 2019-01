La vida sigue... en Levante Álvaro López, durante un partido en el Pedro Delgado. / Antonio de Torre El Naturpellet Segovia, ya sin Álvaro Quevedo y todavía con la baja de Thiago, afronta un complicado desplazamiento con la intención de prolongar sus buenas sensaciones FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 24 enero 2019, 22:07

Fue uno de los temas del día. La marcha de Álvaro Quevedo, pero no el único, que el Naturpellet Segovia tiene partido (viernes, 20:45 horas). El conjunto que entrena Diego Gacimatín se las verá con el Levante. Segundo desplazamiento consecutivo, tras el de Zaragoza, que tan buenas sensaciones dejó en los segovianos, lo que ha permitido una semana un tanto más tranquila... hasta que llegó la noticia de Álvaro Quevedo. «Nosotros no queríamos que saliera nadie, y las circunstancias del mercado son las que son. Es una baja importante, pero no podemos pensar en lo que ya no podemos contar con ello. Entiendo el enfado, pero esto sigue y tenemos que ser optimistas de cara al futuro», opinó Diego Gacimartín.

Y como no hay más remedio que mirar hacia adelante, Diego Gacimartín valoró que su rival, el Levante, «tiene una estructura de fútbol detrás, y eso conlleva infinidad de recursos, a nivel económico, deportivo, social, institucional... Es un equipo que alterna el juego de falso pívot, juego de cuatro, con pívot, sobre todo cuando utiliza sobre todo a Pedro Toro y además jugadores muy habilidosos en el uno contra uno, como Javi Alonso, al que conocemos, Cecilio, Javi Rodríguez... un equipo que no te perdona a nivel de transición, agresivo defensivamente, muy intenso... El partido requiere que nosotros estemos muy concentrados, que cometamos muy pocos errores y si somos capaces de manejar el partido como el otro día, eso nos va a dar confianza. Sabemos el rival que tenemos enfrente, pero también lo que podemos hacer bien y este es el camino a seguir, que todavía faltan muchas jornadas para el final de la Liga», dijo el técnico segoviano.

Sin Álvaro Quevedo, con la baja de Thiago (regresará el próximo miércoles), la situación deportiva pasa por el estado físico de los jugadores, Julio lleva si entrenar desde el martes porque arrastra unas molestias en la rodilla, Chus tiene una pequeña tendinitis en la rodilla de hace tiempo, Raya tiene una sobrecarga en el isquiotibial... «Contamos con ellos, Julio es la duda mayor y seguiremos contando con Jorge para este fin de semana», añadió.

Álvaro López, uno de los destacados del triunfo en Zaragoza, aseguró que la marcha de su tocayo «es una situación complicada; no es que nos debilite pero su marcha es una baja sensible. Eso sí, que nadie ponga en duda que el equipo se va a sobreponer, que va a competir todos los partidos. No es una baja esperada, pero estamos preparados para afrontar lo que queda con lo que somos».

Valoró el triunfo en Zaragoza. «No es fácil ganar fuera de casa; supimos leer muy bien el partido y al final llegamos más frescos. Nos quitamos un peso de encima» y sobre su rival, el Levante «son un equipazo;tenemos que tener calma, ser intensos y aprovechar nuestras oportunidades. Esa puede ser la clave».