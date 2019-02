Mucho rival para salir del bache El técnico Diego Gacimartín da instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto. / Antonio de Torre El Naturpellet Segovia encaja una goleada en el Pedro Delgado frente a un rival, ElPozo Murcia, que fue superior FERNANDO ARCONADA Segovia Sábado, 23 febrero 2019, 22:05

Duele perder. Claro que sí. Y por un marcador abultado mucho más. Y lo que más duele es ese sentimiento de frustración que queda. Más allá de la goleada, más allá de los resultados, de la clasificación (que todavía no hay nada perdido). Tiene que ser duro, muy duro, para todos los integrantes del Naturpellet Segovia, y ver que no sale nada, pero nada de nada, de lo previsto inicialmente. Ya no es solo cuestión de remar contracorriente. Alguno lo puede hacer con un motor; otros con unos remos. El Naturpellet lo está haciendo con las manos y así cuesta todo un mundo avanzar.

1 Naturpellet Segovia Alberto, Nico Rolón, Álvaro López, Chus y Antonio Diz. También jugaron Raya, Álex Fuentes, Julio, Iago Rodríguez, Buitre, Edu y Thiago. 8 ElPozo Murcia Fede, Álex, Fernando, Fer Drasler y Pito. También jugaron F. Valerio, Álex García, Miguelín, Darío, Matteus y Alberto García. goles: 0-1, m. 3, Pito. 0-2, m. 18, Álex García. 0-3, m. 21, Miguelín. 0-4, m. 21, Álex. 0-5, m. 22, Alberto García. 0-6, m. 24, Pito. 0-7, Fer Drasler, m. 33. 1-7, m. 34, Buitre y 1-8, m. 38, Darío

A día de hoy, la diferencia entre un equipo (Segovia) y otro (Murcia) es abismal. Se puede dar el milagro, claro que sí, que no deja de ser deporte, como sucedió en el partido de ida, pero la lógica a veces es tan cruel como real. Es la realidad. Y esa diferencia quedó plasmada en el Pedro Delgado en un partido en el que la única satisfacción fue el recibimiento a Diego Giustozzi. El técnico del conjunto murciano fue el más aplaudido. La afición no olvida su paso por Segovia.

Bien porque ElPozo ya sabía que había perdido el Barcelona Lassa y una victoria en Segovia le acercaría más a esa primera posición, bien por los ánimos de revancha (escoció la derrota frente al Naturpellet en la primera vuelta), los de Diego Giustozzi salieron con determinación ante un rival que aguantó bien atrás, serio en defensa una vez más, en esa primera parte. Diego Gacimartín apostó de inicio por Nico Rolón, incluso en una posición en la que buscaba salir con el balón de atrás. Y no estuvo mal el argentino... hasta que fue expulsado por doble amarilla.

El guardameta Alberto paró el primer lanzamiento de Álex, pero en una gran acción del jugador del conjunto murciano, llegó el primer gol. Lo marcó Pito; el mérito en la jugada fue de Álex. Otra cosa es el aspecto ofensivo. El gol está muy caro; el conjunto local apenas inquietó al guardameta Fede, aunque tampoco es que Alberto se viera exigido en exceso en el otro lado. Eso sí, cuando el Naturpellet se estiró casi empata, primero en un lanzamiento que desvió Fede (su primera parada en quince minutos) y después el guardameta de ElPozo sacó una pierna al remate de Álex Fuentes. El balón dio en el poste.

Los últimos tres minutos de esa primera parte se jugaron más en el campo del conjunto murciano, lo que hizo albergar esperanzas a la afición. El público se dio cuenta y quiso animar a los jugadores. La pena es que encajó el 0-2. Esta vez al menos, no hubo errores de bulto;lo que había decidido el partido fue la calidad de los jugadores murcianos. Y con ese resultado terminó la primera parte.

La consigna de Diego Gacimartín para la segunda parte estaba clara. Había que aguantar los primeros cinco minutos. No se debió entender ese mensaje porque no aguantó casi ni cinco segundos. El quinteto que había trabajado bien en esa primera parte no estuvo fino en la segundo. No dio tiempo ni a saborear el café del descanso. En un abrir y cerrar de ojos, el partido se puso con un marcador de 0-5. Miguelín logró el tercero. Y en la siguiente jugada Álex marcó el cuarto. Todo lo hablado en el descanso no sirvió para nada. Y el conjunto murciano olió la sangre. Y con todo lo que quedaba por delante, era como para ponerse en lo peor. Alberto García hizo el quinto al segundo palo. ElPozo encontró una mina de oro en ese tipo de jugadas. Tres goles en un suspiro en un partido en el que los gestos de los jugadores locales lo decían todo. El sexto lo hizo Pito. Minuto 24.

Diego Gacimartín sacó a Álvaro López de portero-jugador. Intentó probar algo nuevo, algo distinto que pudiera servir de estímulo al equipo, pero cuando no sale nada, no sale nada. La hemorragia era considerable. Pero el pozo defendía con acierto y apenas dejaba espacios. Al menos, consiguió tener más el balón.

En ese cúmulo de desgracias, el conjunto segoviano se quedó sin Nico Rolón (fue expulsado al ver la segunda amarilla) y después se lesionó el guardameta Alberto, que tuvo que dejar su sitio a Thiago. Más obstáculos en el camino, por si no fueran pocos. Fer Drasler hizo el séptimo, Buitre logró el tanto del honor para el Naturpellet y Darío cerró la cuenta anotadora del partido, aprovechando un robo de balón en media cancha. Ahora llega un nuevo parón, que vendrá bien al equipo y después, la vida sigue, aunque la salvación está ahora a cinco puntos.