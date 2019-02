El Pedro Delgado tiene las llaves de la permanencia Raya, del Naturpellet, durante un partido en el Pedro Delgado. / Antonio de Torre El Naturpellet Segovia afronta ahora tres partidos consecutivos ante su afición: ElPozo Murcia, Jimbee Cartagena y Palma Futsal FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 19 febrero 2019, 21:45

Diez partidos ha jugado el Naturpellet Segovia en el Pedro Delgado. Diez. Y aunque ha realizado buenos encuentros, no ha podido celebrar el triunfo todavía con su afición. Son muchos los puntos que se han ido de la 'Catedral' del fútbol sala. No ha ganado ninguno (dos empates y ocho derrotas) y si quiere mantenerse en Primera División, tiene que hacerlo de manera imperiosa. Muchas de las opciones de conseguir la permanencia en Primera División van a pasar por sumar puntos como local.

Aunque ahora le vienen tres rivales de órdago a la grande. Primero ElPozo Murcia (segundo clasificado con 48 puntos, al que ya ganó en la primera vuelta), después un descanso por la disputa de la Copa del Rey, y después recibirá al Jimbee Cartagena (décimo con 28) y completará la 'trilogía' frente al Palma Futsal (quinto, con 41 puntos). Todo seguido, como el pasodoble. Difícil sí, pero no imposible, y menos con el apoyo de la afición.

El BeSoccer UMA Antequera, que perdió frente 4-7 frente al Fútbol Emotion Zaragoza, cierra la clasificación con 10 puntos, uno más tiene el Naturpellet (11) y coge un poco más de aire el Viña Albali Valdepeñas (15), que ganó 2-4 al O'Parrulo (17) y se marcha a cuatro puntos. Esa parte baja se está poniendo más caliente que la bandeja de un panadero. Y si el Naturpellet Segovia recibe a ElPozo Murcia, el BeSoccer UMA Antequera jugará este viernes en la cancha del Osasuna Magna y el Viña Albali Valdepeñas recibe el sábado al Industrias Santa Coloma.

El remedio es seguir trabajando. Trabajo, trabajo y después, más trabajo. No hay más. Eso lo tiene claro el técnico Diego Gacimartín. «Nuestra intención es la de sacar los tres puntos cada fin de semana, independientemente de lo que hagan los demás equipos». Tras la última derrota frente al Jaén Paraíso Interior (5-1), en el que volvió a dejar una buena imagen, el técnico diferenció dos partes. «Creo que en la primera estuvimos bastante bien, con un trabajo defensivo muy bueno; no puedo pedir más a mi equipo porque se ha vaciado. No teníamos muchas rotaciones y a pesar de todo plantamos cara a nuestro rival. En la segunda parte, el segundo gol tan pronto fue un mazazo. Y tras el 3-1 tuvimos que arriesgar; subimos más la presión, pero ya no llegábamos tan cómodos a la portería rival. Al final tuvimos que arriesgar con portero-jugador y a las primeras de cambio nos hicieron el 4-1 y poco más pudimos hacer. Solo nos queda seguir así y trabajar como lo venimos haciendo con el objetivo, que no es otro, de salvar la categoría. Nos quedan ocho partidos y jamás dejaremos de luchar», comentó el técnico.