Una pausa para recuperarse El guardameta Alberto, que cayó lesionado, durante el partido frente a ElPozo. / Antonio de Torre El Naturpellet Segovia aprovechará que no hay Liga este fin de semana para centrarse en su próximo partido, que volverá a ser en el Pedro Delgado FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 26 febrero 2019, 21:43

Complicada; un camino lleno de obstáculos, ardua... Así está siendo la temporada del Naturpellet Segovia tanto en el aspecto institucional (nada más se ha vuelto a saber oficialmente desde que la directiva presentara su dimisión) como en el deportivo, con el equipo en puesto de fase de ascenso con 11 puntos en su casillero, a cinco de la salvación (plaza que ahora ocupa el Viña Albali Valdepeñas) y a seis del O'Parrulo, otro de los equipos que puede verse en la pomada en estas siete jornadas que restan para el final de la temporada.

La Copa de España en Valencia pone un paréntesis que se antoja necesario para el conjunto segoviano. Es evidente que no va a dejar de entrenar, aunque no tenga la exigencia de la competición este fin de semana, con planes de trabajo colectivos e individuales. Siempre queda ese poso de incertidumbre de si son buenos estos paréntesis en la competición. Lo que parece claro es que al conjunto segoviano le puede venir bien este obligado descanso. También al guardameta Alberto, pendiente de los resultados de las pruebas médicas. Si fuera necesario, el técnico tendría que volver a contar con Jorge Cárdaba.

«Lo que necesita el equipo es parar anímicamente porque está siendo muy difícil. Es que no son solo los ocho goles de este partido, parece que solo queda el resultado, es que la temporada está siendo muy complicada. Parece que estamos siempre diciendo lo mismo, pero es que es la realidad. Solo sabemos lo que hay aquí los que estamos en el día a día, todo el cuerpo técnico, todos los jugadores..., los que estamos aquí desde las seis y media de la tarde hasta las nueve todos los días, por las mañanas... hay un trabajo detrás de muchas horas, pero es muy difícil, sabiendo que cada partido se afronta ya como una final, que nos quedan siete, y que los resultados no nos acompañan, que en el Pedro Delgado todavía no hemos ganado ningún partido en toda la temporada», valoró Diego Gacimartín al término del partido frente a ElPozo.

«Esto sigue y lo bueno que tiene el deporte es que nos pone otra oportunidad dentro de quince días. Y es lo que tenemos que trabajar, recuperar a la gente mentalmente. Ahora mismo estamos en una posición en la que solo tenemos que mirar hacia arriba no hacia abajo. Hemos hecho cosas mal, seguro, y a ahora a pensar en el próximo partido para hacer las cosas mejor y conseguir por fin la primera victoria», añadió el técnico segoviano. «A pesar de todo, no vamos a dejar de luchar, que a nadie se le olvide, porque los sueños, que al comienzo parecen imposibles, luego son improbables, pero con compromiso mucho trabajo y esfuerzo, se vuelven inevitables», añadió el técnico segoviano en las redes sociales.