El Universitaria acaba entregado en Orense

Sí hubo quinta mala para el Universidad de Valladolid, que perdió en la pista del Sala Ourense en la mañana del domingo. Los de Kike Molina sucumbieron ante el buen hacer de los locales, que se marcharon al descanso 2-0 y sentenciaron el encuentro en los instantes finales para colocar en el marcador el definitivo 3-0.

3 Ourense Rubén, Raúl, Edgar, Dani y Bermejo. También jugaron: Tizón, Alli, Martín, Igor Arturo y Guede (p.s.). 1 Universidad de Valladolid Rubén, Picolo, Raulito, David y Javi. También jugaron: Parra, Sancris, Isaac, Miguelín y David (p.s.). Goles 1-0, minuto 11: Alli; 2-0, minuto 20: Bermejo; 3-0, minuto 40: Raúl. Árbitros Presedo García y Roldan Pérez, de Santiago y Pontevedra. Mostraron tarjeta amarilla al local Edgar y a los visitantes Rubén y Raulito

Esta vez no valió el esfuerzo y la entrega de los universitarios, que no lograron meter mano a un buen rival. El Sala Ourense demostró ser un equipo muy bien conjuntado que movió muy bien el balón, lo que obligó a los visitantes a emplearse a fondo en defensa. Salvaron ese trabajo, pero cometieron dos fallos que les condenaron.

El primer gol llegó tras un saque de esquina materializado por Alli y el segundo de falta, obra de Bermejo; ambas acciones aisladas cuyo final pudo evitarse. Pero no fue así y el Uni encajó el 2-0 cuando restaba algo menos de un minuto para el descanso, lo que supuso un mazazo.

Pero los vallisoletanos no tiraron la toalla y en la segunda mitad tuvieron más presencia con el balón. De esa manera lograron crear más ocasiones, pero no era el día. Ya en la recta final, Molina apostó por el portero-jugador, aunque no encontró lo que buscó. De hecho, Ourense sentenció el encuentro en el último minuto con el definitivo 3-0, anotado por Raúl.

Tras el partido, el entrenador universitario aseguró que, a pesar del resultado, «este equipo no se rinde». «La actitud de los chicos ha sido de 10, el esfuerzo de 20 y el sacrificio de 30. Sabemos lo que tenemos y debemos seguir trabajando para conseguir el objetivo porque queda mucho. Ya estamos pensando en Narón», expresó.

Así las cosas, el Uni tratará de sacarse la espina el próximo sábado en Fuente la Mora, donde recibirá al Cidade de Narón a partir de las 16:00 horas. Una nueva cita en la que intentará volver a la senda de la victoria, después de que su racha de cuatro triunfos consecutivos haya quedado cortada.