El Universitario, superado por El Ventorrilo Tiempo muerto de los universitarios Segunda B. Grupo I Los vallisoletanos sacaron toda su calidad, pero fue insuficiente EL NORTE Valladolid Sábado, 11 mayo 2019, 21:23

Hay días en los que el balón no entra y este sábado fue uno de ellos para el Universidad de Valladolid. Los de Kike Molina no estuvieron cómodos ante un duro Ventorrillo y cayeron por 1-3.

No entró nada bien el Uni al partido, que pagó caro el primer error. Buxía no perdonó y adelantó a su equipo cuando no había transcurrido ni un minuto. Aunque los de Molina mostraron las garras poco después, pero Javi no acertó con su remate. Un inicio animado y con claras ocasiones para ambos, pero el 0-1 no se movió hasta la recta final del primer tiempo.

1 Universidad David, Ofa, Raulito, David R. y Javi. También jugaron: Parra, Muñoz, Sancris, Isaac, Picolo y Miguelín. 3 Ventorrillo Buxi, Martín, Buxía, Kevin y Juan Cruz. También jugaron: Anxo, Aitor, Jaco y Matos. Goles 0-1, minuto 1: Buxía; 0-2, minuto 16: Juan Cruz; 0-3, minuto 30: Martín; 1-3, minuto 40: Javi. Árbitros Molina Muñoz y Haedo Gago. Mostraron tarjeta amarilla al local Javi

Con los vallisoletanos buscando la portería visitante con insistencia, el Ventorrillo aprovechó un hueco en la defensa rival para meter un balón a Juan Cruz, que batió a un David que llegó a rozar la pelota. Otro golpe que dejó al Uni algo tocado, puesto que hasta el paso por vestuarios no volvió a morder.

Así, tras el descanso recuperó las ganas que le han caracterizado todo el curso para buscar el empate. Lo intentó de infinitas maneras, pero no se mostró nada acertado de cara a portería. El paso de minutos favoreció al conjunto gallego, que amplió la ventaja en el ecuador de la segunda parte. Martín se plantó solo ante David y le ganó la batalla en el mano a mano para colocar el 0-3 en el electrónico.

Y es que no era el día de los universitarios, que hasta fallaron un penalti. Buxi adivinó la intención a Parra e impidió que la brecha se acortara cuando restaban 7 minutos. Aunque no pudo hacer nada cuando Javi, a falta de 9 segundos, maquilló el resultado con el definitivo 1-3.

La próxima jornada -la penúltima- será la de despedida de Fuente la Mora para el Uni esta temporada. Los de Molina recibirán al Albense el sábado 18 de mayo a las 16:00 horas