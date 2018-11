Un triunfo de relumbrón en Murcia El capitán Buitre presiona a Matteus. / La Verdad El Naturpellet Segovia logra su primera victoria de la temporada frente a uno de los grandes de la Liga, ElPozo ANDRÉS CREMADES RODRÍGUEZ (OPTA) Murcia Domingo, 4 noviembre 2018, 22:58

El colista (que ya ha dejado de serlo, aunque siga en puestos de descenso), el Naturpellet Segovia sorprendió al segundo clasificado, el histórico y poderoso ElPozo Murcia en su propia cancha al vencerle por 2-3. Se confiaron los pimentoneros ante unos segovianos quienes, en creciente mejoría, demostraron que su posición en el tabla no era la real. En definitiva, coincidencia, el cuadro local consumó su primera derrota y el visitante la primera victoria de la temporada.

2 ElPozo Murcia Fede, Darío, Matteus, Fernando y Pito (equipo inicial). También jugaron Alberto García, Andresito, Xuxa, Marinovic y Álex García. 3 Naturpellet Segovia Thiago Soares, Edu, Raya, Chus y Alvarito (equipo inicial). También jugaron Buitre, Álvaro López, Antonio Diz, Álex Fuentes y Pedro. goles: 0-1, min. 2, Chus. 1-1, min. 9, Marinovic. 1-2, min. 23, Chus. 2-2, min. 30, Matteus. 2-3, min. 31, Buitre.

No pudo nunca el equipo charcutero con el conjunto castellano. La disposición de unos y otros era totalmente opuesta. ElPozo, sin Miguelín, Álex y Fer Drasler tenía que acudir a una rotación que no dio nunca el tono. Mientras, los de Diego Gacimartín, que también tenían sus bajas (Nico Rolón, Iago), con un Thiago Soares espectacular en los momentos decisivos, un Raya multiplicándose y dando sensación de jugador superior, y, sobre todo, la lanzadera que tiene Chus en su pierna izquierda, pudieron festejar una victoria que no entraba en ninguna quiniela.

El Naturpellet Segovia sorprendió de inicio. Los de Diego Gacimartín, que salieron muy intensos en defensa, avasallaron a un ElPozo que le costó entrar en el partido. Y lo pagó el equipo de otro Diego, Giustozzi. Una falta escorada a la izquierda de la portería de Fede, la ejecutó Chus de forma perfecta para ajustado al palo marcar el 0-1. Primer toque de atención, el de Giustozzi. El conjunto murciano comenzó rápido a rotar y lo hacía de cuatro en cuatro, buscando sobre todo meterse en un partido que hasta ese momento los segovianos estaban leyendo mucho mejor.

Antonio Diz la tuvo tres minutos mas tarde para poder poner el 0-2. El tiro del gallego se fue fuera y los más de dos mil aficionados que habían en la grada comenzaron a preocuparse. Los locales no generaban. Pito intentaba la guerra por su cuenta y la rotación cuando coincidían sobre la pista los cachorros del club charcutero bajaba enteros.

El encuentro estaba frío. Ideal para la apuesta visitante llevando el encuentro a un punto donde ElPozo cada vez se precipitaba más. Andresito puso a prueba a Thiago Soares, que respondió bien en el minuto 8, pero no podría hacer nada el cancerbero brasileño acto seguido. Xuxa sacaba una falta sobre Marinovic y el croata, de toque sutil y colocado, ponía el cuero en la misma escuadra estableciendo el empate a un tanto.

Los dos goles habían sido consecuencias claras de lo que es el fútbol sala actual, donde el balón parado es fundamental y muchas veces decisivo. El Naturpellet Segovia no cambió un ápice, siguió presionando a los murcianos en la confección del juego desde atrás. El internacional granadino Fernan fue el que puso en aprietos a Thiago Soares. Dos latigazos que no tuvieron recompensa, pero que sí animaron las gradas frías del pabellón. Los segovianos seguían con su patrón establecido y buscaban las contras donde Buitre y Alvarito conseguían generar ventajas. No obstante, las ocasiones claras brillaron por su ausencia y se cerró el primer capítulo con un empate que dejaba todo abierto para la segunda parte.

Otra vez el Naturpellet Segovia fue protagonista. Salió más dispuesto, más metido y con más intensidad. ElPozo creía que con la calidad le sobraba y lo que le pasaba fue que la escuadra de Gacimartín comenzaba a ponerle las cosas cada vez mas complicadas. Tanto que se pusieron por delante. Balón que perdieron entre Matteus y Xuxa, y Edu habilitaba a Chus que se zafaba de su para, de nuevo, de un disparo duro y ajustado batir a Fede. Jarro de agua fría para los pimentoneros, que pudo ser peor para ellos si Alvarito hubiera estado más afinado para colocar el 1-3 en un disparo que detuvo el guardameta Fede.

ElPozo tenía que ir con todo a empatar en un encuentro donde los segovianos dieron una lección en disposición táctica. Aunque para ser justos a la victoria también colaboró activamente Thiago Soares que paró hasta tres goles cantados. Pito primero, después Xuxa en dos ocasiones y por último Fernan probaron al portero de Naturpellet que respondió notablemente ante el bombardeo de los murcianos. Tanto fue el cántaro a la fuente que los locales empataron en el ecuador del segundo periodo en una acción de Pito donde cedía a Matteus para que este por bajo consiguiese el 2-2. Solo fue un espejismo pues un minuto mas tarde Fede salía a destiempo a tapar a Raya y cometer penalti claro. Buitre, el capitán del equipo segoviano, se encargaría de trasformar la pena máxima devolviendo la ventaja visitante.

Fue entonces cuando salió Andresito como portero jugador a falta de siete minutos. A la buena labor táctica y Thiago Soares se unió la suerte con los postes. Fue solo eso, el intento a la desesperada de solucionar algo que no habían podido parar durante todo el encuentro. La alegría fue para el Naturpellet.