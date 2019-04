La salvación tendrá que esperar Los jugadores de ambos equipos se saludan antes del comienzo del partido. / El Norte El FS Mariano Rico Cuéllar cae víctima de sus errores frente a un Quinto que se jugaba la vida (5-4) EL NORTE Cuéllar Lunes, 15 abril 2019, 17:44

El FS Mariano Rico Cuéllar tendrá que esperar al menos una jornada más para asegurar la permanencia matemática tras caer, víctima de sus propios errores, ante un Quinto que se jugaba la vida y que con esta victoria mantiene esperanzas de salvarse. Los de Oliver Fraile se quedan a tres puntos de certificar la salvación cuando restan cinco jornadas por disputarse.

A pesar de ponerse por delante en la primera acción del encuentro en una jugada de estrategia, en la que el disparo de Valco lo introdujo un defensor local en su portería, los cuellaranos no entraron bien al terreno de juego de la ribera del Ebro. Sin intensidad, sin ideas ofensivas y fallando en la elaboración, lo que a los tres minutos aprovechó Quinto para empatar por medio de Aitor. La endeblez defensiva visitante continuaba y en el cinco Pedro hacía el 2-1 de estrategia. Javi y Valco intentaban cambiar la dinámica con dos tiros lejanos a los que respondía con acierto el meta local y en la portería segoviana Miguel despejaba dos disparos de Jorge.

Por momentos pareció que el choque se igualaba pero en el once Pedro no perdonaba un grave error visitante colocando el 3-1 de fuerte chut. Samu tenía una buena ocasión de acortar distancias un minuto después con un duro remate a bote pronto que hizo lucirse a Alex, pero fue un espejismo porque dos nuevos errores cuellaranos otorgaban buenas oportunidades locales que Aitor y Héctor mandaban al poste. A cuatro del descanso el Mariano Rico enganchaba una contra en la que Gonza forzado no podía superar al portero. Pudo ampliar la renta el cuadro zaragozano un par de veces antes del intermedio pero no acertaron y con el 3-1 se llegaba al descanso.

Los de Oliver Fraile salieron con otra cara a la reanudación y a los pocos segundos una clara ocasión de Samu pegaba en el poste. La presión cuellarana incomodaba al Quinto, pero continuaban cometiendo errores en pases sencillos y en uno de ellos el poste salvaba el tanto de Héctor. El Mariano Rico subía la intensidad defensiva y empezaba a estar más cómodo ante un rival que intentaba mantener la renta obtenida.

En el minuto 28 Piti robaba al último jugador local y éste le derribaba dentro del área cometiendo un clamoroso penalti que los colegiados navarros no quisieron señalar, y es que el arbitraje no gustó a la expedición cuellarana por la doble vara de medir. Eran los mejores momentos visitantes y tras un aviso de Gonza, Valco anotaba el 3-2 en un saque de esquina. Poco duraba la alegría porque un minuto después otro error garrafal dejaba solo a Héctor que superaba por bajo a Miguel para colocar el 4-2. A pesar del golpe el Mariano Rico continuó en busca del gol que le volviera a meter en el choque, lo que tuvo Valco, pero su remate en boca de gol no encontraba portería. Un minuto más tarde Iván robaba en campo contrario pero Alberto respondía bien al potente disparo.

Faltando casi siete minutos Oliver Fraile puso en liza el portero jugador aunque en los primeros instantes los suyos no supieron romper el entramado defensivo aragonés y estos tuvieron varios lanzamientos para ampliar distancias, lo que hicieron en el minuto 35 aprovechando Pedro un nuevo error en la elaboración para establecer el 5-2 en un nuevo mano a mano con Miguel que parecía sentenciar el encuentro y, más cuando a renglón seguido dos errores consecutivos daban dos claras ocasiones a Pedro y Sergio en las que el balón terminaba golpeando en el poste.

El técnico cuellarano pedía un tiempo muerto para serenar y ordenar a su equipo lo que surtió efecto porque en el minuto 37 Samu de potente chut subía el 5-3 con el que los nervios y las dudas aparecieron en las huestes del Quinto que vio como en apenas tres minutos estuvo a punto de tirar por la borda lo conseguido anteriormente. Un robo de Samu en la salida de balón local propiciaba un dos para uno que el propio Samu mandaba fuera. A falta de escasos segundos de entrar en el último minuto de partido el Mariano Rico Cuéllar movía bien el balón para que Javi quitara las telarañas de la escuadra zaragozana con un tremendo zapatazo, estableciendo el 5-4 que daba esperanzas a los suyos de lograr la machada. Y ocasiones tuvo para ello porque los cuellaranos volvían a mover bien el balón en la superioridad para dejar solo a Samu en el segundo palo pero el canterano remataba mal y Alberto sacaba sobre la línea. Aún tuvo la última el Cuéllar en un fallo local que proporcionaba un tres para uno visitante en el que Piti se precipitaba lanzando fuera ya que pensó que no había tiempo, cuando en realidad restaban cinco segundos.

La Segunda B sufre un nuevo parón por la Semana Santa, así que la liga se reanudará el próximo sábado 27 de abril, fecha en la que el FS Mariano Rico Cuéllar recibirá al Lauburu Ibarra, segundo clasificado a cinco puntos del líder Alzira.