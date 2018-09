El Universitario permite la romontada del Zamora Segunda B. Grupo I El equipo vallisoletano comenzó ganando, amplió la ventaja y terminó cayendo en la segunda mitad EL NORTE Valladolid Sábado, 22 septiembre 2018, 19:00

Al Universidad de Valladolid le salió una cruz grande y pagó su primera novatada de la temporada. Con un equipo renovado y joven, terminó siendo superado por otro también con cambios en su plantilla, pero que demostró más experiencia sobre la pista de Fuente la Mora. De nada sirvió el doblete de Picolo que puso 2-0 a su equipo por delante, ya que su rival acabó remontando con un gol de doblepenalti a falta de 3 minutos para llevarse el triunfo (2-3).

2 Universitario David, Muñoz, Sancris, David Rodríguez y Javi. También jugaron: Raulito, Picolo, Isaac, Miguelín, Alfon y Gonzi. 3 Zamora Javi Santos, Josico, Alvarito, Nacor y Eric Tabares. También jugaron: Héctor, Nacho, Dani, Montoyita, Kiko y Magy. Goles 1-0, minuto 6: Picolo; 2-0, minuto 24: Picolo: 2-1, minuto 26: Eric Tabares; 2-2, minuto 27: Nacho Mata; 2-3, minuto 37: Héctor. Árbitros Macías Iglesias (Ávila) y Pascual Martínez (Burgos). Mostraron tarjeta amarilla al local Isaac y al visitante Alvarito. Expulsaron con doble amonestación al zamorano Josico y con roja directa al universitario Sancris. Campo Partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo I de Segunda B, disputado en el Polideportivo Fuente la Mora antes unos 200 espectadores.

La igualdad estuvo presente durante todo el encuentro. Los visitantes quisieron más el balón, pero no pusieron en demasiados apuros a un David que se mostró seguro. Mientras, los universitarios aguardaron con paciencia hasta poder golpear con efectividad. Fue Picolo quien sacó el fusil que tiene por pierna derecha para batir a Javi Santos con un disparo cruzado a los seis minutos.

La defensa del Uni se impuso al ataque de un Zamora que fue incapaz de crear ocasiones claras para empatar. Los minutos pasaron y el protagonismo no estuvo en las áreas, pese a que los visitantes siguieron teniendo más posesión.

El plato fuerte salió a la mesa en la segunda mitad, que empezó con fuerza. Josico vio dos tarjetas amarillas casi consecutivas y el equipo vallisoletano aprovechó la superioridad numérica para ampliar la ventaja. Picolo sacó de nuevo el fusil para subir el 2-0 al electrónico con otro disparo desde fuera del área.

Pasados los primeros cinco minutos tras el descanso, un Zamora herido en el orgullo por haber perdido a uno de sus jugadores más importantes tiró de rabia. Eric Tabares aprovechó el rechazo del larguero tras un disparo de Dani para el 1-2 y Nacho Mata, ex del Valladolid Tierno Galván, anotó un 2-2 que no celebró. La caraja universitaria no terminó y todavía quedó tiempo para que Sacris viera la roja directa por mano dentro del área. David, que paró todo lo que pudo, detuvo el penalti lanzado por Magy y el larguero repelió el posterior remate de Eric Tabares.

El Uni se cargó de faltas y terminó concediendo un doblepenalti. Héctor mandó el balón a la escuadra y puso por delante al Zamora por primera vez en el encuentro (2-3), cuando restaban 3:18 para la conclusión. Kike Molina solicitó tiempo muerto y sacó a Miguelín de portero jugador. Raulito gozó de una ocasión muy clara en el juego de cinco, pero el marcador no se movió.

Así las cosas, los universitarios se quedaron sin puntuar en su estreno en Fuente la Mora. El próximo fin de semana disputarán la tercera jornada en la pista del Prone Lugo.