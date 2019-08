La plantilla del Segovia Futsal cobrará cinco meses de sueldo

«Que lo denuncien, a día de hoy nadie nos ha dicho dónde está el dinero»

Manuel Jesús Blázquez, alias Chus, valora positivamente la decisión del Fondo de garantía Salarial. «Al final se ha hecho un poco justicia. No es el total, pero al menos una parte está cubierta. A nadie le habría gustado llegar a este caso, pero nosotros vivimos de esto. Todo trabajador quiere que le paguen». El ala, relata su experiencia. «Nos hemos sentido engañados. Hasta hoy, nadie ha dado una explicación. No sabemos dónde está el dinero que habían prometido para cada jugador. Todo eso tendría que salir. A ninguna empresa le gusta meter un dinero y que un año después no se sepa dónde ha ido. Que lo denuncien».

Chus resalta la implicación de la plantilla pese a las circunstancias. «Hemos estado muy jodidos. Se nos achacó que éramos malos trabajadores, que no ganábamos porque no cobramos... Todo eso nos ha dolido bastante. Me da lástima lo que hemos tenido que soportar». Pide que los responsables paguen «Ha sido como Caja Segovia. ¿Qué pasa si dentro de dos años llega otro y hace la misma? Todos los de Caja Segovia estaban metidos. Figuraba otro señor, pero detrás estaban los mismos. ¿Cómo es posible que se disipe todo y no pase nada? No se puede hacer borrón y cuenta nueva».

Con todo, ve en Segovia un gran lugar. «Si estás al día, yo de ahí no me muevo. Es que estoy a una hora y cuarto de mi casa. Y los de Madrid están a una hora. ¿Dónde vamos a vivir mejor que en Segovia? La gente, buen rollo, gran entrenador, muy buen grupo siempre...»