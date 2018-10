Plantilla corta y muy comprometida Algunas de las jugadoras del Unami, junto a sus técnicos. / Antonio de Torre El Unami presenta a las jugadoras que compiten en la Segunda División femenina de fútbol sala cuando se cumplen diez años del ascenso FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 19 octubre 2018, 22:43

Día muy señalado este 19 de octubre. Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y día marcado para el Unami, que presentó ante los medios al equipo femenino de la Segunda División de fútbol sala. Además del color rosa de la causa, el azul y el blanco que lucen en sus nuevas camisetas (ya con el patrocinio del restaurante Pasapán) también fueron protagonistas en un acto que también contó con la presencia de la concejala de Deportes, Marian Rueda.

El pasado verano resultó complicado. Mucho y la plantilla actual no es amplia (son once jugadoras y alguna, como Sara no pudo acudir a este acto), pero si hay algo que destaca por encima de sus cualidades es su grado de compromiso, su sacrificio, su esfuerzo, empeñadas en salir adelante, y las ganas que tienen. Y en un año especial para el equipo. Se cumplen diez años del ascenso del Unami a la Segunda División de fútbol sala. No ha sido fácil el camino hasta llegar, ni tampoco lo es el de mantenerse.

Saben que, por sus diferentes ocupaciones, no siempre resulta fácil contactar con ellas; no siempre pueden atender al teléfono o dar una rueda de prensa a la semana y por esa razón querían también que se las conociera un poco más, con nombre y apellidos.

Además de las cualidades deportivas, que las tienen (regates, buenos reflejos, velocidad, técnica, buen lanzamiento) tienen también otras facetas que compaginan con la deportiva, y con la de entrenar tres días a la semana de 21:00 a 23:00 horas sin cobrar (tampoco lo piden). Algunas tienen sus hijos, una (Lau) es inspectora de trabajo en Madrid;otra (Cris) es enfermera, con su plaza ganada en el Hospital Clínico de Madrid;Moni, que llegó a estar en las categorías inferiores del Atlético de Madrid de fútbol femenino es licenciada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Martita cuida a personas con necesidades en los Hermanos de la Cruz Blanca; Sara estudia informática en la UVA; Usi es farmacéutica; María, que se recupera de una lesión, estudia segundo de medicina; Cris Carré entrena a varios equipos de niños; Rocío, la capitana, es profesora en el Cooperativa Alcázar; Esther es la benjamina, con 15 años prácticamente recién cumplidos; Lau Llorente es enfermera... No resulta fácil a veces compaginar las horas del día, pero si hay algo que tienen en común es su pasión por el deporte, por el fútbol sala.

Rocío Marinas es la capitana. La jugadora explicó la razón de este acto. «Era un poco agradecer también a los medios de comunicación la dedicación y atención que tienen con nosotras. Sabemos que son pocos los ratitos que podemos compartir con vosotros. Y también darnos a conocer». Deportivamente, la intención es mejorar lo conseguido la pasada temporada, que fue dura;los resultados no fueron buenos, «pero este año tenemos un equipo muy comprometido. Hemos perdido a jugadoras importantes pero siguen otras que son importantes y las que han venido nuevas también suman y aportan calidad y creo que podemos terminar cerca de los puestos de play off, ¿por qué no?».

La jugadora cree que este equipo «tiene que mantenerse para que esto siga sumando. Cada vez son más las niñas que empiezan a jugar al fútbol sala y tenemos que ser un equipo de referencia, junto a otros clubes que también apuestan por el deporte femenino. Nos encantaría que subiese mucha más gente al Perico a vernos, que nos diesen esa pequeña oportunidad de venir a ver un partido o dos, y con la pasión que hay en Segovia por el fútbol sala seguro que conseguimos que se enganche más aficionados», mensaje compartido por el presidente del club Francisco Andray.

Ya han disputado tres jornadas de Liga (este domingo, a las 12:30 horas) afrontarán la cuarta frente al Almagro FS, actual líder). «Hemos empezado bastante mejor que el año anterior, y que en ese partido frente a Salamanca en casa se dieron un cúmulo de circunstancias e hicimos un mal partido... El objetivo es seguir sumando y no perder tantos puntos como en la temporada pasada, puntuar más en la primera vuelta que el año anterior», comentó la jugadora del Unami.

Por su parte, el técnico Luis Martín, que lleva ya seis años en el banquillo del Unami (cómo pasa el tiempo), destacó el trabajo de sus jugadoras. «Excepto el año pasado que fue muy duro, porque los resultados no fueron buenos, la verdad es que muy bien. Siguen trabajando muy bien».

Con una plantilla corta, «hay días que lo pasamos mal, pero seguimos trabajando con ilusión y como podemos». Luis Martín tiene claro que si al equipo le respetan las lesiones, si no hay tantos problemas debido a los trabajos, pueden hacer algo importante, como es estar entre las cuatro primeras clasificadas. «Hemos empezado bien la competición y eso es importante para la moral y la forma de afrontar los partidos. Lo están haciendo bien, el último partido fue un tropezón que no esperábamos y ahora tenemos una prueba de fuego este domingo frente al Almagro».