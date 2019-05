La Segoviana asumirá el próximo curso la cantera del Segovia Futsal La cantera del Segovia Futsal, en su presentación en 2017. / Antonio de Torre FÚTBOL SALA El ofrecimiento llega ante los plazos para las inscripciones y el presidente azulgrana subraya la «labor social» LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 10 mayo 2019, 19:33

La Gimnástica Segoviana ha acordado con el Segovia Futsal asumir su cantera y asegurar la supervivencia de su estructura de fútbol sala. Ante la incertidumbre sobre la viabilidad del club de cara a las próximas semanas, los plazos apremian y los padres necesitan certezas para inscribir a sus hijos. Ambos clubes emitieron ayer un comunicado conjunto e informarán de los procedimientos en los próximos días para que «un deporte con tanto arraigo en la ciudad no vea mermada su cantera». El presidente de la Segoviana, Agustín Cuenca, explica el gesto del club. «Damos la oportunidad a los que jueguen en el Naturpellet y quieran seguir jugando al fútbol sala de venir a la Segoviana. Los que tienen que decidir son los chicos».

El Segovia Futsal, inmerso en un duro trabajo para lograr la estabilidad económica y evitar su desaparición, decide así facilitar el panorama a sus canteranos. «No se sabe muy bien lo que va a pasar con el Naturpellet y a nivel federativo no se puede esperar más para las inscripciones. Hemos decidido hacerlo ahora, más allá de lo que luego tenga que pasar con el Naturpellet», incide Cuenca. «Obviamente vamos a necesitar de su colaboración y ellos se han prestado a dárnosla». El Segovia Futsal debe limpiar una deuda de 50.000 euros con la plantilla, que cobrará a través del fondo de la Asociación de Jugadores, para poder competir en Segunda División en la próxima temporada.

Como adelantó El Norte, la Segoviana estaba dispuesta a asumir la tarea gracias a la buena labor desarrollada en los últimos años. Su presidente pone en valor «un buen trabajo a nivel deportivo, con equipos en categoría regional, y a nivel humano» y la satisfacción de padres y niños. «Prueba de ellos es que la mayoría de ellos ha renovado». Todo ello aumenta la lista de jugadores en las estructuras del club en un deporte primo que puede realimentar al fútbol. Una relación de beneficio mutuo. «Nuestra política es dar mucha importancia a la cantera y tener una buena base de jugadores».

Cuenca subraya que la desaparición del Naturpellet no sería una buena noticia para su entidad. «Cuanto más altos estén los equipos de la provincia, mejor para todos. Yo no pienso que Naturpellet o Nava sean competidores nuestros. Tú vas a estar arriba o más a bajo en función de si los haces bien». Por ello insiste en que su función no es tanto deportiva como de responsabilidad. «Aparte de que el primer equipo trate de competir en la máxima categoría, los clubes de estas características tienen que hacer una labor social. Había un montón de chicos que podían quedarse sin jugar o sin hacer el deporte que más les gusta. Nosotros teníamos que dar un paso adelante para que eso no suceda. Para eso estamos también».

El comunicado explicó que «ambos clubes trabajan ya en la comunicación a las familias de los jugadores», que también plantearon fundar un club con el mismo fin.