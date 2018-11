El Uni quiere regresar a la senda del triunfo Plantilla del Universitario de fútbol sala 2018/19. / El Norte Quiere olvidar este sábado en Fuente La Mora ante el Cidade de Narón la derrota sufrida en la última jornada en Ourense EL NORTE Valladolid Viernes, 2 noviembre 2018, 12:27

El fútbol sala regresa a Fuente la Mora en la tarde de este sábado, cuando, a partir de las 16:00 horas, el Universidad de Valladolid reciba al Cidade de Narón. Un partido complicado para los de Kike Molina, que tratarán de regresar a la senda del triunfo después de que su racha de cuatro victorias consecutivas quedara cortada.

La derrota en la pista del Sala Ourense (3-0) dejó al Uni sin su quinta, aunque la imagen mostrada en tierras gallegas fue positiva. La plantilla se desgastó para intentar volver con algún punto más en el casillero, pero se vio superada por el buen hacer de los locales, que impusieron su juego y tuvieron más acierto de cara a portería.

Por ello, tratará de olvidar lo ocurrido y sacarse la espina en la cita de este sábado. Para ella, Molina no podrá contar con Miguelín por motivos personales, por lo que este se une a las bajas por lesión de Ofa y Leal, que siguen trabajando. Por lo tanto, el técnico universitario cuenta con los siguientes jugadores: David, Rubén, Picolo, Raulito, Isaac, Sancris, Muñoz, Parra, David Rodríguez y Javi.

En lo que respecta a la semana de trabajo, que ha sido atípica por el puente universitario, el entrenador reconoce este hándicap: «Los chicos viven fuera de sus casas y no hemos podido disponer de las instalaciones con asiduidad». Pero no lo puso como excusa, ya que en su cabeza está conseguir tres puntos «importantes». «Trataremos de retornar a la senda del triunfo, pero la empresa no es fácil. Narón tiene un gran entrenador y un equipo muy trabajado y acompasado», ha analizado el técnico.

Molina destacó a Iván, un «pívot grande», y Arrivi, que «sigue parando mucho», en el plantel de conjunto gallego. Un equipo que cuenta con 12 puntos -3 menos que el Uni- y que llega a Valladolid tras dos derrotas consecutivas frente al Guardo (5-1) y al Ventorrillo (1-3).