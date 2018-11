Mucho Palma para las intenciones del Naturpellet Segovia Buitre se dispone a chutar en un anterior partido del Naturpellet. / Antonio Tanarro El conjunto segoviano se topó con un rival inexpugnable en su pabellón y cayó de forma clara y contundente OPTA Palma de Mallorca Viernes, 16 noviembre 2018, 23:23

El Naturpellet Segovia visitaba el fortín del Palau Municipal d'Esports de Son Moix, donde el Palma ha sido capaz de conseguir el pleno de victorias en lo que llevamos de temporada. El conjunto balear ofreció un nivel muy superior de cara a puerta ante un cuadro segoviano que no pudo evitar las tremendas acometidas de los jugadores del Palma, que fueron una apisonadora en el primer tiempo. Tanto Mati Rosa como Bruno Taffy fueron un gran quebradero de cabeza para la defensa segoviana.

5 Palma Futsal Carlos Barrón, Tomaz, Joselito, Catela y Mati Rosa. También jugaron Bruno Taffy, D. Quintela, Lolo, Joao, Diego Nunes, Hamza y Nico Sarmiento 0 Naturpellet Segovia Thiago Soares, Edu, Raya, Álvaro López y Chus. También jugaron Buitre, Alvarito, Antonio Diz, Iago Rodríguez, Álex Fuentes y Pedro. Goles: 1-0 Mati Rosa (min. 10); 2-0 Mati Rosa (min. 11); 3-0 Bruno Taffy (min. 18); 4-0 Tomaz (min. 37); 5-0 D. Quintela (min. 38).

El Palma saltó a la pista de su Pabellón con la intención de no permitir que ningún equipo pueda ser capaz de rascar puntos en su casa, tirados de manera apabullante por una afición que les empuja desde el primer minuto del encuentro. Jugar en esas condiciones hace que los visitantes partan con desventaja. El Naturpellet aparecía totalmente perdido sobre el terreno y dejando que el Palma dominara el cuero y, con ello, la posesión y el juego durante el primer tiempo del partido.

Así las cosas, las llegadas del cuadro balear no se hacían esperar, con un contundente ritmo e intensidad que provocaba que el conjunto segoviano se quedara encerrado en su propio campo. Mati Rosa fue el autor de las dos primeras ocasiones para los locales, pero Thiago Soares evitó que el goleador del Palma pudiera abrir la lata en los primeros minutos del partido.

Sin embargo, la habilidad del guardameta del Naturpellet no podría evitar que cayera el primero de los cinco tantos de la noche balear. Tarde o temprano, el muro iba a caer, y lo intentaron Catela y Quintela poniendo a prueba la defensa segoviana. Sin embargo, fue Mati Rosa quien abriera la lata en Son Moix. El máximo goleador del Palma recogió el cuero en la frontal del área y, con gran calidad, consiguió zafarse de la defensa para anotar de un potente derechazo.

Una vez anotado el primer gol, las esperanzas para el Naturpellet radicaban en abrir huecos y salir al ataque, presionando lo más arriba posible. Sin embargo, la escuadra segoviana estaba completamente noqueada y, en la siguiente jugada, en el minuto 11, llegó el segundo tanto balear. Mati Rosa, de nuevo, aprovechó un error en la defensa para hacer más sangre y demoler una vez más la portería del conjunto castellano.

La remontada parecía una misión casi imposible para los de Diego Gacimartín, que se veían incapaces de zafarse de la presión de los palmesanos. Apenas pusieron en apuros a su guardameta, Carlos Barrón, espectador de lujo para los baleares. La sentencia del choque llegó antes del minuto 20, un 3-0 obra de Bruno Taffy que ya despedía cualquier oportunidad de los segovianos con el Palma jugando a este nivel.

La segunda parte tampoco inspiraba mucha esperanza para el Naturpellet Segovia, puesto que, nada más comenzar, Tomaz envió un potente disparo a la madera. El Palma no se confió y no quiso que el conjunto segoviano pudiera dar el susto en la noche del viernes. Thiago Soares fue capaz de evitar, en primera instancia, que Mati Rosa pudiera anotar un hat-trick, pero no de que llegara el cuarto.

Diego Gacimartín optó por jugar con portero-jugador con la esperanza de que pudiera suceder un milagro. Nico Sarmiento tuvo la oportunidad de poner algo de duda en las cabezas del Palma, pero no pudo aprovechar un doble penalti ante Nico Sarmiento. Con la moral derrumbada, Tomaz marcó el cuarto tanto del Palma a puerta vacía en el minuto 37, mientras que Diego Quintela hizo lo propio para redondear el resultado y matar por completo al Segovia un minuto después.

Así las cosas, el Palma recuperó el liderato del campeonato haciendo mucho daño a un Naturpellet Segovia que ya debe pensar en la próxima jornada para tratar de levantarse de una goleada ante la que nada pudo hacerse.